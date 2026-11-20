Seconda giornata della 7ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, la consueta manifestazione organizzata dal Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, che anche quest’anno riunisce giornalisti, produttori, imprenditori e protagonisti del mondo agroalimentare per valorizzare le eccellenze del territorio e del Mezzogiorno. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, è stato premiato anche il Direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, che ha ricevuto il Premio Eccellenza per l’impegno nel giornalismo territoriale e per il contributo alla diffusione delle notizie dedicate alla Calabria e alle sue comunità. A consegnare il riconoscimento sono stati il professore Vittorio Caminiti, fondatore dell’Accademia Internazionale del Bergamotto e figura di riferimento del Museo, e Mimmo Praticò, già Presidente del CONI e della Reggina, oltre ad aver ricoperto numerosi altri incarichi nel mondo sportivo e associativo della città. Un momento particolarmente sentito, accompagnato dalle parole di stima e affetto rivolte a Caridi per il lavoro svolto negli anni da StrettoWeb nel raccontare e valorizzare il Museo del Bergamotto, le sue attività e il patrimonio culturale che rappresenta per la città.

Il Premio Eccellenza a Peppe Caridi e le parole di Vittorio Caminiti

Prima della consegna del riconoscimento, il professore Vittorio Caminiti ha voluto ricordare il rapporto di collaborazione e vicinanza che lega da anni il Museo del Bergamotto a StrettoWeb, sottolineando soprattutto l’attenzione dedicata dal giornale alle iniziative del Museo e alle vicende che lo hanno interessato. Un intervento nel quale non è mancato un riferimento alle difficoltà attraversate in passato dalla struttura e al sostegno ricevuto dalla testata giornalistica. “Peppe è un nostro amico, ha sempre difeso come nessuno questo Museo, quando purtroppo siamo caduti in una trappola politica. Ci è stato sempre accanto. Non faccio in tempo a comunicare qualcosa che subito lui le manda in onda, molto spesso anche a titolo informativo. Mi rincuora, perché mi dice sempre che tutto questo è degno di stima, amicizia e sono felice e commosso, perché rappresenta un giornale importante”, ha affermato Caminiti prima di procedere alla premiazione. Parole che hanno accompagnato la lettura della motivazione ufficiale del riconoscimento, dedicato al ruolo svolto da Caridi nell’informazione digitale e nella valorizzazione delle realtà territoriali.

“Premio Eccellenza conferito a Peppe Caridi, per l’impegno nel giornalismo territoriale e per il contributo alla diffusione delle notizie che raccontano la Calabria, le sue comunità e le eccellenze del Mezzogiorno. Giornalista e Direttore di StrettoWeb, opera nel panorama dell’informazione digitale con particolare attenzione ai fatti e ai protagonisti del territorio”. Questa la motivazione con la quale il Museo del Bergamotto ha voluto rendere omaggio al Direttore di StrettoWeb, riconoscendo il contributo dato alla diffusione delle informazioni e alla promozione delle eccellenze locali. Il premio è stato consegnato nell’ambito di una manifestazione che, attraverso il confronto tra giornalismo e mondo produttivo, intende dare visibilità alle persone e alle realtà che contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale del Mezzogiorno.

Caridi: “Un premio che condivido con la redazione e con il nostro editore”

Dopo aver ricevuto il riconoscimento, Peppe Caridi ha preso la parola per ringraziare gli organizzatori, soffermandosi sul rapporto costruito negli anni con il Museo del Bergamotto e con il professore Caminiti. Il Direttore ha voluto evidenziare come l’attenzione di StrettoWeb nei confronti delle attività del Museo sia sempre stata legata alla volontà di raccontare una realtà culturale importante per Reggio Calabria, indipendentemente dai rapporti personali. Un ringraziamento esteso anche a tutte le persone che, attraverso il proprio lavoro quotidiano, contribuiscono alla realizzazione del giornale. “Grazie per queste bellissime parole e per questa accoglienza meravigliosa. Il nostro lavoro, che nel corso degli anni abbiamo svolto con questo presidio di cultura, è stato sempre spontaneo e genuino e prescinde dalla mia amicizia personale con Vittorio Caminiti, che stimo per la sua storia personale, imprenditoriale e umana. Sono onorato di aver ricevuto questo premio, che condivido con la mia redazione, con il nostro editore, l’ingegnere Spinelli, e con tutti i giornalisti che periodicamente si occupano anche di valorizzare questo Museo sulle nostre pagine”, ha dichiarato Caridi. Un riconoscimento accolto dunque come una soddisfazione condivisa con l’intera squadra di StrettoWeb, quotidianamente impegnata nel racconto dell’attualità e delle realtà che caratterizzano il territorio calabrese.

Mimmo Praticò: “Un giornalista sempre attento alla città, uno stimolo per chi deve operare”

Alla premiazione ha preso parte anche Mimmo Praticò, figura particolarmente conosciuta a Reggio Calabria per il suo lungo impegno nel mondo dello sport e del sociale. Nel suo intervento, Praticò si è complimentato con Vittorio Caminiti per la scelta di conferire il riconoscimento al Direttore di StrettoWeb, sottolineando il ruolo dell’informazione non soltanto nel racconto della città, ma anche come stimolo nei confronti di chi è chiamato ad assumere decisioni e responsabilità sul territorio. “Mi complimento con te, Vittorio, per il premio a un giovane giornalista sempre attento verso la città e verso i particolari. Credo che il suo modo di lavorare sia non solo di crescita ma anche un pungolo verso coloro i quali devono operare nella nostra città”, ha affermato Praticò. Un intervento che ha concluso il momento dedicato alla premiazione di Caridi, inserito nel programma della seconda giornata della Rassegna Pro Sud.