Scontro treni in Spagna, identificate le due vittime italiane nella tragedia di Urda | NOMI

È arrivata la tragica conferma sulla sorte delle due cittadine italiane coinvolte nell’incidente ferroviario in Spagna, avvenuto mercoledì scorso, 28 ottobre, a Urda, nella provincia di Toledo. Le due donne, che fino a questo momento risultavano disperse, sono state identificate tra le vittime dello scontro tra due treni. La notizia è stata confermata dall’Adnkronos.

Incidente ferroviario a Toledo, chi sono le due vittime italiane

Le due vittime sono Daniela Millán Parlanti, cittadina italo-venezuelana, e Ana Martina Conte Grand, cittadina italo-argentina. Entrambe erano tra le persone delle quali si erano perse le tracce dopo il drammatico incidente ferroviario che ha sconvolto la Spagna.

Particolarmente dolorosa la vicenda della famiglia di Ana Martina Conte Grand. Il fratello della donna viaggiava insieme a lei a bordo di uno dei due convogli coinvolti nella collisione. L’uomo è rimasto ferito nell’incidente ed è attualmente ricoverato in ospedale a Toledo.

L’identificazione delle due connazionali pone fine a giorni di incertezza sulla loro sorte, confermando il tragico coinvolgimento di entrambe nel disastro ferroviario di Urda, uno degli incidenti più gravi avvenuti recentemente sulla rete ferroviaria spagnola.