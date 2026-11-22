Per la prima volta dopo 13 giornate, cambia la capolista del girone I di Serie D. Sempre avanti la Reggina dall’inizio, da oggi pomeriggio in vetta c’è la Vibonese, che vince il match al vertice in casa del Sambiase e scavalca (+1) gli amaranto, sconfitti a Palermo, contro l’Athletic. Tanti i pareggi: a Praia, a Licata e a Milazzo, mentre vincono il Siracusa, l’Avola a Modica e soprattutto l’Enna, che dopo il cambio di proprietà batte per 3-2 il Castrumfavara. Questi tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie D girone, 13ª giornata

Domenica 22 novembre

Ore 14.30

Athletic Palermo-Reggina 1-0

PraiaTortora-Nissa 0-0

Enna-Castrumfavara 3-2

Licata-Vigor Lamezia 1-1

Milazzo-Trapani 1-1

Modica-Avola 1-3

Siracusa-Ragusa 1-0

Ore 15.00

Sambiase-Vibonese 0-2

Ore 16.00

Gela-Igea Virtus 0-1 (in corso)

Classifica Serie D girone I

Vibonese 30 Reggina 29 Sambiase 26 Avola 23 Digiesse PraiaTortora 20 Milazzo 20 Igea Virtus 19 Siracusa 18 (-7) Athletic Palermo 18 Licata 18 Nissa 16 Gela 16 (-1) Modica 13 Trapani 11 (-5) Vigor Lamezia 10 Castrumfavara 8 Ragusa 6 Enna 6

Prossimo Turno Serie D girone I, 14ª giornata

Domenica 29 novembre

Ore 14.30

Avola-Milazzo

Castrumfavara-Sambiase

Igea Virtus-PraiaTortora

Nissa-Athletic Palermo

Reggina-Siracusa

Trapani-Gela

Ragusa-Enna

Vibonese-Licata

Vigor Lamezia-Modica