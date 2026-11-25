“L’imponente operazione messa a segno questa mattina nel Reggino rappresenta una vittoria netta dello Stato e un segnale inequivocabile di presenza, autorevolezza e determinazione contro la criminalità organizzata. Smantellare una rete così ramificata, capace di muovere ingenti capitali all’estero, gestire rotte internazionali del narcotraffico e disporre persino di armi da guerra, significa recidere alla radice la forza economica e militare delle cosche”. Lo afferma la senatrice della Lega Tilde Minasi, commentando il maxi-blitz condotto dai Carabinieri del ROS sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

“I dettagli che emergono dall’inchiesta – prosegue la parlamentare calabrese – restituiscono la misura della pericolosità di un sistema criminale che non arretra davanti a nulla, arrivando persino a pianificare un clamoroso assalto al Tribunale di Locri pur di rimettere le mani su droga e milioni di euro. Un progetto eversivo e intimidatorio che, grazie al lavoro silenzioso, paziente e altamente qualificato degli investigatori, è stato sventato e neutralizzato. È la dimostrazione più concreta che nessun territorio è zona franca e che la macchina della giustizia è più forte di qualsiasi arroganza mafiosa. A nome delle istituzioni nazionali che rappresento e da figlia di questa terra – continua la senatrice – rivolgo il mio più sentito plauso e la mia profonda gratitudine alla DDA di Reggio Calabria, al Procuratore Giuseppe Borrelli, al Procuratore aggiunto Walter Ignazitto, ai vertici e a tutti gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri e del ROS. Il loro impegno quotidiano, spesso lontano dai riflettori e carico di sacrifici, è il vero argine a difesa della democrazia e della sicurezza dei cittadini”.

“Come Lega e come rappresentanti in Parlamento – conclude l’esponente del Carroccio – continueremo a sostenere con convinzione l’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, garantendo strumenti normativi e risorse sempre più efficaci. La stragrande maggioranza dei cittadini reggini e calabresi è fatta di persone oneste, lavoratori e imprenditori che chiedono soltanto di poter costruire il proprio futuro in una terra libera dal giogo della ’ndrangheta. Operazioni come quella di oggi restituiscono fiducia, ossigeno e speranza a un’intera comunità che ha il diritto di guardare avanti a testa alta”.