Risultati 3ª Giornata Serie A2: primo ko per la Domotek Volley, Palmi perde al tie-break | CLASSIFICA

Arriva il primo disco rosso della stagione per la Domotek Volley Reggio Calabria, reggini sconfitti in casa di Grottazzolina, capolista a punteggio pieno, una delle squadre più forti del campionato, unica a punteggio pieno insieme a Lagonegro che ha superato 1-3 Ravenna. Niente da fare per Palmi, sconfitta in casa da Reggio Emilia al tie-break: per la formazione reggina è il primo punto stagionale.
Gioia del Colle batte Belluno, Fano supera Pineto. Porto Viro vince a Macerata. Martedì la sfida Napoli-Brescia chiuderà il programma della 3ª Giornata di Serie A2.
Risultati 3ª Giornata Serie A2
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00
Ravenna-Lagonegro 1-3
Sabato 31 ottobre
Ore 16:00
Palmi-Reggio Emilia 2-3
Domenica 1 novembre
Ore 16:00
Gioia del Colle-Belluno 3-1
Ore 17:30
Fano-Pineto 3-0
Ore 18:00
Grottazzolina-Domotek Volley Reggio Calabria 3-1
Macerata-Porto Viro 1-3
Martedì 3 novembre
Ore 20:00
Napoli-Brescia
Classifica Serie A2 Volley
- Lagonegro 9
- Grottazzolina 9
- Fano 6
- Porto Viro 6
- Domotek Volley Reggio Calabria 4
- Reggio Emilia 4
- Napoli 4*
- Pineto 4
- Belluno 3
- Gioia del Colle 3
- Ravenna 3
- Macerata 3
- Brescia 1
- Palmi 1
*Una partita in meno
Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 4ª Giornata
Sabato 7 novembre
Ore 18:00
Belluno-Fano
Domenica 8 novembre
Ore 16:00
Brescia-Palmi
Ore 18:00
Lagonegro-Napoli
Pineto-Macerata
Porto Viro-Grottazolina
Domotek Volley Reggio Calabria-Gioia del Colle
Reggio Emilia-Ravenna