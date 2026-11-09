Reggio Calabria, grave incidente tra auto e bici in pieno centro: rider travolto, è in prognosi riservata

Il violento impatto all’incrocio tra via Marvasi e via Pellicano. Il ciclista, impegnato nelle consegne di cibo a domicilio, ha riportato gravi ferite. Indagini della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente

Incidente rider

Un grave incidente si è verificato a Reggio Calabria nella serata di ieri intorno alle 19,30. A seguito di un impatto tra un velocipede ed un autoveicolo che si è verificato all’incrocio tra Via Marvasi e Via Pellicano, un rider ha riportato gravi ferite tanto da indurre i medici del Gom a riservare la prognosi. Il ciclista, di nazionalità pakistana, era impegnato nella consegna di cibo a domicilio per una nota ditta del settore. Dell’accaduto è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale finalizzati alla compiuta ricostruzione della dinamica.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google