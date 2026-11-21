Due incidenti stradali si sono verificati nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre, lungo la tangenziale di Reggio Calabria, provocando rallentamenti alla circolazione. Intorno alle ore 11:30, nel tratto compreso tra lo svincolo in prossimità dell’uscita Cardinale Portanova e quello di Via Lia, si sono registrati due distinti tamponamenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale addetto alla gestione della viabilità come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Secondo le prime informazioni disponibili, fortunatamente, gli incidenti non avrebbero provocato feriti, ma soltanto danni ai veicoli coinvolti.

Incidenti sulla tangenziale di Reggio Calabria: due tamponamenti e rallentamenti al traffico

La doppia collisione ha interessato uno dei tratti della tangenziale reggina, causando disagi agli automobilisti in transito. I due tamponamenti, verificatisi nella stessa fascia oraria, hanno reso necessario l’intervento degli operatori per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione delle automobili incidentate. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno determinato i due sinistri. Sono infatti ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti e chiarire le cause dei tamponamenti. Le prime informazioni escluderebbero conseguenze fisiche per le persone coinvolte, mentre sarebbero stati registrati danni materiali ai mezzi.

Tangenziale Reggio Calabria, intervento di Anas e Polizia Stradale tra Portanova e Via Lia

Sul luogo degli incidenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria, il personale dell’Anas e i mezzi del soccorso stradale, impegnati nelle operazioni necessarie per la rimozione dei veicoli e il ripristino delle normali condizioni di circolazione. La situazione è stata documentata anche dalle immagini girate dal reporter di TV Graziano Tomarchio, che mostrano l’intervento degli operatori sul tratto interessato dai tamponamenti. Le attività di soccorso e gestione della viabilità si sono concentrate sulla necessità di liberare la carreggiata dalle automobili coinvolte e limitare i disagi per gli automobilisti. Resta alta l’attenzione sulla viabilità della tangenziale di Reggio Calabria, soprattutto nel tratto compreso tra Cardinale Portanova e Via Lia. Eventuali ulteriori informazioni sulle condizioni del traffico e sull’esito degli accertamenti saranno disponibili con i successivi aggiornamenti.