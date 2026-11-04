Reggio Calabria, Fratelli d’Italia nomina il nuovo commissario cittadino: il sostituto di Ersilia Cedro

Peppe Neri è il nuovo commissario del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. Sostituisce Ersilia Cedro, che ha lasciato il ruolo per una nuova nomina regionale. La nomina segna l’avvio di una nuova fase organizzativa e politica per il partito, con l’obiettivo di “rafforzarne la presenza sul territorio e rilanciarne l’attività nel capoluogo reggino. La scelta si inserisce in un percorso di riorganizzazione e consolidamento della comunità politica locale, in sintonia con il lavoro di strutturazione e radicamento territoriale portato avanti da Fratelli d’Italia a livello nazionale. L’intenzione è quella di valorizzare il contributo di amministratori, dirigenti, militanti e nuove energie, costruendo una presenza politica più strutturata e un confronto costante con le diverse realtà cittadine”. Per Neri, il primo passaggio sarà l’incontro con i rappresentanti del partito nelle istituzioni comunali e circoscrizionali, previsto già nel corso di questa settimana, per individuare le priorità e definire le iniziative politiche da sviluppare nei prossimi mesi.

Peppe Neri: “L’obiettivo sarà costruire un’agenda di proposte per la città”

Il nuovo commissario cittadino ha accolto la nomina sottolineando la responsabilità dell’incarico e indicando nell’ascolto e nel confronto con il territorio le priorità del proprio mandato. “Ringrazio il partito per la fiducia accordata e assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore politico del mandato che mi è stato affidato – afferma Neri –. L’obiettivo sarà costruire un’agenda di proposte per la città, attraverso un lavoro di ascolto e confronto con le diverse componenti della società reggina, valorizzando anche coloro che con autorevolezza in questi anni, hanno continuato a credere nel progetto politico di Fratelli d’Italia. Già in settimana, incontrerò i consiglieri comunali e circoscrizionali per avviare un primo momento di confronto, condividere le priorità e definire l’agenda politica del partito per la città. Un incontro che rappresenterà il punto di partenza di un nuovo percorso di partecipazione, presenza e iniziativa politica, nel quale sarà fondamentale il contributo di chi opera quotidianamente nelle istituzioni e nei territori in sinergia con il progetto di rilancio di città intrapreso dal sindaco Francesco Cannizzaro”.

Il raccordo con l’amministrazione Cannizzaro e i ringraziamenti ai vertici del partito

Nelle parole di Neri emerge anche la volontà di rafforzare il collegamento tra il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia e i rappresentanti del partito impegnati nelle istituzioni, in un percorso che punta a svilupparsi in sinergia con il progetto amministrativo del sindaco Francesco Cannizzaro. Il primo incontro con i consiglieri comunali e circoscrizionali servirà proprio ad avviare un confronto sulle esigenze della città e a definire un’agenda politica condivisa. Il neo commissario ha inoltre voluto sottolineare l’importanza del sostegno ricevuto dai vertici nazionali del partito, rivolgendo un ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al deputato Giovanni Donzelli e al sottosegretario Wanda Ferro per il lavoro e il supporto al percorso politico e organizzativo di Fratelli d’Italia. Neri ha anche rivolto un augurio di buon lavoro a Ersilia Cedro per il nuovo ruolo che le è stato assegnato. La riorganizzazione del coordinamento cittadino si apre dunque con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra i diversi livelli della dirigenza del partito, rafforzare l’attività politica nelle istituzioni e mantenere un confronto continuativo con la città e le sue realtà sociali.