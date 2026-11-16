Reggio Calabria: posizionate le campane per la differenziata, ma i cittadini gettano i rifiuti… fuori. La segnalazione di un’Associazione, che chiede lo spostamento dei cassonetti | FOTO

Rifiuti abbandonati all’esterno dei contenitori per la raccolta differenziata, tra cui anche materiali ingombranti che dovrebbero essere conferiti negli appositi centri di raccolta. È quanto denuncia un cittadino di Reggio Calabria, che ha scritto alla redazione di StrettoWeb per segnalare la situazione presente al bivio Trumbacà-Bovetto, nella zona di Croce Valanidi, nella periferia sud della città. L’area interessata si trova davanti alla sede dell’associazione “In Cammino”, dove circa un mese fa il Comune ha provveduto al posizionamento di una batteria di campane per la raccolta differenziata. Una collocazione che aveva suscitato le perplessità dei rappresentanti dell’associazione e che oggi torna al centro dell’attenzione per la presenza di spazzatura lasciata fuori dagli appositi contenitori. Tra i materiali segnalati figurano anche rifiuti ingombranti, per i quali è disponibile il servizio gratuito di conferimento presso l’isola ecologica, evitando così l’abbandono lungo le strade e negli spazi pubblici.

L’associazione “In Cammino” aveva già chiesto lo spostamento dei cassonetti

La segnalazione del cittadino si aggiunge a una precedente iniziativa dell’associazione “In Cammino”, che già il 21 ottobre 2026 aveva inviato una lettera al sindaco Francesco Cannizzaro, all’Ufficio Ambiente e al Settore Qualità Ambientale del Comune di Reggio Calabria, trasmettendola per conoscenza anche a Ecologia Oggi Spa. L’associazione aveva evidenziato una serie di criticità legate alla scelta di collocare i contenitori proprio in corrispondenza del bivio e nelle immediate vicinanze degli spazi comunitari, dal momento che la stessa rappresenta un punto di riferimento per il quartiere, con attività che coinvolgono quotidianamente bambini, famiglie, giovani e anziani.

Uno degli aspetti maggiormente contestati riguarda la viabilità del bivio Trumbacà-Bovetto, già caratterizzato da una sede stradale ristretta. Secondo quanto segnalato dall’associazione, la presenza dei cassonetti riduce ulteriormente lo spazio disponibile e limita la visuale per i veicoli provenienti dalla contrada Trumbacà e da via Bovetto, con potenziali conseguenze per la sicurezza di automobilisti e pedoni. A rendere particolarmente delicata la situazione è anche la presenza, nello stesso punto, di una fermata degli autobus ATAM, servita dalle linee 35A e 119, con una pensilina installata negli anni scorsi proprio su richiesta dell’associazione. I cittadini in attesa dei mezzi pubblici si trovano così a sostare nelle immediate vicinanze dei contenitori per i rifiuti. A pochi passi è inoltre presente una fontana pubblica di acqua potabile, utilizzata quotidianamente dai residenti per riempire bottiglie e altri recipienti.

Nella comunicazione inviata alle istituzioni, l’associazione aveva espresso preoccupazione anche per le possibili conseguenze igieniche della presenza dei rifiuti accanto agli spazi frequentati dai cittadini, richiamando il rischio di cattivi odori, esalazioni e proliferazione di insetti e roditori. Per queste ragioni, aveva chiesto al Comune di valutare un sopralluogo e il ricollocamento dei cassonetti in un’area più idonea.