Una mattinata all’insegna del talento, dell’eccellenza e dell’emozione quella vissuta oggi, giovedì 19 novembre, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027. Nell’Aula Magna “Antonio Quistelli” della Cittadella Universitaria, l’Ateneo reggino ha celebrato il valore della formazione, della creatività e delle radici culturali del territorio, conferendo la Laurea Magistrale Honoris Causa al maestro orafo Gerardo Sacco, uno dei più importanti ambasciatori dell’artigianato artistico calabrese nel mondo.

La cerimonia, intitolata “Dal talento all’eccellenza”, ha rappresentato un’occasione per riflettere sul ruolo dell’Università nella valorizzazione delle capacità dei giovani e sulle prospettive di crescita dell’Ateneo. Al centro della giornata il riconoscimento attribuito a Sacco in “Design per le culture mediterranee. Prodotto|Spazio|Comunicazione”, un omaggio a una carriera costruita attraverso la passione, il sacrificio e la capacità di trasformare le proprie origini in un patrimonio artistico riconosciuto a livello internazionale.

Gerardo Sacco si commuove alla Mediterranea: “Se ce l’ho fatta io, possono farcela tutti”

Particolarmente emozionanti le parole pronunciate dal maestro orafo Gerardo Sacco dopo il conferimento della laurea honoris causa. Un riconoscimento accolto con incredulità e commozione dall’artista calabrese, che ha voluto rivolgere soprattutto ai giovani un messaggio di fiducia e determinazione.

“E’ un riconoscimento alla lungimiranza, al sacrificio e all’amore e alla passione, è un messaggio per i giovani a crederci sempre. Se ce l’ho fatta io, possono farcela tutti. Ho avuto tante botte dalla vita e sembra che sia riuscito a superarle. Tutt’ora non ci credo di aver ottenuto questo riconoscimento. Non ho fatto altro che sfruttare le mie radici, trasformando il mio handicap in un vantaggio. Cosa mi direbbe Franco Zeffirelli? Ha cambiato letteralmente la mia vita, da semplice garzone e orafo di provincia mi ha proiettato nell’olimpo mondiale. Non riesco nemmeno a parlare, grazie Franco”, ha concluso commosso ed emozionato.

Proprio il ricordo di Franco Zeffirelli ha rappresentato uno dei passaggi più intensi delle dichiarazioni di Sacco. Il maestro orafo ha ricordato il ruolo fondamentale del celebre regista nella sua affermazione professionale, ripercorrendo idealmente il cammino che lo ha portato da una bottega artigiana calabrese a una dimensione artistica internazionale.

Il Rettore Zimbalatti: “In tre anni immatricolazioni cresciute del 48%”

Nel corso della mattinata, il Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, ha illustrato la visione e gli obiettivi dell’Ateneo, sottolineando l’importanza di un’istituzione universitaria capace di valorizzare ogni giovane e di offrire concrete opportunità di crescita. “Questa è una Università di prossimità, che ha un obiettivo principale: coinvolgere quanto più giovani possibili del territorio e attrarne di fuori, con la consapevolezza che nessuno è escluso e che ognuno ha un talento e questa Università ha il compito di individuare, accogliere questi talenti e trasformarli in eccellenza”.

Una filosofia che ha trovato proprio nella figura di Gerardo Sacco un esempio concreto di talento trasformato in successo attraverso il lavoro, la determinazione e la valorizzazione delle proprie capacità. “Il Maestro Gerardo Sacco abbiamo ritenuto sia un testimonial ideale di come trasformare un talento in eccellenza. Per noi l’eccellenza significa conquistare un titolo di studio e poterlo spendere per la propria crescita personalità”.

Il Rettore ha quindi tracciato un bilancio della crescita dell’Università Mediterranea, evidenziando numeri particolarmente significativi sul fronte delle iscrizioni e delle immatricolazioni. “Noi vogliamo proseguire in questo percorso di espansione e crescita, anche come iscritti e immatricolazioni, parecchie volte superiore alla crescita nazionale. In 3 anni siamo cresciuti del 48% di immatricolati e del 30% per gli iscritti”.

Reddito di merito e nuovo Campus universitario: le novità annunciate da Zimbalatti

Tra i temi affrontati dal Rettore anche quello delle politiche regionali a sostegno degli studenti. Zimbalatti ha espresso apprezzamento per il reddito di merito della Regione Calabria, richiamando anche il contributo già garantito attraverso le borse di studio. “Il reddito di merito è stata una buona intuizione della Regione Calabria, che già ci sostiene con le borse di studio”. Importanti aggiornamenti sono arrivati anche sul fronte delle infrastrutture universitarie e, in particolare, sul progetto del Campus dell’Università Mediterranea. Zimbalatti ha annunciato che l’iter si trova ormai in una fase avanzata, con l’obiettivo di procedere agli appalti e all’apertura dei cantieri nei prossimi mesi. “Per il Campus siamo in dirittura d’arrivo con gli affidamenti, speriamo in pochi mesi di appaltare e iniziare i lavori. Il cronoprogramma è tranquillo”.