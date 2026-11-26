“La vicinanza ai lavoratori si dimostra con i fatti, assumendosi responsabilità e cercando soluzioni. Il Comune di Tropea lo ha sempre fatto e continua a farlo. Questo impegno, però, non comporta l’accettazione di qualsiasi comportamento, soprattutto quando le conseguenze ricadono sull’intera comunità“. Il sindaco Giovanni Macrì interviene nuovamente sulle assenze contemporanee degli operatori della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento, registrate sabato 21 novembre, e sulle successive prese di posizione apparse sulla stampa.

“Ho letto ricostruzioni incomplete e giudizi ingiusti nei confronti dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali che seguono direttamente i lavoratori. È necessario ristabilire la corretta sequenza dei fatti, chiarire le responsabilità e restituire al confronto la serietà che merita“.

“La tutela dei lavoratori è un impegno concreto”

Il primo cittadino richiama, come esempio dell’attenzione dell’ente verso gli operatori, il lavoro attualmente in corso per salvaguardarne occupazione, orari e mansioni. “Si tratta di una vicenda del tutto distinta dalle assenze del 21 novembre. La richiamo esclusivamente per ricordare quale sia la posizione del Comune nei confronti dei lavoratori: stiamo affrontando alcune criticità dell’appalto che avevano esposto quattro persone al rischio di perdere il posto. Allo stato delle interlocuzioni, questo rischio sembrerebbe scongiurato, pur dovendo consolidare il percorso. Dipendenti e rappresentanti sindacali conoscono bene il nostro impegno“.

“Prima di rappresentare l’Amministrazione come indifferente al benessere degli operai, sarebbe quindi opportuno informarsi su ciò che sta facendo per loro. La tutela del lavoro richiede continuità, confronto e soluzioni concrete“.

Macrì ricostruisce quindi quanto accaduto sabato. “Intorno alle tre del mattino, gli operatori che avrebbero dovuto prendere servizio hanno comunicato all’impresa, tramite messaggi, di non stare bene e di non potersi presentare al lavoro. Restavano fuori da questa situazione alcuni dipendenti già assenti per ferie o malattia. Alle 4:30 sono stato avvertito e ho immediatamente contattato il capocantiere“.

Nelle successive interlocuzioni con l’azienda e i rappresentanti sindacali, spiega il sindaco, è emerso il malcontento per il ritardo nel versamento degli stipendi.

“Non era stato proclamato uno sciopero: erano state comunicate ragioni di salute. Questa distinzione non può essere cancellata per rendere più comoda una lettura politica o sindacale dell’episodio. La contemporaneità delle assenze e le modalità delle comunicazioni pongono interrogativi seri, che richiedono verifiche puntuali nelle sedi competenti“.

Il disservizio ha colpito Tropea nel giorno del mercato settimanale e dell’inaugurazione del Borgo Incantato, con l’atteso afflusso di visitatori.

“Abbiamo dovuto fronteggiare una situazione improvvisa proprio mentre tante persone stavano completando i preparativi di una giornata importante. Anche volendo riconoscere agli operatori l’intenzione di rivolgere una protesta esclusivamente all’impresa, era inevitabile che la mancanza del servizio danneggiasse la città, il suo decoro e il lavoro di tutta la comunità“.

“Gli stipendi vanno pagati. Le rivendicazioni hanno regole precise”

Il sindaco ribadisce la responsabilità della Muraca nel garantire la puntualità delle retribuzioni. “Il ritardo, secondo quanto ci è stato riferito, era inferiore a una settimana. Questo non lo rende irrilevante: chi vive del proprio stipendio deve poter contare su scadenze certe. Abbiamo contestato all’azienda il mancato rispetto di questo obbligo e continueremo a farlo. Il Comune, da parte sua, versa puntualmente il canone dovuto“.

“Ma comprendere il disagio non significa giustificare qualunque modalità di reazione. Se le assenze per motivi di salute fossero state utilizzate come strumento di astensione collettiva e di pressione, saremmo davanti a una condotta che non può essere assimilata a uno sciopero regolarmente esercitato. Esistono sedi di confronto, procedure di raffreddamento e strumenti di tutela: vanno utilizzati“.

“L’articolo 11 va spiegato, non soltanto citato”

Macrì interviene anche sulla proposta di pagamento diretto degli stipendi da parte del Comune. “Conosciamo l’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici. Presentarlo come una soluzione immediata, omettendone presupposti e tempi, significa fornire ai cittadini un’informazione incompleta“.

La procedura prevede un invito scritto del responsabile unico del progetto all’impresa inadempiente, con un termine di quindici giorni per provvedere. Decorso tale termine e in assenza di una contestazione formale e motivata della fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga le retribuzioni arretrate, detraendone l’importo dalle somme dovute all’affidatario.

“Prima dell’episodio non ci era pervenuta una segnalazione specifica di questo ritardo da parte dei lavoratori o delle loro rappresentanze. Nelle interlocuzioni successive ci è stata inoltre riferita la contrarietà degli stessi dipendenti al ricorso al pagamento sostitutivo. Una circostanza che, senza modificare gli obblighi di legge, dimostra quanto la situazione concreta fosse più articolata di come è stata raccontata“.

“Chi dispensa consigli dovrebbe conoscere anche questi elementi. Richiamare una norma è utile quando si contribuisce a costruire una soluzione; lo è molto meno quando serve a descrivere come incapaci interlocutori che stanno già affrontando la vicenda“.

“Chi ricopre incarichi istituzionali si informi prima di giudicare”

Il primo cittadino respinge anche le critiche rivolte all’intervento dei volontari. “Siamo intervenuti per fronteggiare un’emergenza, mentre l’impresa organizzava una squadra alternativa. Nessuno ha immaginato di affidare stabilmente ai volontari gli obblighi dell’appaltatore. Chi quella mattina ha preso una scopa ha dato una mano a Tropea: quel gesto merita rispetto“.

“Chi ricopre una carica istituzionale dispone degli strumenti per informarsi, chiedere chiarimenti e verificare ciò che l’Amministrazione sta facendo. Sarebbe opportuno utilizzarli prima di formulare giudizi. Allo stesso modo, chi interviene in ambito sindacale dovrebbe conoscere le interlocuzioni in corso e rispettare il lavoro delle rappresentanze direttamente coinvolte. Le lezioni impartite a distanza, sulla base di informazioni parziali, rendono più difficile un confronto che avrebbe bisogno di responsabilità“.

“Ripartiamo dalla fiducia e dalla collaborazione”

La conclusione del sindaco è rivolta agli operatori. “Al di fuori di questo episodio, ai lavoratori riconosco disponibilità, collaborazione e senso di responsabilità. In passato hanno contribuito a superare momenti difficili. Proprio per questo quanto accaduto ci ha amareggiato: conoscono l’attenzione che abbiamo sempre riservato loro“.

“Il nostro obiettivo è recuperare serenità nei rapporti, tutelare i lavoratori e garantire alla città un servizio regolare. Ci sono altre considerazioni che scelgo di non aggiungere, perché oggi la priorità è ricostruire un clima di fiducia, nella chiarezza delle rispettive responsabilità“.

“Tropea è il luogo in cui tutti noi viviamo e lavoriamo. Danneggiarne la reputazione indebolisce anche le condizioni che consentono di difendere l’occupazione. Torniamo quindi a confrontarci tempestivamente e con lealtà: il Comune continuerà a fare la propria parte, con la stessa attenzione ai diritti dei lavoratori e al rispetto della comunità“.