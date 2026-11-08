Risultati Serie D, in vetta non si fermano: vincono Reggina, Sambiase e Vibonese

Le prime tre della classe non sbagliano: contro avversari alla portata, nessuna sorpresa. L’11ª giornata del girone I di Serie D porta in dote le vittorie di Reggina, Sambiase e Vibonese contro Enna, Ragusa e Castrumfavara. Pratica chiusa agilmente in avvio, per le prime due, mentre i rossoblu vincono in rimonta. Dietro, successo in rimonta anche per il Milazzo, contro l’Igea Virtus. Il Siracusa batte la Nissa, il Trapani sbanca Praia, mentre il Modica rifila una cinquina al Licata, che ha accusato il colpo dopo la sconfitta a tavolino contro il Siracusa.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone, 11ª giornata

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Castrumfavara-Vibonese 1-2

PraiaTortora-Trapani 0-2

Enna-Reggina 0-3

Milazzo-Vigor Lamezia 3-1

Modica-Licata 5-1

Sambiase-Ragusa 2-0

Siracusa-Nissa 1-0

Ore 15.00

Athletic Palermo-Igea Virtus 1-2

Ore 17.00

Gela-Avola



Classifica Serie D girone I

Reggina 26 Sambiase 26 Vibonese 24 Avola 19 Milazzo 19 Digiesse PraiaTortora 18 Igea Virtus 18 Siracusa 14 (-7) Athletic Palermo 14 Licata 14 Modica 13 Gela 12 (-1) Nissa 12 Trapani 9 (-5) Vigor Lamezia 8 Castrumfavara 8 Ragusa 3 Enna 3

Prossimo Turno Serie D girone I, 12ª giornata

Domenica 15 novembre

Ore 14.30

Avola-PraiaTortora

Igea Virtus-Siracusa

Licata-Milazzo

Nissa-Enna

Reggina-Sambiase

Trapani-Athletic Palermo

Ragusa-Castrumfavara

Vibonese-Modica

Vigor Lamezia-Gela