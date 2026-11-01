Risultati 3ª Giornata Serie A2: primo ko per la Domotek Volley, Palmi perde al tie-break | CLASSIFICA

I risultati della 3ª Giornata della Serie A2 e la nuova classifica: primo ko stagionale per la Domotek Volley Reggio Calabria, Palmi lotta ma si arrende al tie-break

Domotek Volley-Brescia
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Arriva il primo disco rosso della stagione per la Domotek Volley Reggio Calabria, reggini sconfitti in casa di Grottazzolina, capolista a punteggio pieno, una delle squadre più forti del campionato, unica a punteggio pieno insieme a Lagonegro che ha superato 1-3 Ravenna. Niente da fare per Palmi, sconfitta in casa da Reggio Emilia al tie-break: per la formazione reggina è il primo punto stagionale.

Gioia del Colle batte Belluno, Fano supera Pineto. Porto Viro vince a Macerata. Martedì la sfida Napoli-Brescia chiuderà il programma della 3ª Giornata di Serie A2.

Risultati 3ª Giornata Serie A2

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00

Ravenna-Lagonegro 1-3

Sabato 31 ottobre

Ore 16:00

Palmi-Reggio Emilia 2-3

Domenica 1 novembre

Ore 16:00

Gioia del Colle-Belluno 3-1

Ore 17:30

Fano-Pineto 3-0

Ore 18:00

Grottazzolina-Domotek Volley Reggio Calabria 3-1
Macerata-Porto Viro 1-3

Martedì 3 novembre

Ore 20:00

Napoli-Brescia

Classifica Serie A2 Volley

  1. Lagonegro 9
  2. Grottazzolina 9
  3. Fano 6
  4. Porto Viro 6
  5. Domotek Volley Reggio Calabria 4
  6. Reggio Emilia 4
  7. Napoli 4*
  8. Pineto 4
  9. Belluno 3
  10. Gioia del Colle 3
  11. Ravenna 3
  12. Macerata 3
  13. Brescia 1
  14. Palmi 1

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 4ª Giornata

Sabato 7 novembre

Ore 18:00

Belluno-Fano

Domenica 8 novembre

Ore 16:00

Brescia-Palmi

Ore 18:00

Lagonegro-Napoli
Pineto-Macerata
Porto Viro-Grottazolina
Domotek Volley Reggio Calabria-Gioia del Colle
Reggio Emilia-Ravenna

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