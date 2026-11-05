Reggio Calabria, Nesci si congratula con Neri per la nomina in Fdi: “una risorsa importante per il partito”

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, Denis Nesci, esprime soddisfazione per la nomina di Giuseppe Neri a commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, rivolgendo al nuovo responsabile del partito gli auguri di buon lavoro. Nel suo messaggio, Nesci sottolinea il valore dell’esperienza politica e istituzionale di Neri, evidenziando l’importanza della sua conoscenza del territorio in questa nuova fase di organizzazione e radicamento del partito nella città dello Stretto. “Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Giuseppe Neri per la nomina a Commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. La sua esperienza politica e istituzionale, unita alla profonda conoscenza del territorio, rappresenta una risorsa importante per questa nuova fase di organizzazione e radicamento del partito”, dichiara l’europarlamentare.

Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, Nesci: “ascolto e partecipazione per affrontare le priorità della città”

Secondo Nesci, il nuovo incarico rappresenta un’opportunità per valorizzare il contributo delle diverse componenti di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, favorendo il coinvolgimento degli amministratori, dei dirigenti e dei militanti. L’eurodeputato richiama in particolare la necessità di promuovere il confronto sulle principali questioni che interessano la città, attraverso un percorso fondato sull’ascolto e sulla partecipazione. “Sono certo che saprà valorizzare il contributo di amministratori, dirigenti e militanti, promuovendo ascolto, partecipazione e un confronto costante sulle priorità della città”, aggiunge Nesci. Infine, l’esponente di Fratelli d’Italia conferma la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con Neri nell’interesse del territorio reggino. “A Peppe i miei migliori auguri di buon lavoro, con la piena disponibilità a proseguire una collaborazione nell’interesse di Reggio Calabria”, conclude l’eurodeputato Denis Nesci.