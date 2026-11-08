Risultati Serie B Nazionale 7ª Giornata: Viola vincente fuori casa, cade ancora Brescia, CLASSIFICA cortissima!

Lontano dal PalaCalafiore la Viola vince ancora. I reggini calano il poker battendo Vicenza fuori casa. Una vittoria importante che proietta i reggini in piena lotta Playoff. Fra le siciliane due vittorie e una sconfitta: bene Piazza Armerina contro Treviglio nell’anticipo delle 17:00, colpo Capo d’Orlando sul parquet di SanVendemiano, netto ko interno per Agrigento contro Piacenza.Orzinuovi vince il big match contro brescia. Nelle altre gare Ferrara cade contro Legnano, prossima avversaria della Viola nell’infrasettimanale. Vittorie interne per Desio e Omegna contro Sangiorgese e Imola negli anticipi del sabato.
Risultati Serie B Nazionale 7ª Giornata
Sabato 7 novembre
Ore 20:45
Desio-Sangiorgese 80-74
Ore 21:00
Omegna-Imola 73-56
Domenica 8 novembre
Ore 17:00
Piazza Armerina-Treviglio 81-72
Ore 18:00
Agrigento-Piacenza 59-81
Fiorenzuola-Lumezzane 95-98 (OT)
Legnano-Ferrara 72-65
Orzinuovi-Brescia 86-81
San Vendemiano-Capo d’Orlando 85-91
Vicenza-Viola 57-64
Classifica Serie B Nazionale Girone A
- Lumezzane 12
- Ferrara 10
- Piacenza 10
- Orzinuovi 10
- Brescia 10
- Desio 8
- Treviglio 8
- Viola 8
- Piazza Armerina 8
- Capo d’Orlando 8
- San Vendemiano 6
- Legnano 6
- Agrigento 4
- Fiorenzuola 4
- Sangiorgese 4
- Omegna 4
- Imola 4
- Vicenza 2
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 8ª Giornata
Mercoledì 11 novembre
Ore 20:00
Brescia-San Vendemiano
Viola-Legnano
Ore 20:30
Ferrara-Agrigento
Imola-Piazza Armerina
Lumezzane-Desio
Piacenza-Omegna
Sangiorgese-Orzinuovi
Treviglio-Vicenza
Ore 20:45
Capo d’Orlando-Fiorenzuola