L’Università Mediterranea di Reggio Calabria cresce a ritmi nettamente superiori rispetto alla media nazionale, amplia l’offerta formativa, conquista posizioni di prestigio nelle classifiche italiane e si prepara a rafforzare ulteriormente i servizi agli studenti. È il quadro emerso durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027, svoltasi nell’Aula Magna Quistelli, alla presenza di numerose autorità, tra cui la presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Laura Ramaciotti, Rettrice dell’Università di Ferrara. I dati illustrati dal Rettore Giuseppe Zimbalatti raccontano di un Ateneo in espansione: gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico hanno superato quota 6.100, con un incremento del 6% rispetto al dato finale dello scorso anno e del 26% rispetto a tre anni fa. Oltre il 60% degli studenti è costituito da donne, mentre le matricole hanno superato quota 1.850, facendo registrare una crescita dell’11% rispetto all’anno precedente e del 46% nell’arco di tre anni. Considerando anche gli iscritti ai corsi interateneo, ai dottorati di ricerca, ai master, ai percorsi di specializzazione, all’abilitazione dei docenti e alle altre attività formative, la comunità studentesca della Mediterranea supera complessivamente le 7.500 unità. Numeri ancora provvisori, e quindi potenzialmente destinati a crescere, che confermano il rafforzamento dell’attrattività dell’Università reggina.

Il confronto con gli altri Atenei italiani non telematici rende ancora più significativo il risultato. Tra gli anni accademici 2021/2022 e 2025/2026, gli iscritti al primo anno della Mediterranea sono aumentati di circa il 44%, contro una crescita media nazionale del 5,5%. Ancora più marcata la differenza per gli immatricolati puri, cioè gli studenti che entrano per la prima volta nel sistema universitario: +48% a Reggio Calabria, rispetto al +3% della media nazionale. Per gli avvii di carriera, il tasso di crescita dell’Ateneo è stato dunque circa otto volte quello medio nazionale e cinque volte quello dell’area meridionale. Anche gli iscritti complessivi hanno registrato un andamento superiore alla media, con un incremento del 17% rispetto al 4% nazionale. Risultati che trovano riscontro nella classifica Censis 2026/2027, nella quale la Mediterranea si colloca al terzo posto tra gli Atenei statali fino a 10mila iscritti, conquistando inoltre il primo posto per borse e interventi a favore degli studenti e il secondo per le strutture. Un percorso di crescita che il Rettore ha voluto collegare alla qualità della didattica, della ricerca e dei servizi, ma anche alla necessità di costruire un rapporto sempre più stretto tra l’Università e il territorio.

Da 22 a 28 corsi di laurea: nuove Biotecnologie e l’obiettivo Medicina

Uno degli elementi centrali della prolusione del Rettore Giuseppe Zimbalatti ha riguardato il potenziamento dell’offerta formativa, con nuovi percorsi di studio, aggiornamento degli ordinamenti, valorizzazione delle attività di ricerca e investimenti nella qualità delle strutture e dei servizi. “nella nostra visione ogni giovane possiede un talento. L’eccellenza matura attraverso studio, ricerca, lavoro, confronto e la possibilità di accedere ad esperienze di qualità. La storia umana e professionale del maestro Gerardo Sacco testimonia la strada che percorre il talento per divenire eccellenza. È proprio questa la responsabilità di un “ateneo di prossimità” quale è orgogliosamente il nostro: creare opportunità e rendere accessibile la formazione, collegando le esigenze locali alle reti nazionali e internazionali della conoscenza”, ha affermato Zimbalatti aprendo la cerimonia, dedicata al tema “Dal talento all’eccellenza”. Il Rettore ha quindi illustrato l’evoluzione dei percorsi universitari: “I corsi di studio sono passati dai 22 del 2022-2023 agli attuali 28, con il progressivo aggiornamento di tutti gli ordinamenti rispetto all’evoluzione delle conoscenze e ai fabbisogni formativi e professionali. Le competenze della ricerca e dei laboratori alimentano questo rinnovamento, portando nelle aule contenuti, metodi e strumenti aggiornati che coinvolgono gli studenti nella costruzione di un sapere che deve saper comprenderne gli strumenti, verificarne i risultati e usarli con autonomia di giudizio. In questo quadro”, ha osservato il Rettore, “si inserisce anche la nostra attenzione verso le scienze della vita. Da quest’anno accademico, è attivo il corso di laurea triennale interdisciplinare in Biotecnologie per la Sostenibilità e prosegue la ricerca di soluzioni sostenibili per ampliare l’offerta nell’area medica con l’attivazione del corso in Medicina e Chirurgia”. L’attivazione di Medicina resta dunque un obiettivo sul quale l’Ateneo continua a lavorare, mentre il nuovo corso in Biotecnologie rappresenta già un ampliamento concreto dell’offerta didattica.

Borse di studio, reddito di merito e nuovi alloggi universitari

La crescita della Mediterranea si accompagna a un rafforzamento degli interventi per il diritto allo studio, considerato dall’amministrazione universitaria uno degli strumenti fondamentali per rendere accessibile la formazione indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Zimbalatti ha richiamato l’importanza di un sistema “che riduce la distanza fra talento e disponibilità economiche attraverso borse, trasporti gratuiti e sostegno alla residenzialità. Negli ultimi anni tutti gli studenti idonei sono stati beneficiari della borsa di studio e lo scorso anno accademico l’agevolazione è stata erogata a oltre il 35% degli iscritti. In questa prospettiva si colloca il “Reddito di Merito – Incentivo all’eccellenza per studenti meritevoli”, sostenuto dalla Regione Calabria: importi mensili da 500 a 1.000 euro di cui beneficeranno, già da quest’anno, 468 studenti.” Sul fronte della residenzialità, grazie agli incentivi ministeriali all’housing universitario, è prevista l’attivazione di ulteriori 500 posti letto, ai quali si aggiungeranno quelli del futuro Campus del Mediterraneo. Un progetto per il quale il Rettore ha ringraziato Francesco Cannizzaro, deputato e oggi sindaco di Reggio Calabria, riconoscendone il sostegno fondamentale alla realizzazione. L’Ateneo punta inoltre sul potenziamento dell’orientamento, delle competenze trasversali, delle biblioteche, del job placement e della mobilità internazionale, affiancando a queste attività servizi sanitari, counseling psicologico e sportelli riservati e gratuiti per gli studenti che subiscono molestie, discriminazioni o attraversano situazioni di disagio. L’obiettivo è garantire un ambiente universitario sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità di ciascuno.

L’appello di Zimbalatti alla città: “Chiediamo di sostituire all’ormai cronica apatia un impegno più incisivo”

Accanto ai risultati positivi, il Rettore ha posto l’attenzione sulle criticità che ancora limitano la piena integrazione tra l’Università e la città di Reggio Calabria. In particolare, è emersa la necessità di migliorare i collegamenti con le sedi universitarie, rafforzare i servizi di trasporto e creare maggiori occasioni di partecipazione e opportunità lavorative per le migliaia di giovani che frequentano quotidianamente l’Ateneo. Un richiamo diretto alle istituzioni e al tessuto cittadino, chiamati ad accompagnare la crescita dell’Università con interventi adeguati. “Occorre che all’impegno dell’Università corrisponda un’adeguata risposta della città. Le migliaia di giovani che frequentano le nostre sedi, belle e panoramiche chiedono minore isolamento”, ha rilevato Zimbalatti, indicando la necessità di collegamenti funzionali e servizi rapidi di massa, “e quindi la realizzazione di collegamenti funzionali e servizi rapidi di massa, occasioni di partecipazione e di opportunità lavorative. Noi, con semplicità ma con insistenza, chiediamo di sostituire all’ ormai cronica apatia un impegno più incisivo, con priorità, tempi e responsabilità riconoscibili, per sostenere finalmente insieme il diritto allo studio, l’economia urbana e la qualità della vita”. Il messaggio è quello di un’Università che, mentre continua ad attirare studenti e ad ampliare le proprie attività, chiede alla città di diventare parte integrante di questo processo, attraverso infrastrutture e servizi capaci di trasformare la presenza universitaria in un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio.

Le difficoltà degli Atenei meridionali e il nodo delle assunzioni

Un’altra questione affrontata da Zimbalatti riguarda le difficoltà che le università del Mezzogiorno incontrano nel reclutamento del personale e nel ricambio generazionale, anche quando dispongono di risorse di bilancio. Il Rettore ha evidenziato una contraddizione legata al sistema della contribuzione studentesca e all’elevata percentuale di esoneri dalle tasse universitarie, che caratterizza soprattutto gli Atenei meridionali. “Molti atenei meridionali faticano a garantire ricambio generazionale e crescita anche in presenza di conclamate disponibilità di bilancio, come nel caso nostro. Sulle possibilità di reclutamento”, ha fatto presente Zimbalatti, “pesa il sistema della contribuzione studentesca, caratterizzato negli atenei meridionali da un’elevata quota di esoneri, tra cui quelli previsti dalla cosiddetta “no tax area”. Negli Atenei meridionali la percentuale di esenzione è del 60-70%. Nel nostro caso è del 65% circa. Negli Atenei del Centro-Nord è del 35-40%. Una sacrosanta scelta nazionale di equità sociale esige non soltanto risorse adeguate ma soprattutto una equa ed etica ripartizione, nel doveroso rispetto dell’autonomia universitaria. Paradossale che proprio dove il sostegno agli studenti è più necessario, si riduca la capacità delle università a garantirlo”. Una criticità strutturale che, secondo il Rettore, richiede una distribuzione delle risorse più attenta alle differenti condizioni economiche e sociali dei territori, per evitare che gli strumenti di sostegno agli studenti finiscano per penalizzare la capacità di sviluppo degli Atenei che ne hanno maggiormente bisogno.

La presidente della CRUI Ramaciotti: “Risultati di assoluto rilievo”

I progressi dell’Università Mediterranea hanno ricevuto anche il riconoscimento della presidente della CRUI, Laura Ramaciotti, che ha sottolineato il significato della crescita dell’Ateneo in un territorio caratterizzato da difficoltà economiche e produttive. Nel suo intervento, la Rettrice dell’Università di Ferrara ha rimarcato “il valore importante che esprime oggi l’Università Mediterranea di Reggio Calabria in un momento di transizione così complesso e complicato per le tante variabili esogene negative che impattano anche sulla nostra quotidianità e sulle nostre istituzioni. I risultati che il rettore Zimbalatti ci ha illustrato sono di assoluto rilievo: una crescita del 48% in territori che soffrono una criticità anche dal punto di vista dello sviluppo industriale è un elemento assolutamente da valorizzare, indicativo del fatto che alla guida degli Atenei ci siano persone assolutamente responsabili, consapevoli e determinate nel promuovere la conoscenza quale motore del territorio”. Sulla necessità di accompagnare la crescita universitaria con un miglioramento dei servizi cittadini è intervenuto anche Andrea Fuda, presidente del Consiglio degli Studenti: “La nostra Università Mediterranea deve continuare a essere una vera e propria fucina di competenze, di spirito critico e di skill concrete, realmente spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni. Accanto alla qualità didattica e alla cura della dimensione umana dello studente, occorre uno sforzo condiviso affinché Reggio Calabria diventi nel breve-medio periodo una vera città universitaria, dotata di servizi strutturali efficienti”. Un’esigenza condivisa dalla componente studentesca, che guarda al rafforzamento dell’Ateneo come a un’occasione per migliorare anche la qualità della vita dei giovani in città.

La laurea honoris causa a Gerardo Sacco e il valore del talento calabrese

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico ha avuto come protagonista anche il maestro orafo Gerardo Sacco, al quale l’Università Mediterranea ha conferito la Laurea Magistrale Honoris Causa in “Design per le culture mediterranee”. La sua storia personale e professionale ha rappresentato il filo conduttore di una giornata dedicata alla trasformazione del talento in eccellenza, a partire dall’esperienza di un giovane garzone che, nel laboratorio orafo, realizzò la prima collana quando aveva meno di dieci anni. Alla laudatio di Aurora Pisano, docente del corso di studio in Design, è seguita la lectio magistralis di Sacco, che ha esordito confessando: “Oggi è davvero una emozione difficile da raccontare”. Il maestro ha ripercorso alcuni degli incontri che hanno segnato la sua carriera, da Luciano Pavarotti a Elisabeth Taylor, fino a Franco Zeffirelli, del quale ha ricordato gli insegnamenti sull’importanza del gioiello nella rappresentazione scenica, in dialogo con costumi, luci ed emozioni. Il principio più importante, tuttavia, è rimasto quello trasmessogli dalla madre: “I soldi si guadagnano con il sudore del proprio lavoro”. Da quella lezione è nato il sogno coltivato nel laboratorio orafo, “un luogo dove le mani possono creare qualcosa di bello: trasformare l’esperienza in conoscenza”.

Nel racconto di Sacco è emerso soprattutto il legame con Crotone, la Calabria, la Magna Grecia e il Mediterraneo, elementi che hanno accompagnato l’intera produzione artistica del maestro. “È in questo patrimonio di storia, arte e tradizioni che ho trovato la mia ispirazione, cercando di reinterpretarne i simboli e dare loro nuova vita. Per me, che sono nato e cresciuto davanti al mare, il Mediterraneo non è soltanto una fonte inesauribile di ispirazione, ma un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di proteggere e tramandare alle future generazioni”, ha raccontato Sacco, sottolineando come il successo internazionale non abbia mai indebolito il rapporto con la propria terra. “Più il mio lavoro viaggiava lontano, più sentivo forte il legame con le mie origini. Perché ogni mio gioiello ha portato con sé, nel mondo, un piccolo frammento della mia Calabria: della sua storia; della sua cultura e delle sue tradizioni”. Particolare attenzione è stata dedicata alla trasmissione delle competenze alle nuove generazioni: “L’esperienza, se non viene trasmessa, rischia di andare perduta. Per questo amo incontrare gli studenti, entrare nelle scuole e nelle università: mostrare loro quanto lavoro, pazienza e passione si nascondano dietro un gioiello. Un’impresa artigiana continua a vivere se qualcuno, domani, saprà raccoglierne il testimone Ma il mio investimento più grande è stato nelle persone, soprattutto nei giovani, il vero patrimonio della mia azienda”. Una responsabilità sociale, ambientale e culturale che Sacco ha sintetizzato nella volontà di “custodire e dare nuova vita alla memoria, alle tradizioni ed alla cultura della mia terra”.

Il maestro ha concluso il proprio intervento ringraziando la famiglia e i collaboratori, con un pensiero particolarmente affettuoso rivolto alla madre e alla moglie Anna. “Ma, soprattutto”, ha ammesso, “ringrazio di cuore questa prestigiosa Università e il Rettore per avermi conferito un riconoscimento che mai avrei immaginato di ricevere quando, a dieci anni, realizzavo la mia prima collana. Considero questa Laurea un omaggio non soltanto alla mia storia, ma anche al mondo dell’artigianato, al sapere delle mani e alla mia amata terra”. La motivazione del conferimento è stata letta da Consuelo Nava, direttrice del Dipartimento di Architettura e Design, che ha evidenziato la capacità di Sacco di unire tradizione e innovazione attraverso uno spiccato spirito imprenditoriale, facendone un riferimento per le nuove generazioni di designer e artigiani. Un percorso considerato rappresentativo del valore del made in Italy e della cultura mediterranea, pienamente coerente con il profilo formativo del corso di laurea magistrale in Design per le culture mediterranee.

Quattro nuovi professori emeriti e il riconoscimento all’impegno della comunità universitaria

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle pergamene a quattro nuovi professori emeriti dell’Università Mediterranea: Felice Antonio Costabile, professore di Diritto romano; Francesca Fatta, professoressa di Disegno; Dario Lo Bosco, professore di Strade, Ferrovie ed Aeroporti, oggi Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering; e Francesca Moraci, professoressa di Urbanistica. “A loro va la nostra riconoscenza per aver contribuito a rendere la Mediterranea il luogo di talenti ed eccellenze che è diventato”, ha sottolineato il Rettore Giuseppe Zimbalatti. Nel corso della giornata, il Rettore ha inoltre espresso il proprio ringraziamento al Direttore Generale, ingegnere Pietro Foti, per l’impulso dato all’azione amministrativa, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, al centinaio di giovani impegnati nel servizio civile universale, agli organi centrali, alle strutture e alle rappresentanze dell’Ateneo, con particolare attenzione al Consiglio degli Studenti, e al Coro Polifonico della Mediterranea. Un richiamo particolare è stato rivolto anche all’impegno civile delle nuove generazioni, attraverso l’esempio dello studente Alfredo Marco Caccamo, recentemente insignito dell’onorificenza di Alfiere del Lavoro. “Il suo esempio ci ricorda come le capacità personali trovino un’espressione preziosa anche nell’attenzione agli altri e nella responsabilità verso la comunità”, ha concluso Zimbalatti. La nuova stagione accademica si apre così con numeri in crescita, un’offerta formativa più ampia e nuovi investimenti nei servizi, mentre resta centrale la sfida di accompagnare lo sviluppo dell’Università con quello della città, affinché la presenza di migliaia di studenti possa tradursi in opportunità sempre maggiori per Reggio Calabria.