La Domotek Volley lo ha fatto ancora! Rimonta pazzesca contro Fano: la gioia esplode al tie-break

Come si dice? “Non c’è due senza tre“. Ecco, la Domotek Volley era davanti a un bivio dopo quattro gare: 3 vittorie al tie-break o tre sconfitte di fila (circostanza mai successa nella giovane storia del club reggino). Meglio la prima. La Domotek Volley lo ha fatto ancora. Ancora una battaglia durata oltre due ore, quella vinta 2-3 a Fano. Ancora una guerra di nervi, sudore e fantasia. Ancora una vittoria al tie-break, la terza della stagione, arrivata dopo la doppietta inaugurale contro Pineto e Brescia.

Solidità mentale pazzesca, altro che neopromossa. Dopo le sconfitte contro la schiacciasassi Grottazzolina e contro Gioia del Colle (anche quella al tie-break), una matricola della categoria avrebbe potuto facilmente esaurire il “lucky bonus” delle prime gare, dimostrando di soffrire l’impatto con la categoria e andare incontro al terzo ko consecutivo, come le attese avrebbero voluto per una squadra giovane, con poca esperienza e che si affaccia per la prima volta in A2.

E, invece, no. Dispiace per chi non ha fatto i conti con la fame dei ragazzi di mister Polimeni, quadrati e compatti, con una mentalità tanto semplice quanto efficace che gli è stata impiantata nelle sinapsi fin dal primo allenamento: lottare su ogni pallone, rialzarsi sempre, restare in partita, arrendersi solo quando la partita è finita e se l’avversario ha dimostrato, davvero, di poter essere più forte.

E quindi al primo 25-20 della forte Fano, i reggini hanno risposto con un rabbioso 12-25! Poi due punteggi speculari: nuovamente sotto 25-20, nuovamente in parità 20-25, dimostrando grande capacità di giocare sotto pressione e spalle al muro. Al tie-break l’ennesimo capolavoro fatto di voglia di vincere, entusiasmo e quella carica straordinaria che accompagna i reggini nei finali di partita tirati, intensi, emozionanti, nei quali sembra sguazzare con le bordate di Sen, Boiko e Lazzaretto, la regia a 360° di Saitta, i voli di De Santis, la solidità di Presta, la saggezza di capitan Laganà. Il 9-15 del quinto set è una vittoria del gruppo, un punto esclamativo bellissimo dopo l’ennesima maratona.