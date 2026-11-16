Reggio Calabria, 560 negozi chiusi in 13 anni: Confcommercio incontra Cannizzaro, l’iniziativa per rilanciare il commercio

Reggio Calabria ha perso 560 attività commerciali in tredici anni, passando dai 1.974 negozi al dettaglio in sede fissa del 2012 ai 1.414 del 2025, con una contrazione del 28,4%. Un fenomeno che sta modificando profondamente il tessuto economico e sociale cittadino e che ha spinto Confcommercio a promuovere un confronto con le istituzioni per individuare soluzioni condivise. È in questo contesto che si inserisce “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”, la mobilitazione nazionale che coinvolge le associazioni territoriali di Confcommercio in tutta Italia per richiamare l’attenzione sulla desertificazione commerciale e sul valore delle economie di prossimità. A Reggio Calabria l’iniziativa è culminata nel pomeriggio con l’incontro tra il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate, e il sindaco Francesco Cannizzaro, al quale è stata consegnata una chiave simbolica composta da due parti che si completano. Un gesto pensato per rappresentare la necessità di una collaborazione tra amministrazione pubblica e mondo imprenditoriale, nella consapevolezza che nessuna delle due componenti possa affrontare da sola le trasformazioni economiche e urbane della città.

Labate: “La scomparsa dei negozi non è soltanto un problema commerciale”

La riduzione delle attività di vicinato, secondo Confcommercio, non comporta esclusivamente una perdita economica, ma incide anche sulla qualità della vita e sulla vitalità dei quartieri. Ogni saracinesca abbassata rappresenta infatti un servizio in meno per i cittadini e la scomparsa di un luogo di incontro e relazione, con conseguenze che interessano tanto il centro storico quanto le zone periferiche. Per questo l’associazione intende promuovere un percorso di collaborazione con il Comune, mettendo a disposizione competenze e conoscenza del territorio per contribuire alla definizione di politiche capaci di sostenere il commercio e favorire nuove opportunità di sviluppo. La consegna della chiave al sindaco Cannizzaro assume quindi un valore concreto e simbolico, richiamando la necessità di unire responsabilità, idee e capacità di intervento per affrontare una situazione che riguarda l’intera comunità cittadina.

“I numeri ci dicono che non possiamo più considerare la progressiva scomparsa dei negozi come un problema circoscritto al commercio – dichiara il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate –. Quando un’attività chiude, la città perde anche un presidio sociale, un luogo di incontro, un servizio di prossimità. Per questo vogliamo lanciare soprattutto un messaggio costruttivo: la risposta non può essere affidata ai singoli, ma deve nascere dalla capacità di fare sistema. Ringrazio, a nome di tutta Confcommercio, il Sindaco Cannizzaro per la disponibilità e l’attenzione dimostrate anche in questa occasione, un segnale significativo della volontà di rafforzare il dialogo tra Amministrazione e mondo delle imprese. Confcommercio vuole essere parte attiva di questo percorso, con uno spirito collaborativo e propositivo, mettendo a disposizione idee, competenze e conoscenza del territorio. La chiave che abbiamo condiviso con il Sindaco rappresenta proprio questo: la volontà di aprire insieme nuove opportunità per Reggio Calabria”.

Cannizzaro: “Serve un’alleanza concreta per restituire vitalità ai quartieri”

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha condiviso la necessità di affrontare il progressivo ridimensionamento del commercio cittadino attraverso una strategia che coinvolga le diverse istituzioni e le rappresentanze economiche del territorio. Al centro della riflessione c’è il ruolo delle attività di prossimità, considerate un elemento fondamentale non soltanto per l’occupazione e l’economia locale, ma anche per l’identità dei quartieri e la coesione sociale. La prospettiva indicata dal primo cittadino è quella di una rigenerazione urbana capace di sostenere le imprese esistenti, incoraggiare nuove iniziative e restituire attrattività agli spazi pubblici. Un percorso che, secondo Cannizzaro, deve tradursi in progetti e interventi coordinati, attraverso il coinvolgimento del Comune, della Città Metropolitana, degli enti di settore e del mondo produttivo, superando la fase dell’analisi delle criticità per arrivare a risultati concreti e duraturi.

“Il commercio di prossimità è un patrimonio economico e sociale irrinunciabile per Reggio Calabria: significa occupazione, identità, relazioni, benessere e qualità – sottolinea il Sindaco Francesco Cannizzaro –. La progressiva chiusura delle attività impoverisce i nostri quartieri e indebolisce la coesione della comunità. Per invertire questa tendenza occorre una strategia di rigenerazione urbana che sappia sostenere le imprese esistenti, incoraggiare nuove iniziative e restituire vitalità e attrattività agli spazi pubblici. È una sfida che richiede un’alleanza concreta tra Comune, Città Metropolitana, enti di settore e mondo produttivo, fondata su obiettivi condivisi, interventi coordinati e continuità amministrativa. Dobbiamo passare dall’analisi delle criticità alla realizzazione di progetti capaci di produrre risultati tangibili. La chiave consegnataci da Confcommercio racchiude proprio questo significato: fiducia reciproca, responsabilità comune e volontà di aprire nuove opportunità. Vogliamo costruire insieme una Reggio Calabria più viva, accogliente e dinamica, nella consapevolezza che una città cresce quando prosperano le sue imprese e i suoi quartieri tornano a essere luoghi di incontro, partecipazione e sviluppo”.

Il progetto Cities per contrastare la desertificazione commerciale

Tra gli strumenti sui quali Confcommercio Reggio Calabria intende puntare figura Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità, il progetto strategico nazionale dell’associazione che mette in relazione lo sviluppo urbano, le imprese e la qualità della vita attraverso nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato. L’obiettivo è valorizzare le esperienze e gli strumenti già sviluppati a livello nazionale, adattandoli alle caratteristiche e alle esigenze del territorio reggino. In questa prospettiva, la rigenerazione urbana non viene intesa soltanto come riqualificazione fisica degli spazi, ma come capacità di restituire funzioni economiche, attrattività e vitalità ai luoghi della città, dal centro storico ai quartieri. Confcommercio punta quindi a lavorare insieme all’amministrazione comunale per trasformare i principi del progetto in iniziative coerenti con le necessità delle attività commerciali e delle comunità locali.

L’incontro tra il presidente Labate e il sindaco Cannizzaro segna così la volontà di consolidare un dialogo istituzionale orientato alla definizione di interventi concreti, con Confcommercio disponibile ad assumere un ruolo propositivo nella costruzione delle politiche cittadine. Contrastare la desertificazione commerciale significa anche difendere la vivibilità dei quartieri e il futuro economico e sociale di Reggio Calabria, valorizzando la presenza delle imprese come elemento essenziale della vita urbana. La chiave consegnata al primo cittadino rappresenta proprio questo impegno condiviso: aprire una nuova fase di collaborazione per sostenere le attività di prossimità e contribuire alla crescita della città.