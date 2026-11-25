“La portata dell’operazione condotta questa mattina dai Carabinieri del ROS, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, testimonia la straordinaria capacità investigativa dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata”. È quanto afferma il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, esprimendo profonda gratitudine alla magistratura reggina e all’Arma dei Carabinieri.

“Le numerose misure cautelari disposte nell’ambito di un’indagine che in questi anni ha fatto luce sulle ramificazioni del narcotraffico internazionale e sui presunti meccanismi di finanziamento delle cosche inducono ad una riflessione che va oltre il ragguardevole dato numerico dell’operazione. Il rigore e la continuità con cui lo Stato contrasta le diverse manifestazioni della ’ndrangheta, colpendone anche le fonti di finanziamento, rappresentano una garanzia indispensabile per il presente e per il futuro delle nostre comunità. Pertanto, a nome dell’intera popolazione che rappresento, desidero rivolgere sentimenti di sincera riconoscenza alla magistratura inquirente, nelle persone del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, e del Procuratore aggiunto, Walter Ignazitto, al Vicecomandante nazionale del ROS, Generale di Brigata Paolo Vincenzoni, al Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Massimiliano Sole, a tutti i militari dell’Arma e a ciascuno che ha contribuito, con dedizione e professionalità, alla riuscita dell’attività investigativa. Reggio Calabria è una città ricca di energie imprenditoriali, intellettuali e civili, animata da una crescente volontà di affermazione. La fermezza con cui lo Stato presidia la legalità e la determinazione con cui le istituzioni promuovono lo sviluppo del territorio – conclude Cannizzaro – sono espressioni complementari di un medesimo disegno di progresso, all’altezza delle ambizioni e delle potenzialità della nostra amata terra, che dobbiamo con forza, tutti insieme, riscattare”.