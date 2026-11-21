La viabilità lungo la tangenziale di Reggio Calabria continua a subire durissimi contraccolpi in quella che si sta delineando come una vera e propria giornata di passione per gli automobilisti. Nel cuore del pomeriggio, la carreggiata in direzione nord è stata teatro di un nuovo, preoccupante incidente verificatosi proprio in corrispondenza dello svincolo di Via Cardinale Portanova, l’uscita nevralgica per l’accesso al polo ospedaliero cittadino. Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi, un’autovettura e un furgone, entrati in collisione per dinamiche che le autorità stanno cercando di ricostruire.

L’arrivo dei soccorsi e l’incognita sulle condizioni dei feriti

La potenziale gravità del nuovo impatto ha richiesto l’immediata mobilitazione della macchina dell’emergenza. Sul teatro dell’incidente è giunta a sirene spiegate un’ambulanza del servizio sanitario, pronta a prestare le prime cure agli occupanti dei due veicoli accidentati. Al momento, tuttavia, vige il massimo riserbo sulle condizioni cliniche delle persone coinvolte e non si hanno notizie precise sull’entità delle ferite riportate. A presidiare l’area, gestire il traffico paralizzato e a effettuare i necessari rilievi scientifici sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale.

I due precedenti della mattinata: una tratta sotto pressione

Questo ultimo scontro aggrava ulteriormente il bilancio di una giornata già fortemente compromessa dal punto di vista della circolazione stradale. Come documentato da StrettoWeb poche ore fa, lo stesso identico tratto di tangenziale in direzione nord è stato scenario di una doppia emergenza. Intorno alle 11:30 del mattino, proprio nell’area compresa tra l’uscita di Cardinale Portanova e lo svincolo di Via Lia, si sono infatti registrati ben due distinti tamponamenti a catena. Sebbene quelle prime due collisioni non abbiano fortunatamente provocato feriti fisici, limitandosi a danni materiali ai mezzi coinvolti, avevano già richiesto un lungo intervento congiunto di Polizia Stradale, personale Anas e mezzi del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli. L’incidente tra l’auto e il furgone rappresenta dunque il terzo sinistro in poche ore lungo la medesima direttrice, mettendo definitivamente in ginocchio il traffico veicolare reggino.