Per la prima volta dopo 13 giornate, cambia la capolista del girone I di Serie D. Sempre avanti la Reggina dall’inizio, da oggi pomeriggio in vetta c’è la Vibonese, che vince il match al vertice in casa del Sambiase e scavalca (+1) gli amaranto, sconfitti a Palermo, contro l’Athletic. Tanti i pareggi: a Praia, a Licata e a Milazzo, mentre vincono il Siracusa, l’Avola a Modica e soprattutto l’Enna, che dopo il cambio di proprietà batte per 3-2 il Castrumfavara. Questi tutti i risultati e la classifica.
Risultati Serie D girone, 13ª giornata
Domenica 22 novembre
Ore 14.30
Athletic Palermo-Reggina 1-0
PraiaTortora-Nissa 0-0
Enna-Castrumfavara 3-2
Licata-Vigor Lamezia 1-1
Milazzo-Trapani 1-1
Modica-Avola 1-3
Siracusa-Ragusa 1-0
Ore 15.00
Sambiase-Vibonese 0-2
Ore 16.00
Gela-Igea Virtus 0-1 (in corso)
Classifica Serie D girone I
- Vibonese 30
- Reggina 29
- Sambiase 26
- Avola 23
- Digiesse PraiaTortora 20
- Milazzo 20
- Igea Virtus 19
- Siracusa 18 (-7)
- Athletic Palermo 18
- Licata 18
- Nissa 16
- Gela 16 (-1)
- Modica 13
- Trapani 11 (-5)
- Vigor Lamezia 10
- Castrumfavara 8
- Ragusa 6
- Enna 6
Prossimo Turno Serie D girone I, 14ª giornata
Domenica 29 novembre
Ore 14.30
Avola-Milazzo
Castrumfavara-Sambiase
Igea Virtus-PraiaTortora
Nissa-Athletic Palermo
Reggina-Siracusa
Trapani-Gela
Ragusa-Enna
Vibonese-Licata
Vigor Lamezia-Modica