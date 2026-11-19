“Esattamente il 22 giugno, pochi giorni dopo la mia proclamazione alla carica di Sindaco di questa città, fui invitato dal Magnifico Rettore Zimbalatti, dai rappresentanti del Consiglio degli studenti e dal corpo docente, ad un incontro-confronto, e proprio in quella occasione assunsi degli impegni con loro, soprattutto con gli studenti, che riguardavano competenze della nostra Amministrazione. Si parlava di una strada (Via Quistelli) adiacente all’accesso principale dell’Università Mediterranea che probabilmente da molti anni non veniva pavimentata”. Sono queste le dichiarazioni del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro che durante l’inaugurazione dell’Anno Accademico, annuncia la data di inizio lavori di un impegno assunto nei mesi scorsi con gli studenti della Mediterranea.

“Lo abbiamo fatto in queste ore; e nelle prossime saranno apportati su quella stessa via altri piccoli aggiustamenti per rendere più sicuro questo accesso. Ma soprattutto promisi loro un altro e più importante impegno: l’abbattimento di una serie di muri e di ostacoli che limitano l’accessibilità alla cittadella universitaria. Parlo di un varco da aprire, ovvero il potenziale ingresso tramite via Miggiano, che nel momento in cui sarà realizzato darà la possibilità di un nuovo e più fluido accesso all’utenza universitaria, sia carrabile e pedonale, rendendo tra l’altro tutta l’area decisamente più decorosa. Lo faremo. Credo che tutti, gli studenti, l’amministrazione dell’Università, i cittadini, abbiano chiesto spesso questo intervento e aspettato moltissimi anni. Pertanto, sono molto contento di poter, proprio in questa occasione, annunciare ufficialmente la partenza dei lavori: lunedì 30 novembre. È anche attraverso la capacità di dare seguito agli impegni assunti che intendiamo conferire sostanza alla nostra visione di Reggio Città Universitaria.”

Il discorso integrale del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro

Magnifico Rettore, illustri autorità, gentili ospiti, docenti, ricercatori, studentesse e studenti,

le considerazioni che il Rettore Giuseppe Zimbalatti ha affidato a questa solenne cerimonia ci invitano a guardare oltre i ragguardevoli risultati conseguiti dall’Università Mediterranea. Esse sollevano una questione che investe il destino stesso della nostra comunità: la capacità di trasformare il patrimonio delle intelligenze in una forza generatrice di progresso civile, culturale ed economico.

La storia delle città è anche quella delle possibilità che esse hanno saputo riconoscere, coltivare oppure disperdere. Nessuna ricchezza è più preziosa dell’ingegno umano; nessuna perdita è più grave di quella che si consuma quando una giovane esistenza vede restringersi l’orizzonte delle proprie aspirazioni.

Il tema scelto per questo anno accademico, «Dal talento all’eccellenza», contiene una riflessione che trascende la dimensione universitaria. Ci ricorda che il merito, per dispiegarsi pienamente, ha bisogno di condizioni favorevoli, di istituzioni autorevoli e di una società capace di riconoscere il valore delle persone indipendentemente dalla loro provenienza.

È qui che si misura, in ultima analisi, la qualità di una democrazia: nella possibilità concreta che il luogo della nascita o la condizione economica cessino di rappresentare un limite alla realizzazione di sé. Per Reggio Calabria questa riflessione tocca una delle questioni più profonde della propria vicenda contemporanea. Abbiamo conosciuto troppo a lungo l’amarezza di vedere partire le energie migliori, quasi che la formazione ricevuta nella nostra terra dovesse necessariamente trovare altrove il proprio compimento.

Eppure, una comunità che genera intelligenze e fatica a trattenerle vive una contraddizione che nessuna retorica dell’appartenenza può risolvere. La libertà di partire costituisce una conquista. La possibilità di ritornare, o di scegliere di restare, deve diventare un’alternativa altrettanto credibile. È il messaggio che porto con me negli incontri con gli studenti delle nostre scuole. A quei ragazzi rivolgo un invito convinto: considerate Reggio Calabria come il luogo nel quale proseguire il vostro percorso di studi, perché qui disponiamo di un’offerta accademica di altissimo profilo, capace di competere per qualità e prestigio ben oltre i confini regionali.

I progressi illustrati dal Magnifico Rettore, dall’incremento delle immatricolazioni ai riconoscimenti scientifici, dimostrano che questa fiducia poggia su fondamenta solide.

Vogliamo che Reggio Calabria sia, sempre più compiutamente, una grande Città Universitaria. Non una semplice definizione, ma una scelta irrinunciabile di identità e di futuro. Un luogo nel quale l’Ateneo e il tessuto urbano costituiscano un’unica comunità di vita, di cultura e di relazioni. Dove studiare significhi anche partecipare, contribuire, sentirsi pienamente cittadini. Il Rettore ha richiamato l’esigenza di una risposta più incisiva da parte della città. Accolgo questa sollecitazione con la ferma volontà di tradurla in risultati tangibili, attraverso collegamenti, servizi e spazi capaci di integrare sempre meglio la Cittadella universitaria con il contesto circostante.

Il futuro Campus del Mediterraneo incarna efficacemente tale visione. Aver contribuito, da legislatore, a ottenere il finanziamento per la sua realizzazione costituisce motivo di particolare soddisfazione. Oggi, nella veste di Sindaco, ne colgo un significato ancora più profondo: il recupero di un complesso storico destinato alla formazione, alla residenzialità e al dialogo interculturale esprime una concezione dello sviluppo nella quale la memoria dei luoghi si congiunge alle attese delle nuove generazioni. Reggio possiede, del resto, una singolare vocazione all’incontro. La geografia dello Stretto, il millenario intreccio di civiltà e la naturale proiezione verso il Mediterraneo costituiscono un’eredità straordinaria. Ma la posizione geografica, da sola, esprime una potenzialità. Occorrono cultura, ricerca e capacità di cooperazione perché quella condizione si traduca in un autentico vantaggio.

In questo processo l’Università può esercitare una funzione decisiva, offrendo al governo del territorio il contributo della propria autonomia scientifica e della libertà del pensiero critico.

In questa giornata, la scelta di conferire al maestro orafo Gerardo Sacco la laurea magistrale honoris causa in «Design per le culture mediterranee. Prodotto|Spazio|Comunicazione» restituisce un significato esemplare a quanto abbiamo detto. Nelle sue opere la memoria delle civiltà del Mediterraneo diventa invenzione, e l’antica sapienza delle mani si misura con l’universalità dell’arte. A lui rivolgo, a nome della città, le più vive congratulazioni: il suo percorso racconta, con forza e autenticità, come il talento possa farsi eccellenza senza smarrire il legame con le proprie origini.

Vorrei rivolgermi direttamente alle studentesse e agli studenti. Abbiamo bisogno della vostra curiosità, della vostra inquietudine intellettuale, del coraggio di immaginare ciò che ancora manca. Il progresso nasce anche dalla capacità delle nuove generazioni di sottrarsi alla rassegnazione e di contestare, con la forza delle idee, ciò che sembra immutabile. A noi spetta rendere credibile la fiducia che riponete nel domani.

Magnifico Rettore, la Mediterranea rappresenta una delle espressioni più alte delle potenzialità di Reggio e della Calabria. La sua crescita riguarda l’intera collettività, perché il sapere, quando riesce a irradiarsi oltre i propri confini, diventa patrimonio condiviso e moltiplicatore di civiltà. Una città è davvero all’altezza della propria storia quando sa offrire alle generazioni che verranno ragioni convincenti per credere nel suo avvenire. E lasciatemi concludere con un sentimento che va oltre ogni considerazione istituzionale: vorrei che nessun giovane della nostra terra dovesse più pronunciare un addio con il dolore di chi sente di non avere scelta; che ciascuno potesse guardare a Reggio con l’orgoglio delle proprie radici e, soprattutto, con la gioia di sapere che proprio qui, nella città che amiamo, esiste un futuro degno dei suoi sogni.

Le conclusioni del Sindaco Francesco Cannizzaro

“Permettetemi, in chiusura, di uscire per un istante dalla cornice protocollare di questa cerimonia, per condividere con voi una notizia alla quale attribuisco un significato particolare. Il 22 giugno scorso, appena diciotto giorni dopo il mio insediamento alla guida della città, incontrai la comunità accademica e il Consiglio degli Studenti. Da quel confronto emersero due richieste precise: il rifacimento del manto stradale antistante l’Università e la realizzazione di un nuovo accesso alla Cittadella. Alla prima abbiamo già dato seguito, portando a compimento l’intervento”. Con queste parole il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro conclude il suo intervento.

“Oggi, proprio nella solennità di questa importante occasione, desidero annunciare con particolare soddisfazione che il prossimo 30 novembre prenderanno avvio i lavori su via Melissari per la realizzazione della strada che, dalla parte terminale del viale Amendola, consentirà un ingresso più agevole all’Università. Due istanze, due risposte concrete. È anche attraverso la capacità di dare seguito agli impegni assunti che intendiamo conferire sostanza alla nostra visione di Reggio Città Universitaria.”