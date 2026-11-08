Vicenza-Viola, 1° QT: imbattibilità esterna da difendere, neroarancio a caccia del poker!

In attesa che si sblocchi fra le mura amiche del PalaCalafiore, la Viola punta a mantenere l’imbattibilità esterna che in questo inusuale inizio di stagione, vede i reggini con un ruolino di marcia immacolato lontani dallo Stretto. Tre vittorie in tre gare sui parquet ospiti, oggi parte la caccia al quarto sigillo sul campo di Vicenza, impantanata nei bassifondi della classifica. StrettoWeb seguirà Vicenza-Viola LIVE raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.
-
1° QT
Squadre in campo, si comincia. Coach Carrea schiera: Romeo, Calvellini, Donadoni, Taflaj e Diouf. Due da sotto per Martini (2-0). Imbuca Romeo per Diouf, due da sotto (2-2). Penetrazione di Calvellini, 2 punti (2-4). Gancio di Martini per la parità (4-4). Lynch-Daniels colpisce da 3 punti (7-4). Polanco in lunetta: 2/2 (9-4). Taflaj si alza dalla media, elegantissimo (9-6). Tripla di Donadoni pescato in angolo, parità!