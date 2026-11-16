Reggio Calabria, il grido d’allarme di Confesercenti: “piccole imprese allo stremo, testimonianze drammatiche. Se continuiamo ad aspettare…”

Un commercio sempre più in difficoltà, con centinaia di negozi scomparsi negli ultimi anni e numerosi imprenditori che continuano a tenere aperte le proprie attività senza riuscire a garantirsi un reddito adeguato. È il quadro tracciato da Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, alla vigilia dell’incontro tra le associazioni di categoria e l’Assessorato. I numeri raccontano una situazione preoccupante: nella sola città di Reggio Calabria, tra il 2012 e il 2025, sono stati persi 459 negozi, con una contrazione particolarmente marcata nelle aree esterne al centro storico. Ma dietro le statistiche, secondo Confesercenti, si nasconde una difficoltà ancora più profonda, quella delle imprese che continuano a lavorare pur non riuscendo più a coprire adeguatamente i costi e a remunerare il lavoro dei titolari. Un’emergenza che coinvolge non soltanto l’economia locale, ma anche la tenuta sociale dei quartieri, delle periferie e dei centri minori dell’area metropolitana.

“Le testimonianze che raccogliamo quotidianamente dagli imprenditori sono sempre più drammatiche. Ci sono commercianti che continuano ad aprire ogni mattina pur sapendo che gli incassi potrebbero non bastare a coprire le spese, che rinunciano al proprio reddito e utilizzano i risparmi familiari per mandare avanti l’attività. Non possiamo continuare a considerare tutto questo una normale difficoltà congiunturale”. Il presidente di Confesercenti invita a non sottovalutare un deterioramento che rischia di diventare progressivamente parte della normalità. “Il rischio è che ci stiamo abituando a un progressivo peggioramento senza coglierne la gravità. Come nella metafora della rana nella pentola, la temperatura sale lentamente e ci si accorge del pericolo quando è ormai troppo tardi. Ogni saracinesca abbassata diventa parte del paesaggio. Ma quello che stiamo perdendo è un pezzo fondamentale della nostra economia e delle nostre comunità”.

Reggio Calabria perde negozi: i numeri della crisi commerciale

Le difficoltà del settore emergono anche dai dati economici richiamati dall’associazione. Secondo la Camera di commercio, a dicembre 2025 il commercio rappresentava il 36,2% delle imprese attive dell’area metropolitana di Reggio Calabria, una quota che raggiungeva il 43,2% considerando anche turismo, ricettività e ristorazione. Complessivamente, i due comparti occupavano 32.970 addetti, pari al 37,1% di quelli censiti, mentre il 74,1% delle imprese era costituito da attività individuali. Numeri che evidenziano il peso del settore nell’economia territoriale e la sua esposizione alle difficoltà che interessano soprattutto le realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte. Secondo le rilevazioni di Osserva Calabria, a maggio 2026 le imprese commerciali risultavano diminuite del 3,7% a livello regionale e dell’1,7% nell’area metropolitana rispetto allo stesso mese del 2025. Nella città di Reggio Calabria, inoltre, la riduzione dei negozi registrata tra il 2012 e il 2025 è stata del 25,6% fuori dal centro storico, contro l’11,6% rilevato nell’area centrale.

Una trasformazione che, secondo Confesercenti, è visibile percorrendo le principali strade commerciali dei comuni dell’area metropolitana, dove aumentano le vetrine spente, i locali sfitti e i cartelli con la scritta “Affittasi”. La situazione appare particolarmente delicata nelle periferie e nei centri minori, dove la chiusura delle attività può incidere anche sulla disponibilità dei servizi di prossimità. A pesare è inoltre la crescente pressione sui bilanci delle famiglie, con l’inflazione che riduce il potere d’acquisto e la disponibilità economica destinata ai consumi non essenziali. A settembre 2026, secondo i dati ISTAT riportati da Confesercenti, l’inflazione a Reggio Calabria ha raggiunto il 5,3%, contro il 4,2% nazionale, contribuendo ad aggravare le difficoltà delle attività commerciali già alle prese con una domanda debole.

Costi energetici, concorrenza online e credito: le difficoltà delle piccole imprese

Al calo del fatturato si aggiunge l’aumento dei costi di gestione e delle merci, con il caro energia che continua a incidere sui margini delle aziende. Secondo le stime di Confesercenti e Gruppo Innova, tra giugno e agosto 2026 il maggiore costo energetico sostenuto a livello nazionale dalle attività del commercio, della ristorazione e dell’accoglienza ha raggiunto 870 milioni di euro rispetto all’estate precedente, con rincari delle bollette elettriche superiori al 40% per diverse tipologie di imprese. Anche la Banca d’Italia, secondo quanto richiamato dall’associazione, ha evidenziato una riduzione dei margini di profitto legata agli aumenti energetici. In questo contesto, il problema non riguarda soltanto le imprese costrette a cessare l’attività, ma anche quelle che, pur continuando a operare, non riescono più a produrre un reddito sufficiente a garantire la sostenibilità economica del lavoro svolto.

“La vera emergenza – continua Aloisio – non è rappresentata soltanto dalle aziende che hanno già chiuso, ma da quelle che continuano a lavorare senza riuscire più a produrre un reddito adeguato. È una crisi sommersa, che le statistiche sulle aperture e sulle cessazioni non riescono a raccontare fino in fondo”.

A rendere ancora più complesso il quadro è la concorrenza delle grandi piattaforme di commercio online e delle catene internazionali di franchising, che dispongono di maggiori risorse finanziarie, capacità contrattuale negli acquisti e strumenti tecnologici difficilmente accessibili alle piccole attività indipendenti. Confesercenti richiama inoltre le differenze nei regimi di tassazione, che possono determinare condizioni competitive più vantaggiose per alcuni grandi operatori. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dall’accesso al credito: secondo la Banca d’Italia, in Calabria i finanziamenti alle piccole imprese sono in diminuzione, mentre gli strumenti di finanza agevolata non sempre rispondono alle esigenze delle microattività. Aloisio cita, in particolare, il caso del fondo regionale FEERI, evidenziando la distanza tra le soglie previste e gli investimenti che molti piccoli imprenditori sarebbero in grado di sostenere.

“Il FEERI regionale, ad esempio, richiede investimenti di almeno 80.000 euro, una soglia lontana dalle esigenze di chi vorrebbe investirne 10.000 o 15.000 per ridurre i consumi energetici o rinnovare le attrezzature. Servono misure proporzionate alla dimensione reale delle nostre aziende”.

Le proposte di Confesercenti: microfinanza, agevolazioni e Distretti Urbani del Commercio

Per affrontare la situazione, Confesercenti Reggio Calabria chiede interventi immediati e misure strutturali capaci di sostenere la sopravvivenza e il rilancio delle piccole imprese. Tra le priorità indicate figurano l’attivazione di una linea regionale di microfinanza, garanzie pubbliche per la liquidità e per gli investimenti di importo contenuto, procedure semplificate, abbattimento degli interessi e interventi specifici per alleggerire i costi energetici delle attività più piccole. L’associazione sollecita inoltre forme di rateizzazione e riduzione dei tributi locali, considerate strumenti utili per ridurre la pressione economica sulle imprese in difficoltà. Sul piano nazionale viene chiesto di sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare sulle Zone Economiche Speciali di Prossimità, che ha già superato le 60.000 firme, mentre sul territorio viene indicata come prioritaria l’attuazione dei Distretti Urbani del Commercio, obiettivo condiviso dalle associazioni di categoria nell’ambito del Patto per il Commercio.

Secondo Confesercenti, il rilancio del settore deve passare anche attraverso interventi di rigenerazione urbana, il rafforzamento delle reti commerciali e la creazione di piattaforme digitali territoriali integrate con l’offerta turistica. Una strategia che punta a restituire competitività alle attività indipendenti e a valorizzarne il ruolo nella vita economica e sociale delle comunità. L’associazione sottolinea infatti che la progressiva scomparsa dei piccoli negozi non comporta soltanto una perdita di posti di lavoro e opportunità imprenditoriali, ma contribuisce anche all’impoverimento dei quartieri e alla riduzione dei servizi disponibili per i cittadini. Da qui la richiesta di un confronto concreto con le istituzioni, a partire dall’incontro con l’Assessorato, per individuare strumenti di sostegno proporzionati alle caratteristiche del tessuto produttivo locale.

“Dobbiamo cominciare a considerare – conclude il presidente Aloisio – i piccoli negozi e i pubblici esercizi per quello che realmente sono: infrastrutture strategiche economiche e sociali. Quando scompaiono, il costo per la collettività va ben oltre la perdita di una singola attività. Non cerchiamo responsabilità da attribuire a qualcuno, ma soluzioni da costruire insieme. L’obiettivo non è mantenere artificialmente in vita imprese ormai prive di mercato, ma creare le condizioni perché quelle che hanno ancora un futuro possano continuare a lavorare e produrre reddito. Se continuiamo ad aspettare, rischiamo di accorgerci troppo tardi che l’acqua è arrivata a bollore”.