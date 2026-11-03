Fratelli d’Italia, nomina regionale per Ersilia Cedro: lascia il coordinamento metropolitano di Reggio Calabria

Nuovo incarico politico per Ersilia Cedro, che assume ufficialmente il ruolo di Responsabile Regionale del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia. Già coordinatore del partito per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Cedro ha deciso di rimettere il mandato territoriale per dedicarsi pienamente alle nuove responsabilità regionali. La nomina punta a rafforzare l’impegno di FdI sulle tematiche scolastiche ed educative, favorendo il collegamento tra le strutture territoriali e i livelli nazionali del partito.

Ersilia Cedro: “un riconoscimento che mi riempie di soddisfazione”

Il nuovo responsabile regionale del Dipartimento Istruzione accoglie la nomina come un riconoscimento del percorso politico svolto negli ultimi anni, sottolineando il contributo della comunità di Fratelli d’Italia e il lavoro portato avanti sul territorio reggino. “Condivido questo passaggio con profondo senso di responsabilità e sincera gratitudine”, dichiara Ersilia Cedro. “Sono stati anni intensi e oggi il partito mi ha premiato. Questo prestigioso incarico, che mi accingo ad affrontare con la massima serietà, è un riconoscimento che mi riempie di immensa soddisfazione e mi incoraggia a fare sempre meglio. Ed anche questo traguardo è frutto della vostra vicinanza, del vostro lavoro e di un partito che non mi ha mai lasciata sola, dimostrando ancora una volta di saper valorizzare concretamente le persone che si mettono al servizio della nostra comunità politica con passione e dedizione. Guardando al percorso fatto alla guida della Città Metropolitana, il sentimento prevalente è l’orgoglio per il lavoro svolto insieme a tutti voi. Abbiamo edificato un gruppo solido e radicato, capace di tradurre le istanze del territorio in azione concreta. I risultati straordinari sono sotto gli occhi di tutti: la crescita costante del partito e lo storico traguardo elettorale che ci ha visti eleggere quattro Consiglieri comunali, presidi di buona amministrazione per il nostro territorio”.

La scelta di lasciare il coordinamento metropolitano

Il passaggio al nuovo incarico regionale comporta anche una decisione organizzativa. Cedro lascia la guida del coordinamento metropolitano reggino per concentrare il proprio impegno sulle attività del Dipartimento Istruzione, ritenendo necessario garantire la piena disponibilità richiesta dalle nuove responsabilità e la continuità del lavoro territoriale. “Accolgo questa nuova nomina con grande entusiasmo e con la consapevolezza della delicatezza del ruolo – prosegue Cedro –. La scuola e il futuro delle giovani generazioni sono il pilastro su cui fondare il domani delle nostre istituzioni. Per garantire al nuovo incarico la totale concentrazione che merita, ho ritenuto corretto rimettere il mandato metropolitano: una decisione dettata dall’etica istituzionale e dal profondo rispetto che nutro per il partito e per i cittadini.”

L’impegno per la Calabria e il ringraziamento a Wanda Ferro

Nonostante il cambiamento di ruolo, Ersilia Cedro conferma la volontà di continuare a lavorare per Reggio Calabria e per l’intero territorio regionale, mettendo a disposizione l’esperienza maturata durante gli anni alla guida del coordinamento metropolitano. “Il mio servizio verso la città e il supporto all’azione di governo non si fermano qui. Continuerò a lavorare con immutata determinazione e a mettere l’esperienza maturata a disposizione della Calabria. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Coordinatrice Regionale, On. Wanda Ferro, a tutta la classe dirigente, agli eletti e a ciascun militante per la fiducia, la stima e il sostegno costante dimostratimi in questi anni.” Con la nuova nomina, Cedro proseguirà dunque la propria attività politica a livello regionale, concentrandosi sulle questioni legate all’istruzione, alla scuola e alla formazione delle giovani generazioni.