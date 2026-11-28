Una denuncia congiunta sottoscritta da sei primari, una richiesta di verifica ispettiva straordinaria e la sollecitazione a rivedere immediatamente gli incarichi dirigenziali. È quanto emerge dalla nota inviata da sei direttori di unità operative complesse dell’Asp di Trapani ai vertici della sanità regionale siciliana, nella quale vengono contestate le modalità di gestione dei dipartimenti di medicina ed emergenza-urgenza. Cinque dei firmatari operano presso l’ospedale Sant’Antonio di Trapani, mentre il sesto presta servizio all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Al centro delle contestazioni figurano l’organizzazione dei pronto soccorso, i rapporti tra le figure dirigenziali e le presunte conseguenze delle criticità gestionali sulla funzionalità dei reparti, sulle condizioni lavorative del personale sanitario e sull’assistenza ai pazienti.

Asp di Trapani, la denuncia dei sei primari ai vertici della sanità siciliana

La nota congiunta è stata trasmessa all’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, alla dirigente generale dello stesso assessorato, Tatiana Agelao, e al commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti. “Negli ultimi anni, l’operato dei capo dipartimento di medicina ed emergenza-urgenza dell’asp di Trapani si è caratterizzato per una gestione autoreferenziale, arbitraria e improntata ad un marcato autoritarismo, in aperta violazione delle prerogative dirigenziali e dei principi di corretta organizzazione aziendale”.

Pronto soccorso di Trapani, chiesta una verifica ispettiva straordinaria

Le accuse dei firmatari sono rivolte a Giuseppe Parrino, capo del dipartimento di emergenza-urgenza e responsabile di tutti i pronto soccorso della provincia di Trapani. Figlio dell’ex ministro alcamese Vincenza Bono Parrino, figura anche nell’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale per la gestione delle aziende sanitarie della Regione Siciliana. I sei primari chiedono una “verifica ispettiva straordinaria sulla gestione dell’emergenza sanitaria, sull’organizzazione dei pronto soccorso e sulle responsabilità gestionali e amministrative dell’asp di Trapani”. Nella nota vengono segnalate “gravi criticità gestionali”, accompagnate dalla richiesta di una “immediata revisione dello stato degli incarichi di direzione del dipartimento di medicina e di emergenza-urgenza”.

Sanità a Trapani, l’allarme dei primari sulla qualità dell’assistenza ai pazienti

A destare particolare preoccupazione, secondo quanto denunciato dai firmatari, sono le presunte ripercussioni delle modalità di gestione dei dipartimenti sull’attività quotidiana delle strutture ospedaliere. I sei direttori denunciano, in particolare, “una situazione organizzativa e relazionale divenuta ormai insostenibile, che sta compromettendo gravemente la funzionalità dei reparti, la serenità lavorativa del personale e la qualità dell’assistenza ai pazienti”.

Asp di Trapani, le accuse sul clima lavorativo e la fuga dei giovani specialisti

Tra gli aspetti evidenziati dai sei primari figurano anche le presunte inefficienze nell’organizzazione aziendale e le condizioni nelle quali il personale medico sarebbe chiamato a svolgere la propria attività. Nella nota congiunta si parla, infatti, di “sovrapposizione di ruoli ed inefficienza organizzativa”, nonché di un “clima lavorativo ‘tossico’ e fuga dei giovani specialisti”. Il tema della permanenza degli specialisti nelle strutture ospedaliere assume particolare rilevanza nel quadro delle problematiche della sanità siciliana. Proprio l’Asp di Trapani, nei mesi scorsi, aveva fatto ricorso al reclutamento di specialisti esterni per recuperare quasi 24 mila prestazioni arretrate.

Trapani, i primari denunciano la mancanza di dialogo istituzionale

Particolarmente dure sono le contestazioni relative ai rapporti tra la direzione dipartimentale e i responsabili delle singole unità operative. I firmatari denunciano un “atteggiamento prevaricatore, arrogante e privo di qualsiasi apertura al dialogo istituzionale” che avrebbe “generato un clima di profonda esasperazione dei dirigenti medici oltre che dei direttori di unità operativa”.

Asp di Trapani, chi sono i sei primari che hanno firmato la denuncia

A sottoscrivere la nota congiunta sono Crispina Cernigliaro, direttore di Senologia, Simona Di Caro, direttore di Gastroenterologia, Paolo Formica, direttore di Chirurgia pediatrica, Giovanna Geraci, direttore di Cardiologia, e Antonella Valenti, direttore di Pneumologia, tutti dell’ospedale Sant’Antonio di Trapani. A loro si aggiunge Michele Gabriele, direttore di Cardiologia dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. La denuncia coinvolge dunque i responsabili di diverse specialità mediche e chirurgiche di due importanti presidi ospedalieri della provincia.