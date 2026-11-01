Primo ko stagionale per la Domotek Volley in A2: reggini sconfitti dalla capolista Grottazzolina

Primo disco rosso della stagione per al Domotek Volley Reggio Calabria. I reggini perdono contro la capolista Grottazzolina. Una sconfitta, arrivata contro l’unica squadra insieme a Lagonegro a punteggio pieno, che fa parte del processo di crescita di questa squadra che, come ripetuto più volte da mister Polimeni negli ultimi mesi, ha come obiettivo stagionale la salvezza. Sarà una stagione complicata, più delle prime 3 della giovane storia amaranto, caratterizzate da tantissime vittorie e poche sconfitte. Un’attitudine all’assimilare i ko che non dovrà diventare abitudine certo, ma che dovrà comunque rappresentare uno step importante nella crescita di una squadra che si approccia da matricola alla Serie A2.

La Domotek Volley è stata sconfitta da Grottazzolina con il punteggio di 3-1 (26-24 / 25-16 / 19-25 / 25-23). Una sconfitta che, in ogni caso, non pregiudica l’inizio di stagione dei reggini che può contare su due vittorie al tie-break in altrettante partite contro le quotate Pineto e Brescia. Punti importanti sui quali contare in momenti come questo e che avranno un peso specifico importante per raggiungere l’obiettivo stagionale.