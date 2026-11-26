Si è conclusa al Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria la settima edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, svoltasi dal 19 al 21 novembre 2026. La manifestazione, promossa dal Polo del Bergamotto 2015, coordinato dal professore Vittorio Caminiti, e organizzata dalla Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, guidata dalla Priore Cristina Sarica, ha ottenuto il patrocinio e il sostegno di ASA Press, Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, e della Fondazione ITS Academy per l’Efficientamento Energetico di Reggio Calabria. Le tre giornate hanno registrato la partecipazione di un numeroso pubblico, imprenditori, produttori, artigiani, rappresentanti dei Consorzi di tutela, docenti universitari, giornalisti, scrittori, chef ed esperti dell’agroalimentare. Giunta alla settima edizione, la rassegna ha consolidato il proprio ruolo di punto d’incontro tra produzione, ricerca, formazione e comunicazione, attraverso un laboratorio culturale ed esperienziale nel quale i prodotti, le testimonianze degli imprenditori e le degustazioni sono diventati strumenti di conoscenza del territorio. Filo conduttore della manifestazione è stato il progetto “GUSTO SUD – COMUNICHIAMO SENSAZIONI ED ESPERIENZE REALI”, dedicato al racconto delle produzioni attraverso il contributo degli artigiani e dei professionisti dell’informazione.

Il contributo degli esperti alla valorizzazione delle produzioni calabresi

Un ruolo centrale nella crescita qualitativa della manifestazione è stato svolto dal professore Vincenzo Curci, scrittore, docente e agronomo, che ha curato la selezione delle aziende e degli operatori produttivi, contribuendo alla valutazione e alla presentazione delle eccellenze coinvolte; dal professore Francesco Foti, agronomo e docente del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, riferimento scientifico e culturale nei rapporti con il mondo universitario e le realtà produttive del territorio; e da Walter Cricrì, direttore nazionale dell’Associazione Assaggiatori Pane, che ha messo a disposizione la propria esperienza nella cultura alimentare, nell’analisi sensoriale e nella divulgazione delle produzioni di qualità. Il lavoro preliminare dei tre esperti ha consentito di approfondire le caratteristiche delle aziende, superando la dimensione della semplice promozione commerciale e privilegiando la conoscenza delle materie prime, delle tecniche produttive, delle tradizioni e del valore identitario dei prodotti. Il contributo scientifico è stato assicurato anche da Giannantonio Calabrò, nutrizionista ufficiale della Rassegna e del Polo del Bergamotto 2015, referente per la qualità degli alimenti e i loro benefici nutrizionali.

La prima giornata tra formazione, lavoro e memoria delle tradizioni

La giornata inaugurale di giovedì 19 novembre si è aperta con un convegno dedicato al ruolo degli ITS Academy nella formazione delle nuove generazioni e nell’inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Ad aprire i lavori è stato Vittorio Caminiti, presidente della Fondazione ITS Academy per l’Efficientamento Energetico, fondatore e presidente del Museo Nazionale del Bergamotto e coordinatore del Polo del Bergamotto 2015. Sono intervenuti Giuseppe Sciacca, direttore della Fondazione ITS Academy per l’Efficientamento Energetico, sulle opportunità professionali offerte dal settore energetico; Angela Russo, coordinatrice didattica della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, sul modello formativo fondato sull’integrazione tra aula, laboratorio e impresa; Anna Nucera, direttrice del XII corso ITS Efficienza Energetica, sulle competenze, gli stage e le figure professionali richieste dalla transizione energetica; Francesco Foti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, sul rapporto tra professioni tecniche, imprese, territorio e alta formazione; e Alessandra Focà, project manager della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, che ha illustrato i percorsi formativi e gli sbocchi occupazionali nel settore dell’energia. Il convegno ha evidenziato l’importanza di una formazione collegata alle esigenze del tessuto produttivo e capace di offrire concrete opportunità professionali ai giovani.

Particolare attenzione è stata riservata alla memoria del maestro pasticcere Domenico Caminiti, che nel 1995 realizzò materialmente il primo dolce al Bergamotto di Reggio Calabria, contribuendo ad aprire una nuova stagione per l’utilizzo gastronomico dell’agrume. Il premio a lui dedicato è stato conferito al giovane pasticcere Ivan Chirico, individuato dall’APAR, Associazione Pasticceri Artigiani Reggini. Alla cerimonia hanno partecipato il maestro Antonello Fragomeni, imprenditore e presidente dell’APAR, Paolo Macheda, coordinatore dell’associazione, e Paolo Caridi, direttore dell’APAR Academy. La premiazione è stata accompagnata dalla degustazione della torta al Bergamotto di Reggio Calabria, offerta dall’associazione, rappresentando un passaggio di testimone tra i maestri del passato e le nuove generazioni. Sono seguiti i laboratori gastronomici e i cooking show coordinati dalla Confraternita del Bergamotto e del Cibo e dalla Confraternita della Frittola Reggina 2019.

Formaggi, vini e dolci della tradizione: le aziende protagoniste di Gusto Sud

La sessione pomeridiana, aperta da Vittorio Caminiti con gli interventi della Priore Cristina Sarica e del Priore Vicario Rocco Greco, ha visto protagonista del format “Letto e Mangiato” Vincenzo Curci, autore del volume “Tipicità calabresi”, pubblicato da Edizioni Expressiva, intervistato dalla giornalista Dominga Pizzi. Il cooking show e la degustazione sono stati curati da Nuccio Gilormo, Priore della Confraternita della Frittola Reggina 2019. A Curci è stato conferito il Premio Eccellenza Rassegna Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud 2026 per il suo impegno nella conoscenza e nella divulgazione delle identità agroalimentari calabresi. Nell’ambito del format “Il prodotto nel tagliere” sono stati successivamente presentati i formaggi artigianali di capra del Caseificio Agricolo Forciniti di Cariati, in provincia di Cosenza, con l’imprenditore e maestro artigiano Alfonso Forciniti, intervistato da Curci. Il Premio Eccellenza Pro Sud 2026 è stato assegnato sia all’azienda Forciniti sia all’azienda vitivinicola Feudo della Sagitta di Spezzano Albanese, rappresentata dall’imprenditore Antonio Toscano, protagonista del format “Il prodotto nel bicchiere”. La degustazione dei vini è stata curata da Rosilita Veccia, enologa e sommelier di riferimento del Polo del Bergamotto e consorella della Confraternita del Bergamotto e del Cibo.

Un ulteriore appuntamento con “Il prodotto nel tagliere” è stato dedicato all’Antica Masseria Salimena di Morano Calabro, rappresentata dall’imprenditore Michele Verbicaro, intervistato da Vincenzo Curci, con la presentazione gastronomica e la degustazione curate da Rocco Greco. Nel format “Il prodotto nella spianatoia” sono state protagoniste “Le Nacatole di Zia Marcella – Il dolce della tradizione, il sapore della memoria”, con l’imprenditore Salvatore Mammone, intervistato da Curci, e la maestra artigiana Oliva Marcella, che ha illustrato attraverso un cooking show le fasi di preparazione dei dolci. Spazio anche alle produzioni vitivinicole di Alfredo Cristiano, imprenditore di contrada Fedula, a San Lorenzo del Vallo, intervistato da Curci, con degustazione curata da Rosilita Veccia, e a quelle di Giuseppe Calabrese, produttore di vino e moscato di Saracena, anch’egli intervistato da Curci. Nel corso della serata sono stati conferiti riconoscimenti alla guida turistica ed enogastronomica Vincenzo Galiano, per il contributo alla conoscenza e alla promozione del territorio, e alla giornalista Dominga Pizzi, per l’impegno nella comunicazione delle eccellenze. La giornata si è conclusa con i laboratori gastronomici e i cooking show delle due Confraternite.

La seconda giornata dedicata al pane e alle eccellenze artigianali

Venerdì 20 novembre, dopo l’apertura dei lavori di Vittorio Caminiti e gli interventi di Cristina Sarica e Rocco Greco, la rassegna ha approfondito il valore culturale e identitario delle produzioni alimentari. Protagonista del format “Letto e Mangiato” è stata Barbara Froio, autrice del volume “Il pane – Storie, tradizioni e cultura di un alimento senza tempo”, intervistata da Walter Cricrì. Il cooking show e la degustazione sono stati curati dall’imprenditore Rocco Caridi, titolare del panificio Lievito Srl “L’Annunziata”, il nuovo Listening Bakery di Reggio Calabria. A Barbara Froio è stato conferito il Premio Eccellenza Pro Sud 2026 per il contributo alla divulgazione della cultura del pane. Analogo riconoscimento è stato assegnato a Ivan Muraca, imprenditore dell’azienda Muraca Srl di Cicala, in provincia di Catanzaro, protagonista del talk show “Il prodotto nella terrina” con la produzione “A sarsa da nunna”. L’incontro è stato condotto da Walter Cricrì, mentre il cooking show e la degustazione sono stati curati da Mimma Triglia, vicepresidente dell’Accademia Internazionale del Bergamotto e coordinatrice del Comitato Accoglienza e Protezione del Polo del Bergamotto.

Il format “Il prodotto nella tavolozza” ha ospitato Domenico Siciliano, imprenditore dell’omonima azienda agricola di Ciminà, intervistato dal docente universitario Francesco Foti, con il cooking show e la degustazione curati da Angela Fiorentino, Cerimoniera della Confraternita della Frittola Reggina 2019. Nel corso dell’appuntamento “Il prodotto tra due dita” è stata approfondita la storia della Piparella di Villa San Giovanni, Presidio Slow Food ed espressione della memoria gastronomica locale. La presentazione è stata affidata a Francesco Foti, intervistato da Walter Cricrì, mentre la degustazione è stata curata da Manuela Barletta, amministratrice del Polo del Bergamotto. Un ulteriore spazio è stato riservato al Mikaelis Zibibbo Passito 2022 dell’Azienda Vitivinicola Ceramida della famiglia Passalacqua, rappresentata da Rodolfo Passalacqua, intervistato da Walter Cricrì. La degustazione è stata guidata da Rosilita Veccia, mentre all’azienda è stato conferito il Premio Eccellenza Pro Sud 2026.

Premiato il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi

Nel corso della seconda giornata sono stati assegnati anche i riconoscimenti dedicati al giornalismo regionale e alla comunicazione. Tra i premiati Peppe Caridi, giornalista e direttore di StrettoWeb, per il contributo dell’informazione digitale alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio, e Daniele Cipollina, amministratore delegato di ADV Maiora, per il contributo professionale nel settore della comunicazione. La serata si è conclusa con i laboratori esperienziali gastronomici e i cooking show coordinati dalle Confraternite del Polo del Bergamotto.

I Consorzi di tutela e le produzioni certificate del Mezzogiorno

La giornata conclusiva di sabato 21 novembre ha posto al centro dell’attenzione il rapporto tra i Consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate e i protagonisti del giornalismo nazionale. Dopo l’apertura dei lavori di Vittorio Caminiti e gli interventi di Cristina Sarica e Rocco Greco, Domenico Di Stefano, presidente del Consorzio di Tutela della Pesca di Leonforte IGP, ha illustrato il valore della produzione siciliana quale esempio di tutela, aggregazione produttiva e valorizzazione delle identità territoriali. L’incontro è stato condotto dalla giornalista Piera Genta, del Corriere della Sera – Torino e di Italia a Tavola, mentre la valorizzazione gastronomica del prodotto è stata affidata ai cooking show degli chef, con il contributo di Antonio Franzè, referente gastronomico del Polo del Bergamotto. Al Consorzio è stato conferito il Premio Eccellenza Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud 2026. Lo stesso riconoscimento è stato assegnato al Consorzio per la Tutela delle Clementine di Calabria IGP, rappresentato dalla presidente Maria Salimbeni, che ha approfondito il valore della filiera agrumicola, l’importanza della certificazione e il ruolo dei Consorzi nella tutela dei produttori. L’incontro è stato condotto da Clara Mennella, giornalista di ASA Press e ideatrice di “Oltre i Fornelli”, con il cooking show e la degustazione affidati a Massimiliano Tagliaferro. Alla componente gastronomica della giornata ha contribuito anche la chef Antonella Torcasio, referente del Polo del Bergamotto insieme ad Antonio Franzè.

I premi al giornalismo nazionale: il riconoscimento alla carriera per Simona Vitali

La cerimonia conclusiva ha ospitato la consegna dei premi ai professionisti dell’informazione nazionale, per il ruolo della comunicazione nella conoscenza, nella tutela e nella promozione delle identità territoriali. Sono stati premiati Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset, per il giornalismo televisivo nazionale; Piera Genta, giornalista del Corriere della Sera – Torino e di Italia a Tavola, per il giornalismo nazionale della carta stampata; e Clara Mennella, giornalista di ASA Press e ideatrice di “Oltre i Fornelli”, per il giornalismo nazionale del web. Gli organizzatori hanno rivolto un particolare ringraziamento ai professionisti per l’attenzione riservata alla manifestazione e per l’impegno personale e professionale sostenuto per raggiungere Reggio Calabria. Il riconoscimento più importante della settima edizione, il Journalism Excellence Award 2026, è stato conferito a Simona Vitali, giornalista de “Il Bel Viaggio” e di “Sala&Cucina”, quale premio speciale alla carriera, alla qualità del racconto giornalistico, alla sensibilità narrativa e alla capacità di interpretare il mondo dell’enogastronomia attraverso le persone, le professioni, le tradizioni e le identità territoriali. “Per un giornalismo che valorizza le eccellenze, custodisce le identità e ispira alla resilienza” è la motivazione del riconoscimento, consegnato con la partecipazione di Edoardo Lamberti Castronuovo. Un ringraziamento è stato rivolto anche al generale e professore Emilio Errigo che, in assenza di Piero Gaeta, ha assicurato la consegna del riconoscimento per il quale era stato previsto il suo intervento.

Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato il contributo di ASA Press, Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, presieduta dal giornalista Saverio Scarpino, tra i promotori e sostenitori della manifestazione. Pur non avendo potuto raggiungere Reggio Calabria, Scarpino ha fatto pervenire un messaggio di vicinanza e apprezzamento, evidenziando il valore della rassegna, del Polo del Bergamotto e dell’impegno nella valorizzazione delle eccellenze italiane. La sua assenza è stata particolarmente avvertita dagli organizzatori, dai soci e dai volontari, che riconoscono nel presidente di ASA Press un rappresentante autorevole del giornalismo agroalimentare nazionale e un amico della manifestazione e del Museo Nazionale del Bergamotto.

Il lavoro degli organizzatori e dei volontari del Polo del Bergamotto

La realizzazione delle tre giornate è stata preceduta da mesi di preparazione e ha coinvolto le diverse realtà associative aderenti al Polo del Bergamotto 2015. Particolare riconoscimento è stato rivolto a Cristina Sarica, Priore della Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, per il coordinamento delle attività, e a Rocco Greco, Priore Vicario, impegnato nella preparazione organizzativa, negli interventi culturali e nei laboratori gastronomici. Fondamentale anche il contributo di Nuccio Gilormo, Priore della Confraternita della Frittola Reggina 2019, di Angela Fiorentino, Cerimoniera, e di Totò Laganà, portavoce della Confraternita, impegnato nell’assistenza e nell’accoglienza degli ospiti. Karine Marguerite Thierry, direttrice del Museo Nazionale del Bergamotto, ha coordinato le attività museali e la gestione della struttura, mentre Mimma Triglia, vicepresidente dell’Accademia Internazionale del Bergamotto e coordinatrice del Comitato Accoglienza e Protezione del Polo del Bergamotto, si è occupata dell’accoglienza, dell’assistenza agli ospiti e delle attività esperienziali.

Alla gestione delle degustazioni, delle preparazioni gastronomiche e dei servizi di ristorazione hanno contribuito Nancy Sarica, responsabile del settore Food & Beverage, e Tania Prodan, mentre Manuela Barletta, amministratrice del Polo del Bergamotto, ha assicurato il supporto amministrativo e organizzativo, partecipando anche alle attività di degustazione. Anna Aloi ha curato i rapporti con le aziende, i contatti con gli operatori produttivi e il coordinamento delle relazioni con le imprese coinvolte nella rassegna. Un ringraziamento collettivo è stato rivolto ai soci e ai volontari del Museo Nazionale del Bergamotto, dell’Accademia Internazionale del Bergamotto, della Confraternita del Bergamotto e del Cibo, della Confraternita della Frittola Reggina 2019 e della BergaModels Fashion Academy, il cui impegno ha consentito lo svolgimento della manifestazione.

La comunicazione, le interviste e la documentazione audiovisiva

Alla riuscita dell’iniziativa ha contribuito anche il gruppo di professionisti impegnato nella conduzione, nella documentazione audiovisiva, nelle interviste e nei rapporti con gli organi d’informazione. Eva Giumbo, giornalista di Reggio TV, è stata la presentatrice e conduttrice ufficiale della rassegna, accompagnando il pubblico durante le tre giornate. Antonio (Tony) Vero ha curato la regia tecnica, le riprese e il coordinamento audio-video del canale YouTube del Polo del Bergamotto, mentre Aldea Bellantonio, giornalista e speaker, ha prestato la propria voce alle produzioni audiovisive. Alberto Mazzacuva si è occupato delle riprese e della realizzazione dei filmati per il canale YouTube, mentre Graziano Tomarchio, produttore televisivo di Tomarchio TV, ha seguito i rapporti con le emittenti regionali e la diffusione dei contenuti. Dominga Pizzi, giornalista di Tomarchio TV, ha curato le interviste agli ospiti e il punto stampa della manifestazione, oltre a condurre alcuni incontri. Il lavoro dell’équipe ha permesso di documentare e divulgare le testimonianze, le esperienze e le conoscenze emerse durante la rassegna, anche in vista della loro diffusione successiva alla conclusione dell’evento.

Il progetto per una vetrina permanente delle eccellenze agroalimentari del Sud

Archiviata la settima edizione, il Polo del Bergamotto intende proseguire il percorso di crescita della rassegna, con l’obiettivo di consolidarne il ruolo a livello nazionale e costruire una rete permanente tra giornalisti, Consorzi di tutela, imprenditori, artigiani, ricercatori, università, istituzioni formative e professionisti della gastronomia. Particolare attenzione sarà riservata ai Consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, ai quali il Museo Nazionale del Bergamotto intende offrire opportunità di promozione che vadano oltre le tre giornate della manifestazione. La presenza annuale di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo rappresenta, secondo gli organizzatori, un’opportunità per raccontare le eccellenze produttive del Mezzogiorno attraverso percorsi culturali ed esperienziali. L’obiettivo è creare una vetrina permanente delle produzioni agroalimentari del Sud, nella quale i prodotti possano essere raccontati per uno o più anni attraverso la loro storia, le caratteristiche qualitative, le tradizioni, i territori di provenienza e il lavoro delle comunità locali. Un progetto finalizzato alla difesa delle identità agroalimentari, al contrasto dell’omologazione del cibo e alla promozione di una globalizzazione rispettosa delle diversità culturali e produttive, trasformando le relazioni e le conoscenze maturate durante la rassegna in un percorso duraturo di valorizzazione dell’intero Mezzogiorno.