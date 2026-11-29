La Domotek Volley supera Napoli 3-0 e ottiene la prima vittoria netta della stagione nell’anticipo della 7ª Giornata di Serie A2, giocato eccezionalmente al mercoledì. Nel weekend si sono giocate, invece, tutte le altre partite. Al sabato successo per Gioia del Colle su Macerata. Nel ricco programma della domenica Fano supera 3-0 Brescia, sempre più ultima. Belluno batte Lagonegro 3-2, seconda forza del campionato.
Va vicina all’impresa Palmi che strappa un punto a Grottazolina, perdendo solo al tie-break. Niente da fare, invece, per Pineto, battuta 0-3 da Ravenna. Stesso risultato per Reggio Emilia che vince in 3 set a Porto Viro.
Risultati 7ª Giornata Serie A2
Mercoledì 25 novembre
Ore 20:30
Domotek Volley-Napoli 3-0
Sabato 28 novembre
Ore 20:30
Gioia del Colle-Macerata 3-1
Domenica 29 novembre
Ore 17:30
Fano-Brescia 3-0
Ore 18:00
Belluno-Lagonegro 3-2
Grottazzolina-Palmi 3-2
Pineto-Ravenna 0-3
Ore 19:00
Porto Viro-Reggio Emilia 0-3
Classifica Serie A2 Volley
- Grottazzolina 19
- Lagonegro 16
- Reggio Emilia 13
- Fano 13
- Ravenna 12
- Napoli 12
- Gioia del Colle 11
- Belluno 10
- Domotek Volley Reggio Calabria 10
- Pineto 8
- Palmi 8
- Porto Viro 7
- Macerata 7
- Brescia 1
Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 8ª Giornata
Sabato 5 dicembre
Ore 16:00
Reggio Emilia-Domotek Volley Reggio Calabria
Palmi-Fano
Domenica 6 dicembre
Ore 18:00
Lagonegro-Pineto
Macerata-Belluno
Ravenna-Gioia del Colle
Lunedì 7 dicembre
Ore 16:00
Napoli-Porto Viro
Martedì 8 dicembre
Ore 16:00
Brescia-Grottazzolina