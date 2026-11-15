Risultati 9ª Giornata Serie B Nazionale: Viola ko a Imola, batosta Orlandina, Agrigento ne fa 106! | CLASSIFICA

I risultati della 9ª Giornata di Serie B Nazionale e la nuova classifica: primo ko esterno per la Viola, fra le siciliane vince solo Agrigento con 106 punti segnati, davanti Lumezzane vince ancora, Brescia vince il big match contro Piacenza

Celis Taflaj
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Seconda sconfitta consecutiva per la Viola che, dopo il ko interno contro Legnano, perde anche in trasferta sul campo di Imola. Doppio ko fra le siciliane: Capo d’Orlando cade rovinosamente 91-59 contro Desio; Piazza Armerina perde 71-73 contro la capolista Lumezzane. Festa grande, invece, per Agrigento che batte agevolmente Vicenza 106-71. Fiorenzuola ha la meglio sulla Sangiorgese. In alta classifica Brescia batte Piacenza nel big match, Orzinuovi supera San Vendemiano.

Risultati Serie B Nazionale 9ª Giornata

Sabato 14 novembre

Ore 18:00

Desio-Capo d’Orlando 91-59

Ore 20:30

Legnano-Treviglio 76-63

Domenica 15 novembre

Ore 12:00

Imola-Viola 78-73

Ore 17:00

Piazza Armerina-Lumezzane 71-73

Ore 18:00

Agrigento-Vicenza 106-71
Fiorenzuola-Sangiorgese 89-82
Orzinuovi-San Vendemiano 96-89
Piacenza-Brescia 81-92

La nuova classifica di Serie B Nazionale dopo la penalizzazione di Imola

  1. Lumezzane 16
  2. Brescia 14
  3. Piacenza 12
  4. Orzinuovi 12
  5. Legnano 10
  6. Piazza Armerina 10
  7. Desio 10
  8. Treviglio 10
  9. Ferrara 10
  10. Capo d’Orlando 10
  11. Agrigento 8
  12. Viola 8
  13. Legnano 8
  14. San Vendemiano 6
  15. Fiorenzuola 6
  16. Omegna 6
  17. Sangiorgese 6
  18. Imola 3 (-3)
  19. Vicenza 2

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 10ª Giornata

Sabato 21 novembre

Ore 18:00

Desio-Orzinuovi

Ore 20:30

Treviglio-Fiorenzuola

Domenica 22 novembre

17:00

Viola-Brescia

Ore 18:00

Capo d’Orlando-Omegna
Ferrara-Imola
Lumezzane-Piacenza
Sangiorgese-Legnano
San Vendemiano-Agrigento
Vicenza-Piazza Armerina

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