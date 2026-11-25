Una vasta rete criminale capace di movimentare ingenti quantitativi di droga attraverso rotte internazionali, procurarsi armi da guerra ed esplosivi, trasferire denaro all’estero e avvalersi persino di un pilota d’aereo per il narcotraffico. È il quadro che emerge dalla nuova maxi operazione contro la ’ndrangheta, scattata nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale reggino. L’inchiesta coinvolge soggetti indagati, a vario titolo, per traffico internazionale di stupefacenti, detenzione di armi anche da guerra, riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante della finalità di agevolare la ’ndrangheta.

’Ndrangheta, maxi operazione dei Carabinieri del ROS in tutta Italia

Il blitz ha interessato contemporaneamente diverse aree del territorio nazionale. Oltre alla provincia di Reggio Calabria, le operazioni hanno coinvolto Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo e Viterbo. Nell’esecuzione dei provvedimenti cautelari sono stati impegnati i militari del ROS, affiancati dai rispettivi Comandi provinciali dei Carabinieri e dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria”. L’operazione rappresenta il risultato di una complessa attività investigativa avviata nel 2022, attraverso la quale gli inquirenti ritengono di aver ricostruito i rapporti tra esponenti di differenti cosche calabresi e soggetti operanti in altre regioni italiane.

Le chat criptate SkyECC e il cartello della droga tra Calabria e Centro Italia

Un contributo determinante allo sviluppo dell’inchiesta sarebbe arrivato dall’analisi delle conversazioni criptate della piattaforma SkyECC. Il materiale acquisito, incrociato con gli elementi raccolti attraverso le attività investigative sul territorio, avrebbe permesso di ricostruire gli interessi economici e criminali condivisi dagli indagati. Secondo l’ipotesi accusatoria, al centro del sistema vi sarebbe stato un cartello criminale riconducibile a differenti cosche della ’ndrangheta, appartenenti ai mandamenti ionico, tirrenico e del centro. Una struttura che avrebbe trovato nella collaborazione tra diversi gruppi criminali la possibilità di finanziare e agevolare l’acquisto di grandi partite di stupefacenti, destinate a essere introdotte sul territorio italiano.

Droga in Italia via mare, terra e cielo: anche un pilota d’aereo per il narcotraffico

Uno degli aspetti più significativi dell’indagine riguarda la dimensione internazionale dei presunti traffici illeciti. Gli investigatori avrebbero ricostruito un sistema di approvvigionamento degli stupefacenti che si avvaleva di differenti modalità di trasporto. La droga sarebbe arrivata in Italia attraverso collegamenti marittimi, aerei e terrestri, nell’ambito di una rete criminale attiva soprattutto tra la Calabria e il Centro Italia. Tra gli elementi emersi figurerebbe anche il coinvolgimento di un pilota d’aereo, al quale i narcotrafficanti si sarebbero affidati nell’ambito delle attività legate al traffico di stupefacenti. Secondo la ricostruzione investigativa, gli interessi delle diverse cosche sarebbero confluiti in un progetto comune, finalizzato a sostenere il narcotraffico e consolidare le disponibilità economiche delle organizzazioni mafiose.

Armi da guerra, esplosivi e trasferimenti di denaro all’estero

Il narcotraffico, tuttavia, rappresenterebbe soltanto una parte delle attività finite sotto la lente degli investigatori. Dall’inchiesta sarebbero infatti emersi ulteriori interessi criminali legati alla disponibilità e al traffico di armi ed esplosivi. Particolare attenzione è stata riservata anche alla movimentazione dei capitali. Gli indagati avrebbero fatto ricorso a un sistema di trasferimento di denaro verso l’estero, avvalendosi della collaborazione di alcuni soggetti di origine cinese. Un ulteriore elemento che, nella prospettiva accusatoria, evidenzierebbe la capacità della presunta organizzazione di operare attraverso reti di relazioni che oltrepassavano i confini regionali e nazionali.

Il riciclaggio delle banconote macchiate dall’inchiostro antirapina

Tra i retroscena più particolari emersi nel corso delle indagini figura anche l’esistenza di un presunto canale di riciclaggio delle banconote macchiate da inchiostro antirapina. Gli investigatori avrebbero individuato soggetti in grado di sottoporre il denaro a trattamenti chimici per rimuovere parzialmente le tracce della sostanza utilizzata dai sistemi di sicurezza. Un’attività che, secondo gli elementi raccolti dal ROS, avrebbe coinvolto persone dotate di specifiche conoscenze e particolarmente inserite negli ambienti criminali.

Maxi operazione contro la ’ndrangheta a Reggio Calabria: tutti i nomi

Custodia cautelare in carcere:

Ruben Alicandri, nato a Roma il 18 gennaio 1977 Damiano Aversa, nato a Locri il 7 marzo 1989 Elton Berisha, nato a Tirana (Albania) il 28 marzo 1978 Mattia Bertoni, nato a Roma il 20 marzo 1991 Rocco Giuseppe Callipari, nato a Careri il 9 settembre 1964 Salvatore Callipari, nato a Locri il 21 marzo 1987 Alessandro Max Capriotti, nato a Roma il 2 maggio 1992 Giuseppe Condello, nato a Taurianova il 19 aprile 1970 Antonio Cordì, nato a Roma il 23 gennaio 2002 Cosimo Cordì, nato a Locri il 27 dicembre 1975 Francesco Cua, nato a Careri il 18 settembre 1973 Pietro Antonio Cua, nato a Locri il 1° marzo 1992 Pietro Antonio Cua, nato a Locri il 18 aprile 2000 Rizeri Cua, nato a Locri il 19 marzo 1978 Emilio Fonti, nato a Locri l’8 agosto 1982 Fortunato Giorgi, nato a San Luca il 7 luglio 1965 Giuseppe Giorgi, nato a Melito di Porto Salvo il 26 settembre 1996 Giuseppe Giorgi, nato a La Louvière (Belgio) il 24 luglio 2000 Eduart Gjonaj, nato a Lezhe (Albania) il 2 giugno 1993 Simone Lizzi, nato a Roma il 21 luglio 1989 Stefano Marzano, nato a Locri il 31 ottobre 1972 Domenico Molè, nato a Taurianova il 15 gennaio 1972 Giacomo Morabito, nato a Reggio Calabria il 2 settembre 1978 Pietro Parisi, nato a Siderno il 17 novembre 1980 Domenico Paviglianiti, nato a San Lorenzo il 4 maggio 1961 Marco Piromalli, nato a Roma il 5 dicembre 1988 Francesco Rizzo, nato a Palestrina il 5 agosto 1993 Giuseppe Romeo, nato a Locri il 22 aprile 1986 Gianluca Tassone, nato a Vibo Valentia il 14 gennaio 1979 Daniele Cossiga Antonio Stelitano, nato a Reggio Calabria il 6 novembre 1982 Gaetano Amoruso, nato a Bari il 16 marzo 1995 Salvatore Casanova, nato a San Giovanni Rotondo il 13 maggio 1978 Andrea Bianco, nato a Reggio Calabria il 7 giugno 1999

Agli arresti domiciliari:

Domenico Luca Trimboli

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Tutti gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’inchiesta della DDA di Reggio Calabria e la presunzione di innocenza

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni formulate nei confronti degli indagati dovranno pertanto essere sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria nel prosieguo del procedimento. Tutte le persone coinvolte devono considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.