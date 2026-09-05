Trapani, nuovi medici per abbattere le liste d’attesa: quasi 24 mila prestazioni arretrate da recuperare

Sedici medici specialisti esterni saranno impiegati dall’Asp di Trapani per affrontare l’emergenza delle liste d’attesa sanitarie e contribuire al recupero delle prestazioni rimaste arretrate. L’Azienda sanitaria provinciale ha individuato i professionisti attraverso un avviso pubblico pubblicato il 10 agosto, con l’obiettivo di rafforzare temporaneamente l’offerta specialistica e ridurre i tempi di attesa per visite ed esami. I medici incaricati riceveranno un compenso lordo di 80 euro l’ora e saranno chiamati a intervenire nelle discipline maggiormente coinvolte dall’accumulo di richieste inevase.

Quasi 24 mila prestazioni arretrate: la situazione delle liste d’attesa nell’Asp di Trapani

Il quadro fotografato dall’Azienda sanitaria evidenzia una situazione ancora complessa sul fronte delle liste d’attesa. Alla data presa in esame, infatti, risultano quasi 24 mila prestazioni arretrate che l’Asp di Trapani punta a recuperare attraverso il potenziamento del personale medico. L’obiettivo è garantire una maggiore capacità di risposta ai cittadini e ridurre il divario tra la domanda di prestazioni sanitarie e la disponibilità effettiva di visite specialistiche ed esami diagnostici. Il problema riguarda diverse aree della medicina specialistica, ma alcune discipline presentano numeri particolarmente elevati.

Diagnostica per immagini al primo posto: oltre 7 mila prestazioni da recuperare

Il settore maggiormente in sofferenza è quello della diagnostica per immagini, che registra 7.064 prestazioni pendenti. Si tratta dell’ambito con il maggiore accumulo di richieste arretrate e rappresenta una delle priorità nell’azione di recupero avviata dall’Asp. Subito dopo si collocano la dermatologia, con 2.839 prestazioni ancora da smaltire, la chirurgia vascolare e angiologia, con 2.689 richieste arretrate, la neurologia, con 2.343 prestazioni, e l’oculistica, con 2.284 esami o visite ancora in attesa. Numeri che fotografano le difficoltà organizzative e assistenziali che negli ultimi anni hanno interessato il sistema sanitario, con particolare riferimento ai tempi necessari per accedere alle prestazioni specialistiche.

I sedici specialisti individuati dall’Asp: le discipline coinvolte

I professionisti selezionati dall’Asp di Trapani saranno distribuiti nei diversi settori sulla base delle necessità rilevate. Quattro specialisti sono stati destinati all’oculistica, disciplina che presenta un significativo arretrato. Due medici ciascuno sono stati individuati per allergologia, chirurgia e oncologia, endocrinologia e geriatria. Un professionista sarà invece impiegato rispettivamente nei settori di endoscopia digestiva, medicina interna, neurologia e radiologia. La scelta delle specialità riflette la necessità di intervenire sui comparti nei quali si è accumulato il maggior numero di richieste non ancora evase.

L’avviso resta aperto per alcune specialità senza candidati

Non tutte le discipline hanno però registrato la disponibilità di professionisti. L’Asp di Trapani ha infatti comunicato che l’avviso pubblico resta aperto per alcune aree specialistiche nelle quali non sono stati individuati candidati. Tra queste figurano angiologia e chirurgia vascolare, dermatologia e dietologia. La ricerca di ulteriori specialisti proseguirà dunque per ampliare il numero dei professionisti disponibili e consentire un recupero più rapido delle prestazioni rimaste in sospeso.

Il piano per ridurre i tempi di attesa nella sanità trapanese

L’impiego dei medici specialisti esterni rappresenta uno degli strumenti messi in campo dall’Asp di Trapani per fronteggiare il problema delle liste d’attesa e aumentare la capacità operativa delle strutture sanitarie. Il recupero delle quasi 24 mila prestazioni arretrate costituisce una delle principali sfide per l’azienda sanitaria, chiamata a garantire risposte più rapide ai cittadini e un accesso più efficiente alle cure. L’intervento punta quindi a rafforzare temporaneamente gli organici specialistici, concentrando le risorse nei settori dove il ritardo accumulato risulta maggiore e dove la domanda di prestazioni è più elevata.