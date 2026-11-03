Serie D, è arrivata la decisione su Licata-Siracusa: accolto il ricorso, è 0-3 a tavolino. Come cambia la classifica

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Licata-Siracusa, match del girone I di Serie D dello scorso 18 ottobre terminato per 2-1 in favore dei locali. Gli ospiti, due giorni dopo, avevano presentato ricorso per via della posizione irregolare di un giocatore locale, schierato nonostante il mancato tesseramento. Oggi, come si legge sul dispositivo, quel ricorso è stato accolto e il risultato è cambiato: 0-3 a tavolino in favore del Siracusa.

Questo il testo del comunicato:

“Il Giudice Sportivo,

letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SIRACUSA CALCIO 1924 con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ANZELMO DOMENICO, inserito in distinta con il n. 28 e schierato in campo sin al primo minuto di gioco, il quale non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in ragione del mancato perfezionamento del tesseramento.

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Licata calcio;

letta la dichiarazione del 28 ottobre 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore ANZELMO DOMENICO, nato il 31/05/2004 “risulta essere tesserato con la società ASD LICATA CALCIO a decorrere dal 20 ottobre 2026” , quindi oltre la data in cui si è disputata la gara in epigrafe.

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di comminare alla società ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo”.

La nuova classifica Serie D girone I

Alla luce di questa decisione, così cambia la classifica del girone I di Serie D: il Licata scivola a quota 14, a metà classifica, mentre il Siracusa lascia la zona playout e balza a 11. Senza la penalizzazione di 7 punti, gli aretusei sarebbero in piena zona playoff.