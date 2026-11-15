Risultati Serie A2 4ª Giornata: Domotek e Palmi strepitose al tie-break, si muove la CLASSIFICA!

I risultati della 4ª Giornata di Serie A2 e la nuova classifica: la Domotek Volley batte Fano al tie-break, Palmi supera Pineto al 5° set

Domotek Volley-Gioia del Colle (4)
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Tie-break dolcissimo per le squadre reggine impegnate nella 4ª Giornata di Serie A2. La Domotek Volley Reggio Calabria batte 2-3 Fano con una super rimonta. Palmi ha la meglio su Pineto nell’anticipo del sabato al 5° set. Nell’altro anticipo Napoli batte 3-1 Reggio Emilia e sale al terzo posto. Seconda piazza per Lagonegro, sconfitta a Macerata (primo ko stagionale).

Prima piazza salda nelle mani di Grottazzolina, ancora imbattuta: il 3-1 contro Belluno vale la quinta vittoria consecutiva. Nelle altre gare Gioia del Colle supera Porto Viro, Ravenna ha la meglio su Brescia.

Risultati Serie A2 5ª Giornata

Sabato 14 novembre

Ore 18:00

Palmi-Pineto 3-2

Ore 18:30

Napoli-Reggio Emilia 3-1

Domenica 15 novembre

Ore 16:00

Grottazzolina-Belluno 3-1
Fano-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3

Ore 18:00

Gioia del Colle-Porto Viro 3-1
Macerata-Lagonegro 3-0
Ravenna-Brescia 3-0

Classifica Serie A2 Volley

  1. Grottazzolina 15
  2. Lagonegro 12
  3. Napoli 10
  4. Gioia del Colle 8
  5. Fano 8
  6. Domotek Volley Reggio Calabria 7
  7. Reggio Emilia 7
  8. Macerata 7
  9. Pineto 7
  10. Ravenna 6
  11. Porto Viro 6
  12. Palmi 6
  13. Belluno 5
  14. Brescia 1

Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 6ª Giornata

21 novembre

Ore 16:00

Palmi-Napoli

Ore 18:30

Lagonegro-Domotek Volley Reggio Calabria

22 novembre

Ore 17:30

Brescia-Belluno

Ore 18:00

Porto Viro-Fano
Ravenna-Macerata
Reggio Emilia-Gioia del Colle

Ore 19:00

Pineto-Grottazzolina

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