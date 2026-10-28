Spagna, tragedia ferroviaria sull’Alta Velocità Madrid-Siviglia: almeno 46 morti, treni deragliati e decine di feriti | VIDEO

Un nuovo, gravissimo incidente ferroviario in Spagna scuote il Paese. Due treni ad alta velocità, uno della compagnia Renfe e l’altro di Iryo, sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla linea Madrid-Siviglia, nella provincia di Toledo. Il bilancio, secondo quanto riferito dalle autorità locali a Sky News, sarebbe di almeno 46 morti, mentre la stampa spagnola parla di decine di feriti. Le operazioni di soccorso sono in corso e la circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa.

La tragedia si è verificata sulla stessa linea ad alta velocità già colpita dal drammatico incidente del 18 gennaio scorso ad Adamuz, nella provincia di Cordova. Anche in questa occasione risultano coinvolti un convoglio Renfe e uno Iryo, una coincidenza che rende ancora più impressionante quanto accaduto.

Le prime testimonianze raccolte dai media spagnoli descrivono una situazione drammatica. Un testimone dell’incidente, citato dal quotidiano La Razon, ha dichiarato: “ci sono molti morti, è orribile”.

Incidente ferroviario a Toledo, la prima ricostruzione: un treno Renfe avrebbe tamponato un Iryo

Secondo le prime informazioni riportate dal quotidiano spagnolo El País, che cita un portavoce del Ministero dei Trasporti, l’incidente potrebbe essere stato provocato dal tamponamento di un treno ad alta velocità Renfe contro un convoglio Iryo.

L’impatto avrebbe causato il deragliamento di due vagoni del treno Iryo, precipitati lungo un terrapieno. Si tratta, al momento, di una ricostruzione preliminare, ancora da verificare attraverso gli accertamenti delle autorità competenti.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 118 della linea ferroviaria, nella zona compresa tra le località di Mora, Orgaz e Urda, nella provincia di Toledo. Le informazioni diffuse collocano inoltre il luogo della tragedia tra Los Yébenes e Urda.

Secondo quanto emerso, il treno Renfe coinvolto nello scontro aveva rallentato la propria marcia e si era fermato pochi minuti prima dell’incidente a causa di un problema di circolazione sulla linea.

La dinamica esatta dell’accaduto resta da chiarire, così come le circostanze che avrebbero portato alla collisione tra i due convogli.

Almeno 46 morti e decine di feriti: il drammatico bilancio

Le prime notizie diffuse dalla stampa spagnola parlavano di decine di persone ferite e del timore di numerose vittime. Successivamente, secondo quanto riferito dalle autorità locali a Sky News, il bilancio dello scontro sarebbe salito ad almeno 46 morti.

Uno scenario di estrema gravità, ulteriormente aggravato dal deragliamento di due vagoni precipitati lungo un terrapieno.

La circolazione sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia è stata immediatamente sospesa per consentire l’intervento dei soccorritori e la gestione dell’emergenza.

Sul posto sono arrivati il personale di Adif, società responsabile della gestione dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, gli operatori delle due compagnie coinvolte e i servizi di emergenza sanitaria. I soccorritori sono impegnati nell’assistenza alle persone coinvolte nello scontro, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Un altro disastro sulla Madrid-Siviglia dopo la tragedia di Adamuz

Il nuovo incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza dell’alta velocità ferroviaria in Spagna, a distanza di pochi mesi dalla tragedia avvenuta il 18 gennaio ad Adamuz, nella provincia di Cordova.

Anche in quell’occasione erano rimasti coinvolti un treno della compagnia Renfe e un convoglio Iryo. Il nuovo scontro, verificatosi questa volta nella provincia di Toledo, presenta dunque alcune analogie con il precedente incidente, sebbene le cause debbano ancora essere accertate. La gravità del bilancio e le condizioni in cui si è verificata la collisione hanno immediatamente suscitato una forte reazione da parte delle autorità spagnole e italiane.

Sanchez: “profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario”

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è intervenuto pubblicamente dopo la tragedia, esprimendo il proprio dolore e assicurando il coordinamento delle autorità impegnate nella gestione dell’emergenza.

“Sono profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario avvenuto a Toledo. Sono in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno operando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. Esprimo il mio affetto, la mia solidarietà e il mio sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”.

Questo il messaggio pubblicato dal premier spagnolo su X, mentre proseguono le operazioni di soccorso e le verifiche sulle conseguenze della collisione.

Verifiche sull’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani

Anche il governo italiano segue con attenzione gli sviluppi del disastro ferroviario di Toledo. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che il Consolato Generale a Madrid è impegnato nelle verifiche per accertare l’eventuale presenza di connazionali tra le persone coinvolte.

“Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”.

Il ministro degli Esteri ha inoltre espresso la solidarietà dell’Italia alle istituzioni spagnole e alle famiglie colpite dalla tragedia.

“Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore”, ha sottolineato Tajani.

Resta dunque da accertare se tra le vittime e i feriti dello scontro ferroviario siano presenti anche cittadini italiani.

Meloni: “governo italiano vicino alla Spagna”

“In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo. I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso“. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.