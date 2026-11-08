Risultati Serie B Nazionale 7ª Giornata: Viola vincente fuori casa, cade ancora Brescia, CLASSIFICA cortissima!

Lontano dal PalaCalafiore la Viola vince ancora. I reggini calano il poker battendo Vicenza fuori casa. Una vittoria importante che proietta i reggini in piena lotta Playoff. Fra le siciliane due vittorie e una sconfitta: bene Piazza Armerina contro Treviglio nell’anticipo delle 17:00, colpo Capo d’Orlando sul parquet di SanVendemiano, netto ko interno per Agrigento contro Piacenza.Orzinuovi vince il big match contro brescia. Nelle altre gare Ferrara cade contro Legnano, prossima avversaria della Viola nell’infrasettimanale. Vittorie interne per Desio e Omegna contro Sangiorgese e Imola negli anticipi del sabato.

Risultati Serie B Nazionale 7ª Giornata

Sabato 7 novembre

Ore 20:45

Desio-Sangiorgese 80-74

Ore 21:00

Omegna-Imola 73-56

Domenica 8 novembre

Ore 17:00

Piazza Armerina-Treviglio 81-72

Ore 18:00

Agrigento-Piacenza 59-81

Fiorenzuola-Lumezzane 95-98 (OT)

Legnano-Ferrara 72-65

Orzinuovi-Brescia 86-81

San Vendemiano-Capo d’Orlando 85-91

Vicenza-Viola 57-64

Classifica Serie B Nazionale Girone A

Lumezzane 12 Ferrara 10 Piacenza 10 Orzinuovi 10 Brescia 10 Desio 8 Treviglio 8 Viola 8 Piazza Armerina 8 Capo d’Orlando 8 San Vendemiano 6 Legnano 6 Agrigento 4 Fiorenzuola 4 Sangiorgese 4 Omegna 4 Imola 4 Vicenza 2

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 8ª Giornata

Mercoledì 11 novembre

Ore 20:00

Brescia-San Vendemiano

Viola-Legnano

Ore 20:30

Ferrara-Agrigento

Imola-Piazza Armerina

Lumezzane-Desio

Piacenza-Omegna

Sangiorgese-Orzinuovi

Treviglio-Vicenza

Ore 20:45

Capo d’Orlando-Fiorenzuola