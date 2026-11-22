Domenica 22 novembre, stadio Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Di fronte, Athletic Palermo e Reggina, per la 13ª giornata del girone I di Serie D. Un solo punto nelle ultime tre partite per i siciliani, tre successi di fila per gli amaranto, di cui l’ultimo contro il Sambiase che ha consentito agli amaranto di staccare i lametini di due punti. Con questo cammino recente le due squadre si sfidano oggi.
StrettoWeb come sempre è in diretta per seguire la partita con la live testuale del match e con tutti gli aggiornamenti: formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale della gara e approfondimenti di fine gara, tra cui pagelle, dichiarazioni e risultati dell’interno turno.
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Cambio anche per l'Athletic Palermo: entra Mazzotta per l'infortunato Hebeck Tam
Infortunio e cambio anche per l’Athletic Palermo, alla mezz’ora: dentro Mazzotta per Hebeck Tam, che non riesce a rimanere in campo.
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Prima occasione del match! Magrassi ci prova, para il portiere
Prima occasione della sfida, al 23′: Magrassi scambia con Baggi e poi ci prova con un bel destro dal limite, il portiere respinge in angolo. Nulla da fare poi su corner.
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A terra Lancini dopo un contrasto: entrano i medici, il giocatore non ce la fa. Entra Baldan
Scontro di gioco tra un attaccante dell’Athletic Palermo e Lancini, che rimane a terra per qualche minuto. Ingresso in campo degli operatori sanitari, il giocatore si rialza ma è zoppicante e non ce la fa: sostituito, al suo posto entra Baldan. Fascia di capitano a Rosario Girasole.
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Prima conclusione verso la porta: ci prova Acquadro da lontano
Prima conclusione della sfida, dopo oltre 10 minuti: Acquadro ci prova da lontanissimo, para facilmente il portiere.
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Fase di studio e ancora zero emozioni
Reggina che ancora sta cercando di studiare l’avversario, Athletic Palermo che prova a rimanere alto. Senza tifosi amaranto, e con pochissimi supporters di casa (a Palermo tifano giustamente tutti per la prima squadra, lanciatissima verso la Serie A), è come se si giocasse a porte chiuse. Nessun coro, si sentono le urla dei calciatori e degli allenatori.
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E' cominciato il match!
E’ iniziata la sfida. Reggina in maglia amaranto, padroni di casa in bianco. Squadra di Marchionni a favore di vento. Ricordiamo che non ci sono tifosi ospiti.
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Le formazioni ufficiali: fuori Rotulo e Baggi
Le formazioni ufficiali di Athletic Palermo-Reggina. In porta torna Piras, che era partito titolare contro il Ragusa, prima del ritorno in campo di Lagonigro nelle successive due partite. Dietro c’è Lancini, che si riprende il posto in luogo di Baldan. In mezzo, fuori Rotulo per Rossetti, mentre davanti è confermata la coppia Guida-Magrassi.
ATHLETIC PALERMO: Minuss, Calvano, Sanchez, Crivello, Panaro, Bongiovanni, Bova, Civilleri; Hebeck Tam, Faye, Micoli. In panchina: Di Franco, Pisciotta, Mazzotta, Ali Anas, Grillo, Lores Varela, Vitale, Matera, Torma Allenatore: Ferazzoli.
REGGINA: Piras; Fazio, Lancini, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rossetti, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Lagonigro, Baldan, Bruno, Runza, Specker, Franchini, Laaribi, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.