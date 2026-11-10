Reggio Calabria, rider gravemente ferito durante una consegna: la CGIL lancia l’allarme sulla sicurezza dei lavoratori

Un rider è rimasto gravemente ferito nella serata di lunedì 9 novembre mentre effettuava una consegna a Reggio Calabria. Un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza dei lavoratori delle consegne a domicilio e delle condizioni nelle quali ogni giorno operano sulle strade cittadine. A intervenire sono NIdiL CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria e NIdiL CGIL Calabria, che esprimono solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia, chiedendo “una riflessione sulle responsabilità delle piattaforme digitali e sui meccanismi che regolano l’attività dei rider“. Il sindacato richiama l’attenzione su un settore “nel quale l’organizzazione delle consegne, la determinazione dei compensi e l’accesso alle opportunità di lavoro sono strettamente collegati al funzionamento delle piattaforme digitali. Un sistema che, secondo i rappresentanti della CGIL, può determinare pressioni sui lavoratori, chiamati a conciliare la necessità di ottenere un reddito adeguato con i rischi legati alla circolazione stradale”. “La priorità- sottolineano i sindacalisti- resta comunque la salute del lavoratore ferito, al quale viene rivolto un augurio di pronta guarigione”.

Rider ferito a Reggio Calabria, la vicinanza della CGIL al lavoratore e alla famiglia

La vicenda risale alla serata del 9 novembre, quando un rider è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato nello svolgimento di una consegna nel territorio di Reggio Calabria. In seguito all’accaduto, le strutture territoriali e regionali di NIdiL CGIL hanno espresso “profonda vicinanza al rider rimasto gravemente ferito nella serata del 9 novembre mentre era impegnato in una consegna a Reggio Calabria, e alla sua famiglia, con l’auspicio che le sue condizioni possano migliorare al più presto”.

Sicurezza dei rider, NIdiL CGIL: lavoratori esposti ogni giorno ai rischi della strada

A intervenire sono Davide Tarsia, segretario NIdiL CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria, e Ivan Ferraro, coordinatore NIdiL CGIL Calabria, che evidenziano le difficoltà affrontate quotidianamente da chi effettua consegne a domicilio. “Quanto accaduto – affermano Tarsia e Ferraro – richiama ancora una volta l’attenzione sulle condizioni nelle quali i rider svolgono quotidianamente il proprio lavoro. Parliamo di lavoratori e lavoratrici che ogni giorno percorrono le nostre strade nel traffico, esposti ai rischi della circolazione e alle condizioni meteorologiche, all’interno di un sistema organizzato attraverso piattaforme digitali che assegna le consegne, determina i compensi e incide concretamente sull’organizzazione dell’attività”.

Consegne, compensi e algoritmi: la denuncia sulle pressioni sui rider

Uno degli aspetti più rilevanti sollevati dai rappresentanti sindacali riguarda il rapporto tra tempi di consegna, produttività e reddito dei rider. Secondo Tarsia e Ferraro, i sistemi di organizzazione digitale del lavoro “possono esercitare una pressione continua su chi effettua le consegne, soprattutto quando la possibilità di guadagnare di più o di accedere a successive occasioni lavorative dipende da determinati parametri”. “Un modello nel quale tempi, numero delle consegne, disponibilità e meccanismi algoritmici possono esercitare una pressione continua sul lavoratore, spingendolo a rincorrere velocità e produttività per aumentare il proprio reddito o per non essere penalizzato nell’accesso alle successive occasioni di lavoro. È su questo – aggiungono i due sindacalisti – che riteniamo necessario aprire una riflessione seria: sulle condizioni concrete nelle quali questo lavoro viene svolto e su quanto esse possano incidere sulla salute e sulla sicurezza di chi ogni giorno effettua consegne sulle nostre strade”.

La CGIL chiama in causa le piattaforme digitali: servono formazione, prevenzione e protezioni

Un altro punto centrale dell’intervento riguarda le responsabilità delle piattaforme digitali nella tutela della salute e della sicurezza dei rider. Secondo i rappresentanti sindacali, “la prevenzione degli incidenti e la protezione dei lavoratori non possono essere considerate esclusivamente questioni individuali, ma devono diventare parte integrante dell’organizzazione del servizio”. “La salute e la sicurezza non possono essere considerate una responsabilità esclusivamente individuale e scaricate sulle spalle di chi pedala o guida per lavorare. Le piattaforme devono assumersi pienamente la responsabilità di garantire condizioni di lavoro sicure, formazione adeguata, prevenzione e strumenti di protezione effettivi. È una battaglia che NIdiL CGIL porta avanti da anni e che oggi continua anche attraverso la campagna nazionale Riders for Rights, per riportare al centro la persona dentro un’organizzazione del lavoro sempre più governata dalle piattaforme e dagli algoritmi”, osservano Tarsia e Ferraro.

“I rider sono lavoratori”: l’appello a istituzioni, piattaforme e parti sociali

Nel comunicato, i rappresentanti sindacali ribadiscono con forza “la necessità di riconoscere pienamente la dimensione lavorativa e umana delle attività di consegna a domicilio. Dietro ogni ordine, sottolineano, c’è una persona esposta ai rischi della strada e titolare di diritti che devono essere tutelati, indipendentemente dalle modalità tecnologiche attraverso le quali viene organizzato il servizio”. “I rider sono lavoratori. Dietro ogni ordine, ogni consegna e ogni notifica di una piattaforma c’è una persona, con la propria vita, la propria salute e i propri diritti. Per questo servono condizioni di lavoro che mettano al centro la persona, la sua salute e la sua sicurezza, e non la logica della consegna a ogni costo. Quanto accaduto a Reggio Calabria deve richiamare piattaforme, istituzioni e parti sociali alla necessità di affrontare seriamente il tema della sicurezza e delle condizioni nelle quali i rider svolgono ogni giorno il proprio lavoro. Oggi, prima di ogni altra considerazione, il nostro pensiero va al lavoratore ricoverato e ai suoi familiari. A lui – concludono – rivolgiamo l’augurio di poter superare questo momento difficile e tornare presto alla propria vita”. È questo il messaggio conclusivo di NIdiL CGIL, che richiama piattaforme, istituzioni e parti sociali alla necessità di affrontare il tema delle condizioni di lavoro nel settore delle consegne a domicilio.