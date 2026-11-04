Reggio Calabria, Neri commissario cittadino di Fratelli d’Italia: il gruppo consiliare sostiene la nuova fase del partito, “auguri a Peppe”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria accoglie con soddisfazione la nomina di Peppe Neri a commissario del coordinamento cittadino del partito, considerandola l’inizio di una nuova fase organizzativa e politica. A esprimere il sostegno al nuovo commissario sono il capogruppo Giuseppe Bilardi e le consigliere Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, che ribadiscono la volontà di rafforzare il rapporto tra l’attività istituzionale e la presenza del partito sul territorio. Al centro del percorso indicato dal gruppo consiliare ci sono il confronto interno, la costruzione di un’agenda di proposte per la città e la condivisione degli obiettivi politici. Un’impostazione che si inserisce nel progetto di rilancio di Reggio Calabria guidato dal sindaco Francesco Cannizzaro e nel più ampio percorso di strutturazione di Fratelli d’Italia a livello nazionale.

“Come gruppo consiliare facciamo a Peppe i nostri auguri di buon lavoro”, dichiara Bilardi a nome di tutti. “Si apre una nuova fase organizzativa e politica per Fratelli d’Italia in città, e la affrontiamo insieme. Un partito è forte quando chi lavora nelle istituzioni e chi lavora sul territorio cammina nella stessa direzione, e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Accogliamo con piacere l’invito di Peppe a incontrarci presto: ascolto e confronto sono il metodo giusto per costruire un’agenda di proposte per la città.” Il gruppo consiliare manifesta dunque la disponibilità a incontrare il nuovo commissario cittadino e a contribuire alla definizione delle prossime iniziative politiche, puntando sulla collaborazione tra i rappresentanti eletti e l’organizzazione territoriale del partito.

Nel documento viene sottolineata anche l’importanza del radicamento di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, attraverso un lavoro condiviso che tenga conto della fase politica e delle prospettive per la città. “Rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio richiede consapevolezza del momento e voglia di lavorare insieme. Ci riconosciamo nel percorso di strutturazione e radicamento portato avanti a livello nazionale e nel progetto di rilancio della città guidato dal Sindaco Francesco Cannizzaro.” Una posizione che conferma l’intenzione del gruppo consiliare di partecipare attivamente alla nuova fase del coordinamento cittadino, mantenendo un collegamento tra il lavoro svolto in Consiglio comunale e quello portato avanti nelle diverse realtà del territorio.

Un passaggio del comunicato è dedicato anche a Ersilia Cedro, alla quale i consiglieri rivolgono un ringraziamento per l’attività svolta e gli auguri per il nuovo incarico. “Da parte di tutti noi un grazie sincero a Ersilia per l’impegno e la dedizione al servizio del partito, e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico. Siamo certi che porterà in questo ruolo la stessa passione di sempre.” Il gruppo consiliare conclude ribadendo la volontà di accompagnare il percorso avviato con la nomina di Neri, attraverso un impegno comune nelle istituzioni e sul territorio. “Lavoreremo fianco a fianco, in Consiglio e sul territorio, per un partito più presente e una città che guardi avanti”, concludono dal gruppo.