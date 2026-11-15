Risultati 9ª Giornata Serie B Nazionale: Viola ko a Imola, batosta Orlandina, Agrigento ne fa 106! | CLASSIFICA

Seconda sconfitta consecutiva per la Viola che, dopo il ko interno contro Legnano, perde anche in trasferta sul campo di Imola. Doppio ko fra le siciliane: Capo d’Orlando cade rovinosamente 91-59 contro Desio; Piazza Armerina perde 71-73 contro la capolista Lumezzane. Festa grande, invece, per Agrigento che batte agevolmente Vicenza 106-71. Fiorenzuola ha la meglio sulla Sangiorgese. In alta classifica Brescia batte Piacenza nel big match, Orzinuovi supera San Vendemiano.
Risultati Serie B Nazionale 9ª Giornata
Sabato 14 novembre
Ore 18:00
Desio-Capo d’Orlando 91-59
Ore 20:30
Legnano-Treviglio 76-63
Domenica 15 novembre
Ore 12:00
Imola-Viola 78-73
Ore 17:00
Piazza Armerina-Lumezzane 71-73
Ore 18:00
Agrigento-Vicenza 106-71
Fiorenzuola-Sangiorgese 89-82
Orzinuovi-San Vendemiano 96-89
Piacenza-Brescia 81-92
La nuova classifica di Serie B Nazionale dopo la penalizzazione di Imola
- Lumezzane 16
- Brescia 14
- Piacenza 12
- Orzinuovi 12
- Legnano 10
- Piazza Armerina 10
- Desio 10
- Treviglio 10
- Ferrara 10
- Capo d’Orlando 10
- Agrigento 8
- Viola 8
- Legnano 8
- San Vendemiano 6
- Fiorenzuola 6
- Omegna 6
- Sangiorgese 6
- Imola 3 (-3)
- Vicenza 2
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 10ª Giornata
Sabato 21 novembre
Ore 18:00
Desio-Orzinuovi
Ore 20:30
Treviglio-Fiorenzuola
Domenica 22 novembre
17:00
Viola-Brescia
Ore 18:00
Capo d’Orlando-Omegna
Ferrara-Imola
Lumezzane-Piacenza
Sangiorgese-Legnano
San Vendemiano-Agrigento
Vicenza-Piazza Armerina