Risultati Serie A2 4ª Giornata: Domotek e Palmi strepitose al tie-break, si muove la CLASSIFICA!

Tie-break dolcissimo per le squadre reggine impegnate nella 4ª Giornata di Serie A2. La Domotek Volley Reggio Calabria batte 2-3 Fano con una super rimonta. Palmi ha la meglio su Pineto nell’anticipo del sabato al 5° set. Nell’altro anticipo Napoli batte 3-1 Reggio Emilia e sale al terzo posto. Seconda piazza per Lagonegro, sconfitta a Macerata (primo ko stagionale).
Prima piazza salda nelle mani di Grottazzolina, ancora imbattuta: il 3-1 contro Belluno vale la quinta vittoria consecutiva. Nelle altre gare Gioia del Colle supera Porto Viro, Ravenna ha la meglio su Brescia.
Risultati Serie A2 5ª Giornata
Sabato 14 novembre
Ore 18:00
Palmi-Pineto 3-2
Ore 18:30
Napoli-Reggio Emilia 3-1
Domenica 15 novembre
Ore 16:00
Grottazzolina-Belluno 3-1
Fano-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3
Ore 18:00
Gioia del Colle-Porto Viro 3-1
Macerata-Lagonegro 3-0
Ravenna-Brescia 3-0
Classifica Serie A2 Volley
- Grottazzolina 15
- Lagonegro 12
- Napoli 10
- Gioia del Colle 8
- Fano 8
- Domotek Volley Reggio Calabria 7
- Reggio Emilia 7
- Macerata 7
- Pineto 7
- Ravenna 6
- Porto Viro 6
- Palmi 6
- Belluno 5
- Brescia 1
Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 6ª Giornata
21 novembre
Ore 16:00
Palmi-Napoli
Ore 18:30
Lagonegro-Domotek Volley Reggio Calabria
22 novembre
Ore 17:30
Brescia-Belluno
Ore 18:00
Porto Viro-Fano
Ravenna-Macerata
Reggio Emilia-Gioia del Colle
Ore 19:00
Pineto-Grottazzolina