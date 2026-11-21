Messaggi inviati nel cuore della notte per comunicare di non stare bene e, quindi, di non potersi presentare al lavoro. Questa mattina il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento a Tropea è stato compromesso dall’assenza in massa degli operatori della ditta Muraca. “Alle 4:30 ho ricevuto un messaggio che mi avvertiva della situazione. Ho contattato immediatamente il capocantiere, che mi ha confermato come, intorno alle 3, gli operai avessero comunicato di non stare bene e che non sarebbero venuti a lavorare“, dichiara il sindaco Giovanni Macrì.

Dopo aver sentito l’impresa e le organizzazioni sindacali, il primo cittadino riconduce quanto accaduto al malcontento per i ritardi nel versamento degli stipendi. “Gli operai hanno comunicato di stare male. Il malessere, per quanto emerso dai contatti avuti, è legato al ritardo nel pagamento delle retribuzioni. È una circostanza che impone accertamenti rigorosi: la contemporaneità delle assenze e le modalità con cui sono state comunicate non possono essere ignorate“.

Macrì ribadisce il diritto dei dipendenti a ricevere regolarmente quanto dovuto, ma contesta con fermezza l’eventuale utilizzo delle assenze per malattia come strumento di pressione. “L’impresa deve pagare puntualmente i lavoratori. L’ho sostenuto quando ho contestato alla Muraca le sue mancanze e continuo a sostenerlo oggi. Ma se dietro queste assenze vi è una protesta per gli stipendi, allora occorre dirlo chiaramente e assumersene le responsabilità. Una rivendicazione deve seguire le forme previste, consentendo di organizzare il servizio e tutelare la comunità“.

“Questa volta sto con la Muraca. La mia posizione dipende dai fatti: ho criticato l’azienda quando lo meritava e oggi contesto un comportamento che ha lasciato la città in difficoltà. Nessuno può pensare di prendere per il collo l’impresa, il Comune e i tropeani“.

Il disservizio nel giorno dell’accensione delle luminarie

Le assenze si registrano in una giornata particolarmente delicata: il mercato settimanale, l’afflusso dei visitatori per il fine settimana e l’inaugurazione del Borgo Incantato richiedono un impegno straordinario nella pulizia e nel decoro.

“Tante persone stanno lavorando da settimane per preparare questa giornata. Associazioni, volontari, commercianti e imprese stanno contribuendo a rendere Tropea accogliente. Lasciare scoperti i servizi proprio oggi produce un danno gravissimo e mortifica questo impegno collettivo“. Il sindaco chiede all’azienda verifiche tempestive sulle assenze e l’adozione dei provvedimenti conseguenti alle eventuali irregolarità accertate.

“Pretendiamo il massimo rigore, attraverso tutti gli strumenti di controllo previsti e nel rispetto delle procedure. Se saranno accertati abusi, dovranno seguire sanzioni adeguate alla gravità dei comportamenti. La città ha diritto a risposte precise“.

L’intervento dei volontari e l’appello alla comunità

Per fronteggiare l’emergenza, questa mattina il sindaco è intervenuto personalmente con alcuni volontari per spazzare la piazza. La Muraca ha inoltre garantito l’invio di una squadra alternativa. “Ringrazio chi si è subito rimboccato le maniche. Chiedo agli operatori economici e ai cittadini di aiutarci, prestando particolare attenzione al conferimento dei rifiuti e alla pulizia degli spazi davanti alle attività e alle abitazioni“.

“Tropea merita rispetto. Lo meritano i lavoratori nei loro diritti e lo meritano i cittadini, che non possono subire le conseguenze di ogni conflitto. Tuteleremo la città con tutta la fermezza necessaria“.