Reggio Calabria e Messina, sprofondano nella classifica nella qualità della vita ma con un futuro tutto da conquistare: l’Area dello Stretto può cambiare la storia, adesso servono coraggio e concretezza

Reggio Calabria e Messina sono due città straordinarie che continuano a vivere molto al di sotto delle proprie possibilità. È questa la considerazione più amara che emerge dalla nuova classifica della Qualità della Vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Reggio Calabria è al 101° posto su 107 province italiane, Messina al 93°. Due risultati profondamente deludenti per territori che possiedono risorse ambientali, storiche, culturali, economiche e geografiche di assoluto rilievo. Due città affacciate su uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, separate da una lingua di mare che avrebbe tutte le caratteristiche per rappresentare una straordinaria opportunità di sviluppo, ma che ancora oggi troppo spesso costituisce una complicazione per chi deve lavorare, studiare, viaggiare o semplicemente organizzare la propria vita quotidiana.

Sarebbe tuttavia un errore trasformare questa graduatoria nell’ennesima occasione per alimentare il pessimismo e raccontare Calabria e Sicilia come territori inevitabilmente condannati all’arretratezza. La classifica descrive le difficoltà del presente, non stabilisce il destino del futuro. E soprattutto non misura direttamente il potenziale di sviluppo che potrebbe essere liberato attraverso decisioni politiche, investimenti, infrastrutture e una visione territoriale finalmente condivisa. Reggio e Messina hanno tutte le possibilità per risalire queste classifiche, ma devono cominciare a ragionare come due parti di un unico sistema economico e sociale, superando divisioni amministrative e rivalità che non hanno più alcuna ragione di esistere.

L’accordo storico tra Cannizzaro e Basile: il punto di partenza di una nuova stagione

La firma del Protocollo d’Intesa per l’Area Integrata dello Stretto, avvenuta il 16 ottobre 2026 a bordo della nave Elio del gruppo Caronte & Tourist, rappresenta un passaggio politico e istituzionale di notevole importanza. Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e quello di Messina Federico Basile hanno scelto di mettere nero su bianco una volontà di collaborazione che supera i confini regionali e individua obiettivi comuni in materia di mobilità, infrastrutture, turismo, cultura, università, ricerca, innovazione e protezione civile. Un accordo articolato in undici articoli, con una durata prevista di cinque anni, che definisce il quadro entro cui sviluppare progetti e iniziative condivise.

Non è la prima volta che si parla di integrazione tra le due sponde. Il dibattito ha radici lontane e nel 2016 era stata avviata anche l’esperienza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto. Ma il nuovo protocollo offre l’opportunità di dare continuità a questo percorso e soprattutto di tradurlo in iniziative operative. La firma di Cannizzaro e Basile può essere ricordata come una svolta storica soltanto se nei prossimi mesi e nei prossimi anni sarà seguita da risultati visibili. Altrimenti rischierebbe di aggiungersi alla lunga lista di documenti e buone intenzioni che nel Mezzogiorno hanno spesso alimentato aspettative senza produrre cambiamenti sufficientemente concreti.

Il valore politico dell’intesa consiste anche nel riconoscimento di un interesse comune. Reggio Calabria non cresce davvero se Messina rimane isolata, così come Messina non può sfruttare pienamente le proprie potenzialità senza una sponda calabrese forte e dinamica. Le due amministrazioni hanno l’occasione di dimostrare che la collaborazione istituzionale può essere più importante delle differenze politiche e delle appartenenze territoriali. Non serve una competizione per stabilire quale città debba prevalere: serve un progetto capace di far crescere entrambe.

L’aeroporto Tito Minniti è la prima grande occasione: deve diventare davvero lo scalo di Messina e Reggio Calabria

Se esiste un’infrastruttura che può rendere immediatamente comprensibili i vantaggi dell’integrazione, questa è l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Lo scalo rappresenta una risorsa strategica non soltanto per la città reggina e per la Calabria meridionale, ma anche per Messina e per una parte significativa della Sicilia nordorientale. Il suo rilancio, con l’ampliamento dei collegamenti aerei avvenuto negli ultimi anni, ha aperto prospettive che fino a poco tempo fa sembravano difficili da immaginare. Ma il successo di un aeroporto non dipende esclusivamente dal numero delle destinazioni raggiungibili: dipende anche dalla dimensione del bacino di utenza che riesce a servire e dalla facilità con cui i passeggeri possono raggiungerlo.

Da questo punto di vista, l’aeroporto dello Stretto ha davanti a sé una possibilità straordinaria: diventare il naturale punto di riferimento aeroportuale delle due città metropolitane, valorizzando un mercato di potenziali passeggeri che va ben oltre i confini del Comune di Reggio Calabria. Perché un messinese dovrebbe essere costretto a considerare automaticamente Catania come principale soluzione per i propri viaggi, quando dall’altra parte dello Stretto esiste un aeroporto che, attraverso collegamenti efficienti, potrebbe rappresentare un’alternativa competitiva? Naturalmente la scelta continuerà a dipendere dalle destinazioni disponibili, dalle tariffe e dagli orari, ma proprio per questo è indispensabile mettere i cittadini nelle condizioni di valutare concretamente entrambe le possibilità.

Il protocollo firmato dai due sindaci individua infatti come priorità la realizzazione del Corridoio Intermodale Messina-Aeroporto Tito Minniti, attraverso una combinazione coordinata di trasporto pubblico, collegamenti marittimi e servizi terrestri. Sul versante messinese viene previsto un collegamento dedicato dall’hub di Parco Cavallotti, mentre sulla sponda calabrese l’obiettivo è garantire trasferimenti rapidi dagli approdi e dalla stazione di Reggio Calabria Centrale verso lo scalo. È un’impostazione corretta, perché supera l’idea che basti avere un aeroporto vicino per renderlo effettivamente accessibile.

Aliscafi e traghetti: la rivoluzione deve cominciare dai collegamenti quotidiani

Prima ancora delle grandi infrastrutture future, c’è un intervento che potrebbe migliorare sensibilmente la qualità della vita nell’Area dello Stretto: rendere l’attraversamento marittimo più semplice, frequente, affidabile, accessibile ed economicamente sostenibile. Gli aliscafi e i traghetti costituiscono già oggi il collegamento essenziale tra le due sponde, ma per realizzare una vera area metropolitana integrata è necessario compiere un salto di qualità nell’organizzazione complessiva dei servizi. Occorre partire dalle esigenze di chi attraversa lo Stretto per lavorare o studiare. Per queste persone non conta soltanto la durata della navigazione, ma il tempo complessivo necessario per raggiungere la destinazione finale. Bisogna considerare gli spostamenti da casa agli imbarchi, l’attesa, le coincidenze, il trasferimento dalla banchina al luogo di lavoro e il viaggio di ritorno. Un collegamento marittimo veloce perde parte della propria utilità se non è coordinato con autobus, treni e altri servizi di trasporto pubblico. L’obiettivo dovrebbe essere una rete nella quale l’utente possa pianificare il proprio spostamento dall’inizio alla fine, anziché dover mettere insieme autonomamente servizi gestiti da soggetti diversi.

È necessario ragionare su una maggiore frequenza delle corse nelle fasce di punta, su collegamenti adeguati nelle ore serali, nei fine settimana e nei giorni festivi, sulla qualità dei mezzi, sulla continuità del servizio e su tariffe agevolate per i pendolari. Le esigenze di chi si sposta quotidianamente tra Messina e Reggio non coincidono sempre con quelle di chi attraversa occasionalmente lo Stretto. Per questo sarebbe utile costruire un sistema tariffario capace di distinguere le diverse necessità, premiando chi utilizza regolarmente il trasporto pubblico e incentivando nuovi utenti a lasciare l’automobile quando non strettamente necessaria. Un ruolo altrettanto importante spetta ai traghetti, che devono continuare a garantire collegamenti efficienti per i veicoli, i passeggeri e le merci. Anche in questo caso sarebbe utile una maggiore integrazione con la viabilità urbana e con gli altri sistemi di trasporto, per ridurre le interferenze e migliorare l’accessibilità degli approdi. La qualità dei collegamenti marittimi non è un tema secondario rispetto alle grandi opere: è uno degli strumenti attraverso cui si può cominciare a migliorare la vita delle persone già oggi, senza attendere la realizzazione di infrastrutture future.

L’Agenzia Unica dello Stretto: l’organismo che potrebbe trasformare gli annunci in servizi

Tra i contenuti più importanti dell’intesa Cannizzaro-Basile figura il progetto dell’Agenzia Unica dello Stretto per la Mobilità, pensata come organismo di coordinamento sovracomunale per i trasporti marittimi e terrestri. La sua costituzione operativa non è ancora un risultato acquisito, ma rappresenta una delle prospettive più interessanti del protocollo. L’Agenzia dovrebbe promuovere la programmazione coordinata dei servizi, monitorarne la qualità, sviluppare strumenti informativi condivisi e favorire la ricerca di finanziamenti.

È esattamente ciò che manca a molti sistemi di trasporto frammentati: una regia capace di guardare al viaggio del cittadino anziché ai confini di competenza dei singoli operatori. Il passeggero non dovrebbe preoccuparsi se un autobus dipende da un’azienda, un aliscafo da un’altra e un collegamento ferroviario da un soggetto differente. Dovrebbe poter contare su un servizio organizzato, con orari compatibili, informazioni aggiornate e modalità di accesso semplici. L’integrazione istituzionale avrà successo soltanto se diventerà anche integrazione dei servizi.

Il Ponte sullo Stretto: l’infrastruttura che può cambiare la geografia economica del Sud

Dentro questa visione di sviluppo, un ruolo potenzialmente decisivo appartiene naturalmente al Ponte sullo Stretto. Il collegamento stabile potrebbe rappresentare un cambiamento strutturale nella mobilità delle persone e delle merci, consentendo di superare la discontinuità fisica dell’attraversamento marittimo e aprendo prospettive nuove per l’organizzazione economica e territoriale dell’intero Mezzogiorno. Ma il Ponte non dovrebbe essere considerato soltanto come una grande infrastruttura da realizzare tra due coste. Il suo vero valore dipenderà da ciò che sarà costruito intorno all’opera e dalla capacità di inserirla in un sistema moderno di collegamenti ferroviari, autostradali, urbani e metropolitani. Un collegamento stabile potrebbe rendere più competitivi i trasporti tra Sicilia e continente, ma la sua utilità per Reggio Calabria e Messina dipenderà anche dall’accessibilità delle stazioni, dall’efficienza della rete ferroviaria, dalla qualità dei collegamenti locali e dalla possibilità di raggiungere rapidamente i principali poli economici e di servizio.

Alta velocità, ferrovie e infrastrutture: senza collegamenti efficienti non c’è sviluppo

Il futuro di Reggio Calabria e Messina dipenderà anche dalla capacità di migliorare le infrastrutture ferroviarie e stradali che collegano lo Stretto al resto della Calabria, della Sicilia e dell’Italia. L’integrazione tra le due città avrebbe infatti un valore limitato se i collegamenti con gli altri territori continuassero a presentare difficoltà e tempi di percorrenza poco competitivi. La questione riguarda l’alta velocità ferroviaria verso la Calabria meridionale, il potenziamento della rete siciliana, l’efficienza dell’autostrada A2 e delle principali arterie regionali, oltre alla qualità delle connessioni tra stazioni, porti e aeroporti.

Turismo, cultura e università: un’unica destinazione tra due mari, due regioni e un patrimonio immenso

La grande opportunità dell’Area dello Stretto non riguarda esclusivamente i trasporti. Reggio Calabria e Messina possiedono un patrimonio turistico e culturale che, se promosso attraverso una strategia comune, potrebbe diventare molto più competitivo. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace, il Museo Regionale di Messina, il patrimonio monumentale delle due città, i lungomari, le località balneari, i borghi, l’Aspromonte, i Peloritani, i collegamenti con le Isole Eolie e con le principali destinazioni turistiche della Sicilia orientale costituiscono un’offerta estremamente articolata.

Il turista che arriva all’aeroporto di Reggio Calabria non dovrebbe essere considerato soltanto un visitatore della Calabria, così come chi raggiunge Messina non dovrebbe essere visto esclusivamente come un turista della Sicilia. Bisognerebbe cominciare a proporre lo Stretto come un’unica grande destinazione turistica, capace di offrire esperienze su entrambe le sponde. Un itinerario culturale che unisca Reggio e Messina, un biglietto integrato per musei e trasporti, iniziative comuni nel settore degli eventi e una promozione coordinata potrebbero incentivare soggiorni più lunghi e distribuire meglio i benefici economici del turismo.

Un ruolo fondamentale può essere svolto anche dall’Università degli Studi di Messina e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, insieme alle altre istituzioni formative e scientifiche del territorio. Le due città potrebbero rafforzare la collaborazione nella ricerca, nei progetti europei, nell’innovazione, nel trasferimento tecnologico e nell’orientamento al lavoro. Un’Area dello Stretto veramente integrata dovrebbe consentire a studenti, ricercatori e professionisti di muoversi con facilità tra le due sponde, sfruttando opportunità formative e scientifiche complementari.

Lavoro, imprese e investimenti: la qualità della vita migliora quando le famiglie hanno prospettive

Le infrastrutture rappresentano una condizione essenziale per lo sviluppo, ma non sono sufficienti. Per risalire stabilmente le classifiche della qualità della vita, Reggio Calabria e Messina devono soprattutto creare lavoro, aumentare le opportunità economiche e rafforzare il tessuto produttivo. L’integrazione territoriale può contribuire a questo obiettivo ampliando il mercato di riferimento delle imprese, facilitando gli spostamenti dei lavoratori e rendendo più attrattiva l’intera area per nuovi investimenti.

Un’impresa che opera a Messina potrebbe trovare più facilmente fornitori, collaboratori e opportunità commerciali sulla sponda calabrese; una realtà produttiva reggina potrebbe rafforzare i propri rapporti con il mercato siciliano. Tutto questo già avviene, ma una maggiore efficienza dei collegamenti e una collaborazione stabile tra istituzioni e associazioni di categoria potrebbero contribuire a sviluppare ulteriormente questi rapporti. Il vero obiettivo dovrebbe essere costruire un ecosistema economico capace di valorizzare turismo, servizi, logistica, commercio, innovazione, agroalimentare e attività culturali.

Sanità, servizi pubblici, ambiente e sicurezza: non si scala una classifica soltanto costruendo infrastrutture

C’è poi un punto che non bisogna dimenticare: la qualità della vita è molto più ampia della mobilità. La graduatoria di ItaliaOggi prende in considerazione numerose dimensioni del benessere e mostra come i risultati possano variare anche sensibilmente tra territori vicini. In Calabria, per esempio, Catanzaro raggiunge il terzo posto nazionale nella dimensione dedicata al sistema salute, pur rimanendo all’89° posto nella classifica complessiva. Vibo Valentia, invece, guadagna dodici posizioni nella graduatoria generale e si distingue per la sicurezza sociale. Sono risultati che invitano ad analizzare i singoli settori senza limitarsi al piazzamento finale.

Per Reggio Calabria e Messina questo significa che il rilancio deve coinvolgere anche la qualità dei servizi medici, la disponibilità di strutture educative, l’assistenza alle persone fragili, la sicurezza urbana, la gestione dei rifiuti, il decoro, la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici, l’accessibilità dei servizi e la qualità ambientale. Non avrebbe senso ridurre i tempi di attraversamento dello Stretto se poi i cittadini continuassero a incontrare difficoltà nel ricevere assistenza, accedere ai servizi o trovare opportunità professionali.

Una collaborazione istituzionale più forte potrebbe favorire anche il confronto tra le migliori pratiche delle due città e dei rispettivi territori metropolitani. Sanità e servizi sociali rimangono soggetti a competenze istituzionali specifiche, ma questo non impedisce di promuovere accordi, progetti condivisi e iniziative finalizzate a migliorare l’accessibilità. Anche la protezione civile, espressamente richiamata dal protocollo di ottobre, rappresenta un ambito nel quale la collaborazione può assumere un valore particolare, considerando le caratteristiche geografiche, sismiche e ambientali dell’Area dello Stretto.

Il vero obiettivo non è guadagnare qualche posizione, ma fermare il declino demografico e sociale

Le classifiche sono importanti perché consentono di confrontare territori differenti e individuare criticità. Ma Reggio Calabria e Messina non devono lavorare soltanto per guadagnare qualche posizione nella graduatoria del prossimo anno. Devono costruire una strategia capace di produrre risultati duraturi, rendendo più attrattivo il territorio per chi già ci vive, per chi vorrebbe tornare e per chi potrebbe scegliere di trasferirsi per lavorare, studiare o investire.

La questione demografica è centrale. La difficoltà di trattenere i giovani e di attrarre nuove competenze può indebolire progressivamente la base economica e sociale di un territorio. La perdita di popolazione attiva rischia di ridurre la domanda di servizi, impoverire il sistema produttivo e accentuare il peso delle fragilità sociali. È un processo che può essere contrastato soltanto attraverso opportunità concrete: lavoro stabile, formazione qualificata, abitazioni accessibili, servizi efficienti, mobilità affidabile e una qualità urbana capace di rendere desiderabile la permanenza.

Lo Stretto può rappresentare un elemento decisivo di questa strategia. Un mercato del lavoro più ampio, una maggiore integrazione universitaria, un aeroporto accessibile da entrambe le sponde, un sistema turistico condiviso e una rete efficiente di trasporto pubblico potrebbero contribuire a migliorare l’attrattività del territorio. Non esistono però automatismi: per ottenere questi risultati servono investimenti mirati, collaborazione con le imprese e politiche capaci di trasformare la crescita economica in un effettivo miglioramento delle condizioni di vita.