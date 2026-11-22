Non ci stupiamo. Lo sapevamo. Era già successo. Ma ci tocca intervenire e commentare, così come facemmo allora. La Reggina ha perso, siamo a fine novembre. E’ la seconda sconfitta stagionale. Una sconfitta molto simile, se non identica, alla prima, quella a Capaci, contro il Trapani, di circa un mese fa. A seguito di una partita brutta, nervosa, in cui gli amaranto si sono fatti nuovamente ingannare dall’atteggiamento dei locali. Un atteggiamento che, soprattutto in trasferta, è comune trovare, specie da parte di squadre che lottano per salvarsi. Un atteggiamento che Marchionni avrebbe sicuramente dovuto prevedere, che probabilmente aveva previsto, ma che in campo si è tradotto in un altro atteggiamento – quello amaranto – che ha ricalcato proprio la partita contro il Trapani, ma anche quelle contro Castrumfavara o Vibonese, ad esempio.

Di comune denominatore rispetto a queste partite ce n’è anche un altro: le tragedie. Puntuali. Dopo Capaci, erano arrivate e anche abbastanza dure. Volevano già Marchionni sulla graticola. Per la prima sconfitta. Dopo quel cammino precedente. Poi è arrivato un altro bel filotto, e un primo posto sempre saldo, ma niente. Ecco un’altra sconfitta ed ecco di nuovo le tragedie. Se qualcuno non avesse visto il risultato, non conoscesse il cammino amaranto finora, e dovesse provare a indovinare il risultato solo ascoltando e leggendo le reazioni dell’ambiente amaranto, penserebbe a un brutto stop per 4-0 e a una classifica pericolante, con l’ultimo posto in classifica. Insomma: più o meno come un anno fa.

No, niente di tutto questo. E’ vero: la Reggina ha giocato male, forse la sua peggior partita. E’ vero: si è rivisto l’atteggiamento di qualche settimana fa, a dimostrazione che quando emerge un po’ di superficialità il risultato non arriva. In fondo, l’ha detto anche Marchionni: “non siamo scesi in campo, responsabilità mia”. Non si può negare l’evidenza: la partita è stata brutta e mal giocata. Ma bisogna anche, sempre, analizzare la singola partita senza inquinare il contesto generale. Non può, una partita, rovinare improvvisamente quanto fatto finora. Anche perché il cammino fino ad oggi non è stato casuale. Miglior attacco, miglior difesa, miglior media gol in Italia. Sono fatti. Se poi qualcuno pensa al calcio champagne, ecco, per gli spettacoli esiste il circo. In Serie D si corre, c’è intensità, mentalità, concentrazione massima e anche giocate dei singoli a deciderla, se sono forti. Questo è quasi sempre successo. Quando non è accaduto, in casa Reggina, sono arrivate le sconfitte.

Ma che sconfitte? Non capitomboli, non tonfi clamorosi, non sconfitte interne di cui vergognarsi, con una classifica altrettanto umiliante. Un 1-0, arrivato nel finale, a seguito di un errore. L’Athletic Palermo ha giocato la sua onestà partita: l’ha messa sull’agonismo, sull’aggressività, ha più pensato a non far giocare l’avversario che a creare. Tradotto: non ha praticamente impensierito Piras se non qualche minuto prima del gol e poi con la rete, al primo vero e proprio tiro verso lo specchio. Insomma: la Reggina non meritava di vincere, assolutamente, ma probabilmente anche la sconfitta è esagerata.

Ma, soprattutto, pur avendo perso per la prima volta il primo posto, la Reggina è lì, a -1 da una vetta che ha sempre guardato con certezza dall’inizio, come mai era accaduto finora. A tenere testa, finora, è solo la Vibonese. Il Sambiase è uscito con le ossa rotte dalla sfida contro la Reggina, un po’ come accaduto praticamente a tutte dopo che hanno affrontato gli amaranto. Rischia di scivolare via, lottando magari per i playoff. Se non subito, probabilmente alla lunga.

Non sappiamo cosa chieda l’ambiente critico a Marchionni, sinceramente. Non è Serie A, non è Serie B, è passato qualche anno da quando Hernani e Menez scambiavano il pallone di prima con eleganza e ci facevano ricordare i tempi di Cozza e Nakamura, o anche quelli di Totti e Zidane al Granillo. In Serie D il calcio champagne non esiste. Esistono altri fattori. La gente ha preteso altro, negli anni, anche da Trocini o Pergolizzi, ma in contesti decisamente diversi, dall’alto di una società – quella di prima – che non avrebbe potuto fare di più di quanto già facesse, viste le risorse risicate sia a livello economico sia a livello tecnico-sportivo.

Ora è diverso e non lo diciamo noi. Qualora il tecnico abbia bisogno di rinforzi, per via di vicende che si sono intanto sviluppate nel corso di questi mesi, la proprietà non si tirerà indietro. In fondo, lo stesso Lotito lo ha detto. E sarebbe anche assurdo pensare il contrario, considerando la “consistenza” societaria. La differenza, col passato, è sapere che si lavorerà per costruire un futuro ambizioso e lontano da questa categoria. E su questo non ci sono dubbi. Quante volte abbiamo detto: la Reggina di Ballarino non salirà mai in Serie C, ma anche qualora dovesse farlo, dove arriverebbe?

Nessuno ha mai preteso che questa squadra le vincesse tutte, al netto di un cammino iniziale davvero devastante e che ci aveva fatto pensare a possibili record. Non sarà così, ma l’obiettivo non cambia: la media punti della Reggina è perfettamente in linea con tutte quelle – di quest’anno negli altri gironi o precedenti – che hanno poi vinto il campionato. Per gol fatti, subiti, capacità di stare sul pezzo, tenuta fisica e mentale fino alla fine, che poi è quello che conta. Per forza societaria e unione del gruppo, riteniamo che sia così. E lo diciamo da inizio stagione, così come per tre anni abbiamo scritto che non si sarebbe mai vinto il campionato. Adesso, ancora, lo rifacciamo dopo una sconfitta: la Reggina vincerà il campionato.