Domenica 22 novembre, stadio Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Di fronte, Athletic Palermo e Reggina, per la 13ª giornata del girone I di Serie D. Un solo punto nelle ultime tre partite per i siciliani, tre successi di fila per gli amaranto, di cui l’ultimo contro il Sambiase che ha consentito agli amaranto di staccare i lametini di due punti. Con questo cammino recente le due squadre si sfidano oggi.

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