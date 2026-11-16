Reggio Calabria, perché sono stati posizionati i cassonetti per la differenziata e a cosa servono: tutta la verità sulla recente decisione del Comune

“E perché ora hanno posizionato questi cassonetti? Cosa bolle in pentola?”. Sono le domande che, da settimane, diversi cittadini di Reggio Calabria si pongono rispetto al posizionamento – da parte del Comune – delle campane della raccolta differenziata, dislocate in molti punti della città, da nord a sud. Non veri e propri cassonetti per i rifiuti, ma delle campane dove differenziarli, così come si fa per il porta a porta. La spiegazione della recente decisione del Comune è più semplice di quanto si possa immaginare e affonda le proprie radici in una vicenda che StrettoWeb aveva già raccontato oltre tre anni fa.

Le campane che stanno comparendo in diversi quartieri di Reggio Calabria non sono nuove e non sono state acquistate adesso. Si tratta infatti di contenitori che erano già nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, acquistati anni fa con finanziamenti europei legati al PNRR e rimasti inutilizzati per lungo tempo. La decisione è stata quella di recuperarli e posizionarli sul territorio, anziché continuare a lasciarli in deposito, utilizzandoli come supporto al sistema di raccolta differenziata porta a porta attualmente in vigore.

Quei cassonetti abbandonati in un terreno sulla SS 106: StrettoWeb ne aveva parlato nel 2023

Per comprendere la vicenda bisogna tornare al 6 agosto 2023, quando StrettoWeb pubblicava un articolo dal titolo “Reggio Calabria, sono arrivati i nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti ma sono abbandonati in un terreno”. Il servizio, accompagnato dalle immagini, documentava la presenza di centinaia di contenitori per la raccolta differenziata ammassati in un terreno nelle vicinanze della Strada Statale 106. Si trattava di cassonetti già acquistati grazie a finanziamenti dell’Unione Europea, come indicato anche dagli adesivi presenti sui contenitori, ma che all’epoca non erano stati ancora distribuiti nei quartieri cittadini. Una situazione che aveva sollevato interrogativi sull’utilizzo delle attrezzature e sui tempi necessari per metterle effettivamente a disposizione della cittadinanza.

Oggi, a distanza di oltre tre anni, quella vicenda torna di attualità proprio per il posizionamento delle campane in diversi punti della città. Il Comune ha deciso di utilizzare una dotazione di contenitori già acquistata e disponibile, evitando che attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti continuassero a rimanere inutilizzate e a deteriorarsi con il passare del tempo. In sostanza, anziché lasciare i cassonetti in deposito, l’Amministrazione ha scelto di impiegarli per offrire un ulteriore punto di conferimento differenziato ai cittadini. Una decisione che permette di sfruttare risorse già esistenti, senza dover attendere la completa riorganizzazione del servizio di igiene urbana.

A cosa servono le nuove campane

Le campane rappresentano un supporto aggiuntivo, pensato per offrire ulteriori possibilità di raccolta differenziata in alcune aree della città. Non sono, pertanto, cassonetti destinati a ricevere indistintamente ogni genere di spazzatura: anche in questi contenitori i rifiuti devono essere separati correttamente, rispettando le tipologie indicate e senza abbandonare sacchetti o materiali all’esterno. La loro installazione non autorizza nemmeno il conferimento di rifiuti ingombranti, per i quali restano disponibili gli appositi servizi di raccolta e le isole ecologiche.

Difatti, nell’attesa di una soluzione definitiva, si è scelto di intervenire con gli strumenti già a disposizione. Le campane, in questa fase, costituiscono quindi una misura di supporto, una sorta di soluzione ponte per affiancare il porta a porta e utilizzare attrezzature che altrimenti sarebbero rimaste ferme.