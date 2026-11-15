Qualità della vita 2026, Calabria e Sicilia sprofondano in classifica: Reggio Calabria 101ª, Messina 93ª. Tutti i dati, città per città

L’Italia continua a essere un Paese profondamente diviso, nel quale il luogo in cui si nasce e si vive può incidere in maniera determinante sulle opportunità di lavoro, sull’accesso ai servizi, sulle condizioni economiche e sul benessere quotidiano. A confermarlo è la nuova Indagine sulla Qualità della Vita 2026 nelle province italiane, che restituisce una fotografia particolarmente preoccupante per la Calabria e la Sicilia, con numerose province collocate nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale. I risultati della 28ª edizione dello studio, realizzato da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, sono stati diffusi oggi, domenica 15 novembre 2026, e raccontano una realtà che riguarda direttamente milioni di cittadini del Mezzogiorno. Il dato che colpisce maggiormente, soprattutto nell’area dello Stretto, riguarda Reggio Calabria e Messina. Le due città metropolitane, separate da pochi chilometri di mare e legate da profondi rapporti economici, sociali e culturali, si ritrovano entrambe nella parte più bassa della classifica italiana.

Reggio Calabria occupa il 101° posto su 107 province, con appena 71 punti, mentre Messina è al 93° posto, con 159 punti. Tra le due realtà dello Stretto ci sono otto posizioni di differenza, ma entrambe risultano lontanissime dai territori italiani che offrono le migliori condizioni complessive di vita. Non va meglio nelle altre grandi città delle due regioni: Catania è 99ª, Palermo 102ª, Siracusa 95ª, Cosenza 90ª e Catanzaro 89ª. Ancora più drammatica è la situazione di Crotone, 106ª e penultima provincia italiana, davanti soltanto a Taranto. La classifica, tuttavia, non racconta esclusivamente situazioni negative. Dalla Calabria arrivano anche risultati di grande interesse, a cominciare dal recupero di Vibo Valentia e dall’eccellente piazzamento di Catanzaro nel sistema salute. In Sicilia, invece, si distinguono Ragusa, prima provincia dell’Isola nella graduatoria generale e quarta in Italia per sicurezza sociale, ed Enna, seconda a livello nazionale nella dimensione dedicata a reati e sicurezza. Sono risultati che dimostrano come, anche all’interno di territori caratterizzati da difficoltà strutturali, esistano differenze importanti e punti di forza che meritano attenzione.

Qualità della vita 2026: Reggio Calabria al 101° posto, tra le ultime sette province italiane

Per Reggio Calabria la nuova graduatoria restituisce un quadro particolarmente difficile. La città metropolitana si colloca al 101° posto nazionale, con un punteggio complessivo di 71 su 1.000, secondo il sistema di valutazione dell’indagine. Il risultato rappresenta un miglioramento di quattro posizioni rispetto al 2025, quando Reggio Calabria occupava il 105° posto. Un recupero che, tuttavia, non modifica la collocazione della provincia nella fascia più problematica della classifica nazionale. Soltanto sei province si trovano alle spalle di Reggio Calabria: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Foggia, Crotone e Taranto. È un dato particolarmente significativo se si considera il ruolo territoriale della città, la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo e la presenza di infrastrutture, istituzioni, università e importanti collegamenti con la Sicilia. La classifica misura, però, qualcosa di molto più complesso rispetto alla semplice disponibilità di risorse territoriali, valutando quanto queste condizioni si traducano effettivamente in benessere economico, opportunità professionali, qualità dei servizi, sicurezza e condizioni di vita.

È proprio su questo terreno che emerge la distanza tra le potenzialità del territorio reggino e il risultato complessivo registrato dall’indagine. Il piazzamento invita a riflettere sulle condizioni necessarie per trasformare le risorse disponibili in un miglioramento concretamente percepibile dai cittadini. Perché una provincia possa risalire stabilmente la graduatoria, non basta il miglioramento di un singolo indicatore, ma servono risultati su più fronti: dall’occupazione alla formazione, dalla capacità di attrarre investimenti alla qualità ambientale, dai servizi sanitari alla disponibilità economica delle famiglie. Reggio Calabria migliora dunque rispetto al 2025, ma resta tra le realtà italiane con le maggiori criticità complessive in termini di qualità della vita. Il fatto che la città abbia recuperato quattro posizioni rappresenta certamente un elemento da considerare, ma la distanza rispetto alle province meglio classificate rimane tale da rendere evidente la necessità di interventi strutturali e di una crescita capace di coinvolgere l’intero territorio metropolitano.

Messina 93ª nella classifica 2026: perde tre posizioni e resta lontana dal Centro-Nord

Anche per Messina i risultati della nuova indagine rappresentano un segnale preoccupante. La città metropolitana dello Stretto si colloca al 93° posto nazionale, con 159 punti, perdendo tre posizioni rispetto all’edizione precedente, quando era 90ª. Messina si trova quindi in una situazione complessivamente migliore rispetto a Reggio Calabria, ma continua a essere inserita nel gruppo delle province con le condizioni meno favorevoli del Paese. La distanza dalla vetta è considerevole: Bolzano, prima classificata, ottiene 1.000 punti, mentre Milano ne registra 949 e Bologna 908. La posizione di Messina assume particolare rilevanza anche alla luce delle sue caratteristiche geografiche e socioeconomiche. La provincia comprende infatti realtà molto diverse, dall’area urbana dello Stretto alla fascia tirrenica, dalla costa ionica ai Nebrodi, fino alle Isole Eolie. Un territorio dotato di importanti attrattive turistiche, ambientali e culturali, ma che presenta esigenze differenti in materia di collegamenti, servizi e sviluppo economico.

Il risultato del 2026 evidenzia come il valore del patrimonio territoriale, da solo, non sia sufficiente a garantire una collocazione favorevole nella graduatoria nazionale. Per una città come Messina, la questione della qualità della vita è strettamente collegata anche alla capacità di rafforzare i collegamenti con il resto della Sicilia e con la Calabria, migliorare l’accessibilità ai servizi e creare condizioni favorevoli per il lavoro e gli investimenti. La perdita di tre posizioni non permette, da sola, di individuare una causa specifica del peggioramento: la graduatoria è infatti costruita attraverso numerosi indicatori che concorrono al risultato finale. Resta però un elemento incontrovertibile: Messina è 93ª su 107 province italiane e continua a occupare una posizione molto distante dagli standard delle aree più sviluppate del Paese. Un risultato che dovrebbe alimentare una riflessione approfondita sulle priorità di sviluppo di un territorio che possiede risorse importanti, ma che continua a incontrare difficoltà nel tradurle in condizioni complessive di benessere.

Reggio Calabria e Messina a confronto: cosa raccontano i numeri delle due sponde dello Stretto

Il confronto tra Reggio Calabria e Messina offre una prospettiva particolarmente interessante sulla qualità della vita nell’area dello Stretto. Messina è 93ª con 159 punti, Reggio Calabria 101ª con 71 punti. La differenza è quindi di otto posizioni e 88 punti nella graduatoria generale. Le due città registrano inoltre un andamento opposto rispetto al 2025: Reggio Calabria recupera quattro posizioni, mentre Messina ne perde tre. Si tratta di movimenti differenti che, tuttavia, non alterano significativamente la situazione complessiva, dal momento che entrambe le province appartengono alla fascia finale della graduatoria e condividono molte delle problematiche che caratterizzano il Mezzogiorno. Un elemento importante riguarda la natura stessa del territorio dello Stretto, dove numerose attività economiche e sociali si sviluppano attraverso una relazione quotidiana tra le due sponde. I collegamenti marittimi, il sistema aeroportuale, la mobilità ferroviaria e stradale, le attività portuali, i servizi sanitari e le opportunità universitarie rappresentano ambiti centrali per la vita dei cittadini.

L’indagine non attribuisce direttamente alle infrastrutture dello Stretto la responsabilità dei piazzamenti registrati. Tuttavia, i risultati rendono particolarmente attuale la discussione sulla necessità di una maggiore integrazione economica, infrastrutturale e dei servizi tra Reggio Calabria e Messina. Il tema non riguarda soltanto le grandi opere, ma soprattutto l’accessibilità quotidiana alle opportunità. La possibilità di raggiungere agevolmente un posto di lavoro, un ospedale, un’università o un servizio pubblico rappresenta infatti uno degli aspetti concreti attraverso i quali una comunità percepisce la propria qualità della vita. La nuova graduatoria può quindi diventare anche un punto di partenza per valutare con maggiore attenzione le politiche di sviluppo dell’intera area metropolitana dello Stretto, ragionando non soltanto sui problemi delle singole città, ma anche sulle opportunità che potrebbero derivare da una maggiore collaborazione territoriale. Il confronto tra le due sponde dimostra che, al di là delle differenze nei punteggi, esiste una questione comune: trasformare la centralità geografica dello Stretto in un vantaggio concreto per chi ci vive e ci lavora.

Classifica qualità della vita 2026 in Calabria: Vibo Valentia prima, Crotone penultima in Italia

Analizzando le cinque province calabresi, emerge una situazione complessivamente critica, ma con differenze territoriali significative. La provincia che ottiene il miglior risultato è Vibo Valentia, 85ª in Italia con 259 punti. Seguono Catanzaro, 89ª con 209 punti, e Cosenza, 90ª con 167 punti. Più indietro troviamo Reggio Calabria, 101ª con 71 punti, e infine Crotone, 106ª con appena 19 punti. Nessuna provincia calabrese riesce dunque a entrare nelle prime 80 posizioni della graduatoria nazionale. Il miglior risultato regionale appartiene a Vibo Valentia, protagonista anche di uno degli avanzamenti più consistenti dell’intero Paese. La provincia vibonese guadagna 12 posizioni, passando dal 97° posto del 2025 all’85° del 2026. Catanzaro registra invece un miglioramento di tre posizioni, mentre Cosenza ne perde quattro. Reggio Calabria, come già evidenziato, ne guadagna quattro, mentre Crotone resta ferma al 106° posto.

I numeri descrivono una regione nella quale si osservano alcuni miglioramenti, ma dove il divario rispetto alle province più avanzate continua a essere enorme. La distanza tra Vibo Valentia, prima in Calabria, e Crotone, ultima nella regione, è di 21 posizioni e 240 punti. Un divario che conferma come le difficoltà del territorio calabrese non si distribuiscano in modo perfettamente uniforme e che rende necessario analizzare le singole realtà provinciali senza considerare la Calabria come un blocco omogeneo. Alcuni territori riescono infatti a ottenere risultati più favorevoli in determinate dimensioni, mentre altri continuano a mostrare condizioni particolarmente problematiche. La graduatoria regionale mette così in evidenza due aspetti complementari: da una parte la persistenza delle criticità strutturali che accomunano il territorio calabrese, dall’altra l’esistenza di differenze e segnali positivi che possono offrire indicazioni utili per comprendere le dinamiche locali e individuare le priorità sulle quali intervenire.

Vibo Valentia sorprende l’Italia: guadagna 12 posizioni ed è seconda per sicurezza sociale

Il risultato di Vibo Valentia rappresenta una delle notizie più interessanti dell’intera indagine. La provincia non si limita a migliorare il proprio piazzamento complessivo, ma viene indicata dai ricercatori tra le realtà italiane che hanno registrato gli avanzamenti più importanti. Dal 97° all’85° posto, con un recupero di 12 posizioni, Vibo Valentia si conferma la provincia calabrese meglio classificata. Il dato più sorprendente riguarda però la dimensione della sicurezza sociale, nella quale la provincia raggiunge addirittura il secondo posto nazionale, alle spalle di Benevento e davanti a Prato, Ragusa e Pistoia. Si tratta di un risultato di particolare rilievo, soprattutto perché arriva da una provincia che, nella graduatoria generale, continua a collocarsi nella seconda metà della classifica. Nell’edizione precedente Vibo Valentia occupava il 94° posto nella dimensione della sicurezza sociale. Il passaggio al secondo posto rappresenta dunque un miglioramento di 92 posizioni in questa specifica categoria.

La provincia registra inoltre un avanzamento di 28 posizioni nella dimensione dedicata ai reati e alla sicurezza. È importante sottolineare che la sicurezza sociale, nella metodologia dell’indagine, non coincide con la sicurezza rispetto alla criminalità, trattandosi di due dimensioni differenti. La prima prende in considerazione indicatori di vulnerabilità e condizioni sociali, mentre la seconda riguarda gli aspetti connessi ai reati e alla sicurezza. Il risultato di Vibo Valentia conferma che le graduatorie settoriali possono restituire un quadro molto diverso rispetto alla posizione generale. Allo stesso tempo, il balzo della provincia suggerisce l’importanza di osservare i singoli indicatori, senza limitarsi alla posizione finale. Il recupero registrato nel 2026 costituisce pertanto un elemento positivo che merita attenzione, anche per comprendere quali fattori abbiano contribuito a determinare un avanzamento così significativo e quali condizioni possano consentire di consolidarlo nelle prossime edizioni.

Catanzaro terza in Italia per il sistema salute: il dato che cambia la prospettiva sulla Calabria

Una delle sorprese più significative della Qualità della Vita 2026 riguarda Catanzaro. Nonostante la provincia si collochi soltanto all’89° posto nella graduatoria complessiva, ottiene un risultato di assoluto rilievo nazionale nella dimensione dedicata al sistema salute. Catanzaro è infatti terza in Italia per il sistema sanitario, preceduta soltanto da Ancona e Siena e davanti a Pisa e Verona. Un piazzamento che assume un significato particolare nel contesto della sanità meridionale, spesso al centro del dibattito pubblico per le difficoltà organizzative e territoriali. Il risultato dimostra quanto sia importante distinguere tra la valutazione di una specifica dimensione e la qualità complessiva della vita. La componente sanitaria dell’indagine è stata inoltre arricchita, a partire dall’edizione precedente, da una nuova sottodimensione relativa all’attività ospedaliera, che consente di analizzare il sistema attraverso parametri ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati.

Tra gli aspetti considerati figurano il tasso di ospedalizzazione, la complessità dei ricoveri, l’utilizzo dei posti letto e la disponibilità di posti letto nelle specialità ad alta assistenza. La metodologia prende in esame anche elementi che consentono di valutare indirettamente l’attrattività delle strutture ospedaliere e l’impatto della mobilità sanitaria extraregionale. È quindi necessario interpretare correttamente il dato: il terzo posto di Catanzaro non significa che ogni aspetto dell’assistenza sanitaria territoriale sia privo di problemi o che i tempi di attesa siano necessariamente tra i migliori d’Italia. Significa che, nel sistema di indicatori utilizzato dai ricercatori, la provincia ottiene il terzo miglior risultato nazionale nella dimensione sanitaria. Resta comunque un dato di grande importanza, che conferma la presenza di punti di forza anche in una regione caratterizzata da profonde criticità complessive. La posizione raggiunta da Catanzaro rappresenta inoltre un elemento particolarmente interessante per il dibattito sulla sanità calabrese, perché mette in evidenza come sia necessario distinguere tra le differenti componenti del sistema assistenziale prima di formulare valutazioni generali.

Cosenza 90ª, Reggio Calabria 101ª e Crotone 106ª: le difficoltà della Calabria

L’analisi delle altre province calabresi conferma la presenza di criticità diffuse. Cosenza è al 90° posto, con 167 punti, e perde quattro posizioni rispetto al 2025. La provincia si colloca immediatamente dietro Catanzaro, dalla quale è separata da una sola posizione, ma da 42 punti nella graduatoria generale. La situazione peggiora ulteriormente spostandosi verso il territorio metropolitano di Reggio Calabria, che occupa la 101ª posizione. Il risultato più negativo dell’intera regione appartiene però a Crotone, che si conferma penultima provincia italiana per qualità della vita, al 106° posto con 19 punti. Crotone precede soltanto Taranto, ultima con zero punti. Particolarmente preoccupante è anche il risultato relativo alla dimensione reddito e ricchezza, nella quale Crotone occupa l’ultima posizione nazionale per il settimo anno consecutivo. Un dato che evidenzia la persistenza delle difficoltà economiche del territorio nel confronto con le altre province italiane.

La dimensione prende in considerazione aspetti legati ai redditi, ai trattamenti pensionistici, ai valori immobiliari e al costo della vita. Il piazzamento di Crotone non può quindi essere letto soltanto come una questione di ricchezza monetaria, ma come il risultato di un insieme di condizioni economiche valutate attraverso la metodologia dello studio. Per l’intera Calabria emerge una questione fondamentale: i miglioramenti registrati in alcuni territori non sono ancora sufficienti a modificare la collocazione complessiva della regione rispetto al resto del Paese. Il recupero di Vibo Valentia e i risultati settoriali di Catanzaro dimostrano che esistono elementi positivi, ma il posizionamento di Cosenza, Reggio Calabria e soprattutto Crotone conferma la necessità di affrontare problemi che riguardano diversi ambiti della vita quotidiana. La sfida è trasformare questi miglioramenti parziali in una crescita più ampia, capace di coinvolgere l’intero sistema territoriale e ridurre progressivamente le distanze rispetto alle province più avanzate.

Qualità della vita 2026 in Sicilia: Ragusa prima, Messina 93ª, Catania 99ª e Palermo 102ª

Anche la Sicilia presenta una situazione complessivamente difficile, con tutte le nove province dell’Isola collocate nella parte medio-bassa e bassa della classifica nazionale. La migliore provincia siciliana è Ragusa, 82ª in Italia con 314 punti. Seguono Messina, 93ª con 159 punti, Trapani, 94ª con 157 punti, e Siracusa, 95ª con 143 punti. Scendendo ulteriormente nella graduatoria troviamo Catania, 99ª con 108 punti, Enna, 100ª con 76 punti, Palermo, 102ª con 71 punti, Agrigento, 103ª con 43 punti, e infine Caltanissetta, 104ª con 26 punti. La posizione delle principali città dell’Isola è particolarmente significativa, perché Palermo, capoluogo regionale, è 102ª, Catania è 99ª e Messina 93ª. Nessuna delle tre grandi città metropolitane siciliane riesce a entrare nelle prime 90 posizioni, evidenziando una difficoltà che coinvolge proprio i principali centri urbani della regione.

Il risultato di Ragusa rappresenta quindi una differenza importante rispetto al resto dell’Isola. La provincia iblea, pur perdendo quattro posizioni rispetto al 2025, conserva il primato regionale e ottiene un punteggio nettamente superiore a quello delle altre province siciliane. Tra Ragusa e Messina, rispettivamente prima e seconda in Sicilia, ci sono 11 posizioni e ben 155 punti di differenza. Questo divario evidenzia la necessità di osservare con attenzione le diverse caratteristiche dei territori e i risultati delle singole dimensioni dell’indagine. La graduatoria siciliana racconta infatti una regione attraversata da profonde differenze interne, nella quale la presenza di grandi centri urbani, importanti poli turistici e territori con caratteristiche produttive differenti non determina automaticamente risultati omogenei. L’intera Isola continua comunque a soffrire il confronto con le province del Centro-Nord, confermando la persistenza di difficoltà che richiedono una lettura complessiva e interventi calibrati sulle specificità locali.

Catania ultima in Italia per qualità ambientale: un dato particolarmente preoccupante

Tra i risultati più rilevanti per la Sicilia spicca quello di Catania, che occupa l’ultimo posto nazionale nella dimensione dedicata all’ambiente. La provincia etnea è dunque 107ª su 107 per qualità ambientale, secondo gli indicatori considerati dalla ricerca. Nella graduatoria generale Catania è invece 99ª, con 108 punti, e registra un arretramento di una posizione rispetto al 2025. Il dato ambientale rappresenta un elemento di particolare interesse perché riguarda una dimensione che incide direttamente sulla vivibilità dei territori. L’indagine distingue due gruppi di indicatori ambientali: il primo comprende variabili associate negativamente alla qualità della vita, legate agli impatti ambientali, mentre il secondo considera aspetti positivi, tra i quali figurano variabili influenzabili anche dall’azione delle amministrazioni locali. L’ultimo posto nazionale di Catania deve essere interpretato alla luce di questa metodologia complessiva e non come una valutazione isolata di un singolo problema ambientale.

Il risultato pone comunque una questione centrale per il futuro della provincia: la capacità di migliorare le condizioni ambientali e la qualità degli spazi di vita. La sostenibilità ambientale, infatti, non rappresenta soltanto un obiettivo ecologico, ma costituisce anche un fattore di attrattività economica, turistica e residenziale. In una realtà come Catania, caratterizzata da una forte concentrazione urbana e da un territorio metropolitano articolato, il tema assume un’importanza particolarmente significativa. La posizione registrata nella classifica invita quindi a considerare il miglioramento della qualità ambientale come una delle possibili priorità di sviluppo, senza trascurare la necessità di analizzare nel dettaglio gli indicatori che hanno contribuito al risultato finale. Anche in questo caso, infatti, la graduatoria costituisce uno strumento utile per individuare le criticità, ma non consente da sola di attribuire responsabilità specifiche o di identificare un’unica causa della posizione occupata.

Palermo 102ª: il capoluogo siciliano tra le ultime sei province italiane

Il dato di Palermo rappresenta un’altra delle notizie più significative dell’indagine. Il capoluogo della Sicilia si colloca infatti al 102° posto nazionale, con appena 71 punti, lo stesso punteggio attribuito a Reggio Calabria, che lo precede di una posizione. Palermo perde tre posizioni rispetto al 2025 e rientra tra le ultime sei province italiane. È un risultato che colpisce considerando il ruolo istituzionale, economico, culturale e demografico della città. La presenza di importanti istituzioni, università, strutture sanitarie, attività commerciali e attrazioni turistiche non si traduce automaticamente in una posizione favorevole nella graduatoria complessiva. Anche nel caso di Palermo, infatti, il risultato dipende dalla combinazione di numerosi indicatori che prendono in considerazione aspetti differenti della vita economica e sociale, rendendo necessario osservare la situazione nel suo insieme.

Le difficoltà economiche e sociali, l’accessibilità ai servizi e le condizioni complessive del territorio rappresentano ambiti fondamentali attraverso i quali interpretare il tema della qualità della vita, pur senza attribuire a singoli fattori una responsabilità che i dati aggregati non consentono di dimostrare. La posizione di Palermo rende ancora più evidente un elemento: la dimensione di una città e la concentrazione di funzioni istituzionali non garantiscono automaticamente una migliore qualità della vita. Il confronto con le altre grandi aree metropolitane italiane sottolinea quindi l’importanza di valutare non soltanto la presenza di servizi e infrastrutture, ma anche la loro effettiva capacità di contribuire al benessere dei residenti. Per il capoluogo siciliano, la nuova classifica rappresenta così un ulteriore elemento di riflessione sulle condizioni necessarie per migliorare la vivibilità urbana e ridurre la distanza rispetto ai territori che ottengono risultati più favorevoli.

Siracusa, Trapani, Agrigento e Caltanissetta: la Sicilia che resta in fondo alla graduatoria

Anche le altre province siciliane mostrano risultati che richiedono attenzione. Trapani è 94ª con 157 punti, immediatamente dietro Messina, dalla quale è separata da una sola posizione e da due punti. Siracusa occupa invece il 95° posto, con 143 punti, registrando un arretramento di sette posizioni rispetto al 2025. Più in basso troviamo Agrigento, 103ª con 43 punti, e Caltanissetta, 104ª con 26 punti. Per Agrigento emerge un ulteriore risultato negativo: la provincia occupa l’ultimo posto nazionale nella dimensione affari e lavoro, perdendo due posizioni rispetto all’edizione precedente in questa specifica categoria. Si tratta di una dimensione che considera il mercato del lavoro, il tessuto imprenditoriale, l’importo medio dei protesti per abitante e la diffusione delle startup e delle piccole e medie imprese innovative. Il risultato di Agrigento rappresenta quindi un segnale particolarmente significativo delle difficoltà economiche rilevate dalla ricerca.

Caltanissetta, invece, registra un piccolo miglioramento complessivo. Dopo aver occupato l’ultima posizione nazionale nel 2025, la provincia nissena risale di tre posti, raggiungendo la 104ª posizione. Un recupero che le permette di abbandonare l’ultimo posto, ma non di uscire dal gruppo delle province italiane con le condizioni più difficili. La lettura congiunta di questi risultati evidenzia come le criticità economiche e sociali non riguardino esclusivamente le grandi aree urbane siciliane, ma interessino anche numerosi territori provinciali. La situazione di Siracusa, Trapani, Agrigento e Caltanissetta conferma inoltre l’importanza di distinguere tra le diverse condizioni locali, evitando di attribuire a tutta la Sicilia le stesse caratteristiche. Nel complesso, però, i piazzamenti rimangono lontani dalle posizioni migliori e rafforzano il quadro di una regione che continua a risentire delle disuguaglianze territoriali presenti nel Paese.

Ragusa migliore provincia siciliana ed Enna seconda in Italia per sicurezza

In un quadro complessivamente negativo, alcuni risultati siciliani meritano particolare attenzione. Il primo riguarda Ragusa, che si conferma la provincia dell’Isola con il miglior piazzamento nella graduatoria generale. Con 314 punti e l’82° posto, Ragusa precede tutte le altre province siciliane. Ma il risultato più interessante emerge dalla dimensione della sicurezza sociale, nella quale la provincia iblea raggiunge il quarto posto nazionale. Ragusa si colloca alle spalle di Benevento, Vibo Valentia e Prato, precedendo Pistoia. Un risultato di assoluto rilievo, che dimostra come una provincia del Mezzogiorno possa occupare posizioni di vertice in specifiche dimensioni del benessere. Ragusa compare inoltre tra le realtà meridionali che si distinguono nella dimensione popolazione, confermando la presenza di caratteristiche che la differenziano da numerose altre province dell’Italia meridionale e insulare.

Un’altra sorpresa arriva da Enna, che si colloca al secondo posto nazionale nella dimensione reati e sicurezza, preceduta soltanto da Potenza. Enna supera così province come Cuneo, Treviso e Ascoli Piceno. Il dato assume un significato particolare se confrontato con la classifica generale, nella quale Enna occupa soltanto il 100° posto. La provincia ennese ottiene dunque un risultato eccellente sul versante della sicurezza rispetto ai reati, ma resta molto indietro nella valutazione complessiva della qualità della vita. Allo stesso tempo, Enna si trova all’ultimo posto nazionale nella dimensione turismo, intrattenimento e cultura. È uno degli esempi più evidenti di come uno stesso territorio possa presentare risultati estremamente differenti a seconda dell’ambito osservato. Proprio questa differenza conferma l’utilità di analizzare la classifica in maniera articolata, andando oltre il semplice numero della posizione generale e approfondendo le caratteristiche delle singole dimensioni.

Lavoro e imprese: tutte le province calabresi nelle ultime posizioni della graduatoria settoriale

Uno degli elementi più preoccupanti della ricerca riguarda il mercato del lavoro e il sistema economico. Nella dimensione affari e lavoro, le posizioni di testa sono occupate da Bolzano, Trento, Bologna, Padova e Cuneo. In fondo alla graduatoria si trovano invece esclusivamente province del Mezzogiorno. Il comunicato ufficiale evidenzia espressamente la presenza di tutte le province calabresi e di numerose province siciliane nel gruppo finale di questa dimensione. Il risultato assume un’importanza particolare perché il lavoro rappresenta uno dei fattori più direttamente collegati alla capacità di un territorio di offrire prospettive di vita stabili. La disponibilità di occupazione, la solidità delle imprese, la presenza di attività innovative e la capacità di attrarre nuovi investimenti possono incidere profondamente sulle possibilità delle famiglie e soprattutto dei giovani. La ricerca comprende infatti indicatori che non si limitano alla quantità di attività economiche presenti, ma considerano anche alcuni aspetti qualitativi del sistema produttivo.

Per Calabria e Sicilia emerge quindi una questione strutturale: la difficoltà di trasformare le risorse territoriali e il capitale umano in opportunità economiche diffuse. Si tratta di una sfida che riguarda l’intero Mezzogiorno e che richiede interventi capaci di agire contemporaneamente sulla formazione, sulle infrastrutture, sull’innovazione e sull’accesso al mercato del lavoro. La posizione delle province meridionali in questa dimensione suggerisce inoltre che il miglioramento della qualità della vita non possa essere considerato separatamente dalle condizioni del sistema economico. La possibilità di trovare un’occupazione adeguata, costruire un percorso professionale e sviluppare attività imprenditoriali rappresenta infatti una componente essenziale della stabilità sociale. Per territori come Reggio Calabria, Messina, Catania, Cosenza e le altre province delle due regioni, la questione occupazionale continua quindi a essere una delle principali priorità da affrontare.

Istruzione e formazione: Calabria e Sicilia nelle fasce più basse, un problema per il futuro dei giovani

Un altro settore particolarmente delicato è quello dell’istruzione e della formazione. La classifica nazionale è guidata da Bologna, seguita da Milano, Udine, Trieste e Ascoli Piceno. Nelle posizioni di coda si concentrano invece numerose province meridionali, comprese tutte quelle calabresi e siciliane. La dimensione viene costruita attraverso sei indicatori derivati dal sistema territoriale di misurazione del benessere dell’Istat. Tra gli aspetti considerati figurano la partecipazione scolastica, i livelli di istruzione, la formazione permanente e le competenze alfabetiche e numeriche degli studenti. Il risultato è particolarmente importante perché riguarda direttamente le prospettive delle nuove generazioni. La qualità della formazione e il livello delle competenze rappresentano infatti fattori fondamentali per l’accesso al mercato del lavoro e per la capacità di un territorio di sviluppare attività produttive ad alto valore aggiunto.

La presenza di università e istituzioni formative rappresenta una risorsa, ma la valutazione complessiva del capitale umano richiede di considerare anche la partecipazione ai percorsi educativi e i risultati raggiunti. Per le province di Reggio Calabria, Messina, Catania, Catanzaro, Cosenza e Siracusa, così come per gli altri territori delle due regioni, il tema dell’istruzione assume quindi un significato strategico. Migliorare il benessere delle comunità significa anche costruire condizioni favorevoli affinché i giovani possano formarsi, acquisire competenze e trovare opportunità professionali adeguate. La classifica richiama l’attenzione sull’importanza di un sistema educativo capace di accompagnare la crescita delle persone e di rafforzare le prospettive economiche dei territori. Il collegamento tra formazione e lavoro rappresenta, in questa prospettiva, uno degli elementi più importanti per affrontare le disuguaglianze e rendere Calabria e Sicilia maggiormente competitive nel confronto nazionale.

Redditi, pensioni, immobili e affitti: perché la ricchezza pesa sulla qualità della vita

La dimensione reddito e ricchezza rappresenta uno degli elementi centrali dell’indagine. Ai vertici della graduatoria troviamo Bolzano, Milano, Bologna, Monza e della Brianza e Ravenna. Nelle posizioni finali si concentrano invece le province del Mezzogiorno e delle isole, comprese quelle calabresi e siciliane. La metodologia di questa dimensione è stata modificata, introducendo una maggiore attenzione ai valori immobiliari e ai costi abitativi. Tra gli indicatori considerati figurano redditi, trattamenti pensionistici, valori immobiliari e costo della vita. In particolare, l’indagine ha introdotto tra gli indicatori negativi il costo al metro quadrato degli affitti residenziali, mentre i valori immobiliari provinciali hanno sostituito la precedente misura della ricchezza patrimoniale pro capite. Si tratta di un’impostazione che permette di affrontare un tema fondamentale: la qualità della vita non dipende soltanto da quanto si guadagna, ma anche dal rapporto tra risorse economiche disponibili e costi da sostenere.

Un reddito più elevato può infatti offrire maggiori opportunità, ma deve essere considerato insieme alle spese necessarie per abitare e vivere in un determinato territorio. La presenza delle province calabresi e siciliane nelle posizioni di coda conferma comunque la persistenza di una forte distanza economica rispetto alle aree più avanzate del Paese. Particolarmente significativo, ancora una volta, è il caso di Crotone, ultima per reddito e ricchezza per il settimo anno consecutivo. Il risultato assume un peso importante perché la disponibilità economica condiziona numerosi aspetti della vita quotidiana, dalla possibilità di accedere a determinati servizi alla stabilità abitativa, fino alla capacità di affrontare spese impreviste. La distanza economica tra i territori italiani rappresenta quindi una delle componenti più rilevanti del divario nella qualità della vita e contribuisce a spiegare perché molte province meridionali continuino a occupare posizioni sfavorevoli nella graduatoria generale.

Sicurezza sociale e giovani NEET: come cambia la misurazione del disagio

Un aspetto importante della nuova ricerca riguarda la metodologia utilizzata per valutare la sicurezza sociale. Dall’edizione precedente sono state introdotte modifiche significative, con la sostituzione di cinque dei dodici indicatori della dimensione. Tra le novità figura l’introduzione dell’indicatore relativo ai NEET, cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Si tratta di un parametro particolarmente rilevante per interpretare le difficoltà sociali e le prospettive occupazionali delle nuove generazioni. Al tempo stesso sono stati rimossi alcuni indicatori legati alla fase pandemica, oltre a quello relativo alle dimissioni dei pazienti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. Le modifiche metodologiche sono importanti anche per comprendere le variazioni tra un’edizione e l’altra, perché il confronto tra risultati deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche degli strumenti utilizzati per misurarli.

Il miglioramento di una provincia in una determinata dimensione deve essere letto considerando sia l’evoluzione delle condizioni territoriali sia le caratteristiche degli indicatori utilizzati. In questo contesto acquistano particolare rilievo i risultati di Vibo Valentia, seconda in Italia, e Ragusa, quarta. Sono piazzamenti che meritano un approfondimento specifico e che dimostrano come la lettura dei singoli ambiti possa mettere in evidenza aspetti positivi anche in territori complessivamente svantaggiati. La presenza dell’indicatore NEET rende inoltre particolarmente interessante il collegamento tra sicurezza sociale, istruzione e mercato del lavoro, tre dimensioni che, pur essendo analizzate separatamente, riguardano aspetti strettamente connessi della vita delle persone. Per Calabria e Sicilia, dove la questione delle prospettive giovanili assume un’importanza centrale, la disponibilità di strumenti capaci di misurare queste condizioni può contribuire a individuare meglio le priorità di intervento.

Turismo e cultura: il patrimonio straordinario di Calabria e Sicilia non basta a risalire la classifica

Calabria e Sicilia possiedono un patrimonio turistico, naturalistico e culturale di straordinaria importanza. Eppure, nella dimensione turismo, intrattenimento e cultura, le posizioni di testa della graduatoria nazionale sono occupate da Bolzano, Trieste, Rimini, Verona e Roma. Tra i territori del Mezzogiorno presenti nel gruppo di vertice figura soltanto Napoli. Il dato può apparire sorprendente se si considerano le ricchezze archeologiche, paesaggistiche e culturali delle due regioni. Ma la metodologia dello studio non valuta semplicemente la bellezza di un territorio o la notorietà delle sue attrazioni. Prende in considerazione nove indicatori, organizzati in tre sottodimensioni. Per il turismo vengono valutati aspetti legati alla permanenza dei visitatori, alla pressione turistica e all’utilizzo delle strutture ricettive, mentre per l’intrattenimento si considerano l’offerta di spettacoli, il numero degli spettatori e la spesa media annuale pro capite. La componente relativa al paesaggio e al patrimonio culturale comprende invece variabili riguardanti aree naturali protette, agriturismi e strutture espositive.

La distinzione è fondamentale, perché un territorio può possedere attrazioni straordinarie senza riuscire necessariamente a ottenere i migliori risultati nella capacità ricettiva, nell’offerta culturale organizzata o nella fruizione dei servizi. Per Messina, Reggio Calabria, Catania, Siracusa, Agrigento, Palermo e gli altri territori calabresi e siciliani, la questione diventa quindi quella di trasformare il patrimonio esistente in benefici diffusi e misurabili. Anche in questo settore la classifica rappresenta un’occasione per approfondire il rapporto tra potenzialità territoriali e risultati effettivamente raggiunti. Il valore delle risorse naturali e culturali costituisce infatti un punto di partenza, ma per incidere concretamente sulla qualità della vita è necessario che tali risorse possano tradursi in opportunità economiche, servizi, attività e benefici per la popolazione residente. La graduatoria evidenzia dunque l’importanza di considerare il turismo e la cultura non soltanto come elementi di attrazione, ma anche come componenti dello sviluppo complessivo dei territori.

La classifica nazionale 2026: Bolzano supera Milano, Bologna terza e Taranto ultima

Allargando lo sguardo all’intero Paese, la nuova indagine fotografa una netta prevalenza delle province settentrionali. Bolzano conquista il primo posto nazionale, superando Milano, che scende in seconda posizione. Bologna si conferma terza, davanti a Padova e Trento. Completano le prime dieci posizioni Rimini, Firenze, Parma, Monza e della Brianza e Verona. La provincia di Bolzano si distingue per i risultati ottenuti in più dimensioni, comprese economia, ambiente, popolazione, reddito e turismo. Il Nord-Est mantiene una posizione particolarmente favorevole: tutte le 22 province di quest’area si collocano infatti nei primi due gruppi della classificazione, caratterizzati da una qualità della vita buona o accettabile. Nel Nord-Ovest sono 19 province su 25 a raggiungere le stesse fasce, mentre nell’Italia centrale il risultato riguarda 18 province su 22. Si tratta di una distribuzione geografica che conferma la presenza di una forte concentrazione delle condizioni più favorevoli nelle aree centro-settentrionali del Paese.

La situazione cambia radicalmente nel Mezzogiorno, dove nessuna provincia dell’Italia meridionale e insulare entra nelle prime cinquanta posizioni nazionali. Il confronto con Calabria e Sicilia è particolarmente netto: la migliore provincia calabrese è Vibo Valentia, 85ª, mentre la migliore siciliana è Ragusa, 82ª. Nelle ultime cinque posizioni della graduatoria generale troviamo Agrigento, Caltanissetta, Foggia, Crotone e Taranto, un dato che rende immediatamente evidente la concentrazione delle maggiori difficoltà nelle regioni meridionali. Il primato di Bolzano e la presenza delle province settentrionali nella fascia alta della classifica non rappresentano soltanto un risultato economico, ma riflettono un insieme di condizioni relative a servizi, infrastrutture, opportunità e contesto sociale. Proprio il carattere multidimensionale dello studio permette di comprendere meglio la distanza tra territori che, pur appartenendo allo stesso Paese, presentano condizioni di vita profondamente differenti.

Italia divisa tra Nord e Sud: soltanto 60 province su 107 raggiungono una qualità della vita buona o accettabile

Il dato nazionale più importante riguarda la distribuzione della qualità della vita. Secondo l’indagine, 60 province italiane su 107 presentano condizioni complessivamente buone o accettabili. Il numero è identico a quello dell’edizione precedente e significa che, nonostante gli avanzamenti e gli arretramenti delle singole province, la distribuzione complessiva del benessere territoriale resta sostanzialmente stabile. Le restanti 47 province si collocano nelle fasce inferiori della classificazione. La ricerca suddivide i territori in quattro gruppi, con 30 province nella fascia buona, 30 in quella accettabile, 26 nella fascia intermedia e 21 in quella insufficiente. Un elemento particolarmente significativo riguarda proprio quest’ultimo gruppo, perché tutte le 21 province della fascia finale appartengono all’Italia meridionale e insulare. È una concentrazione che rappresenta uno dei segnali più evidenti della persistenza delle disuguaglianze territoriali italiane.

Il problema non riguarda dunque soltanto singole città o province, ma assume una dimensione geografica molto più ampia. La distanza tra Nord e Sud emerge in particolare negli indicatori economici, formativi e sociali, pur con alcune eccezioni positive in ambiti specifici come la sicurezza e la sanità. La sostanziale stabilità del numero di province con qualità della vita buona o accettabile dimostra inoltre che gli spostamenti individuali nella graduatoria non si traducono necessariamente in un cambiamento complessivo degli equilibri territoriali. Per comprendere davvero l’evoluzione della situazione italiana è quindi necessario osservare sia i miglioramenti dei singoli territori sia la distribuzione generale delle condizioni di benessere. Da questo punto di vista, l’indagine del 2026 conferma una realtà ormai strutturale: il divario territoriale continua a rappresentare uno dei principali problemi economici e sociali del Paese.

Come funziona la classifica ItaliaOggi 2026: 107 province e 92 indicatori

Per interpretare correttamente i risultati è importante comprendere come viene costruita l’indagine. La Qualità della Vita 2026 prende in considerazione 107 province italiane, attraverso 92 indicatori suddivisi in nove dimensioni. Le dimensioni analizzate sono affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e turismo, intrattenimento e cultura. I territori vengono inoltre classificati in cinque raggruppamenti, denominati Mediterraneo, Francigena, Padania, Adriatico e Metropoli. L’obiettivo è ottenere un quadro articolato delle condizioni di vita, superando una valutazione basata esclusivamente sul reddito o sullo sviluppo economico. Il punteggio della graduatoria generale viene riportato su una scala nella quale la provincia migliore ottiene 1.000 punti e quella ultima classificata zero, consentendo di rappresentare le differenze tra le varie realtà territoriali.

È importante ricordare che il punteggio non rappresenta una percentuale di benessere. Non significa, per esempio, che i cittadini di una provincia con 100 punti vivano dieci volte peggio rispetto a quelli di una provincia con 1.000 punti. I valori servono a rappresentare il posizionamento relativo dei territori nel sistema di valutazione adottato. Allo stesso modo, il miglioramento o il peggioramento di alcune posizioni non dimostra automaticamente un cambiamento equivalente nelle condizioni materiali di vita. Le classifiche sono strumenti di confronto territoriale e devono essere interpretate attraverso la lettura degli indicatori che le compongono. Questo aspetto è particolarmente importante per comprendere casi come quelli di Catanzaro, terza nella sanità ma 89ª nella graduatoria generale, oppure Enna, seconda per reati e sicurezza ma 100ª nel risultato complessivo. La corretta interpretazione dei dati richiede pertanto di distinguere sempre tra il risultato complessivo e le singole dimensioni, evitando conclusioni che non siano direttamente sostenute dalle informazioni disponibili.

Le parole dei ricercatori: il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno resta il problema principale

Il significato complessivo dei risultati viene sottolineato anche dai responsabili dello studio. Marino Longoni, condirettore di ItaliaOggi, evidenzia la persistenza delle disuguaglianze territoriali: “La ventottesima edizione dell’indagine sulla qualità della vita di ItaliaOggi e Ital Communications conferma il persistente divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Bolzano, Milano e Bologna si distinguono per la capacità di offrire servizi, infrastrutture e opportunità, mentre molte realtà meridionali continuano a registrare condizioni di disagio economico e sociale. Significativo il distacco territoriale, con Isernia, prima provincia del Sud, che si piazza 67ª, mentre Alessandria, ultima del Nord, alla 72ª posizione. Non mancano, però, i segnali positivi. Belluno guadagna 29 posizioni, seguita da Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia. La sfida resta quella di ridurre le disuguaglianze e garantire maggiori opportunità e benessere a tutti i territori”.

Attilio Lombardi, founder di Ital Communications, sottolinea invece l’importanza dell’indagine come strumento per individuare le priorità delle amministrazioni: “Conoscere i territori e individuarne le priorità di intervento è l’obiettivo dell’indagine 2026 sulla qualità della vita, realizzata da Ital Communications insieme a ItaliaOggi e in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Attraverso l’analisi di 107 province italiane e di nove dimensioni di valutazione, lo studio offre un patrimonio di informazioni prezioso sia per i cittadini, che riescono così a conoscere meglio la realtà in cui vivono, sia per le istituzioni, che possono orientare le proprie scelte e programmare politiche più efficaci. In questo percorso, la comunicazione svolge un ruolo decisivo, perché aiuta a trasformare i dati in conoscenza accessibile e a stimolare la consapevolezza dei cittadini. L’indagine è uno strumento utile per promuovere un confronto trasparente tra comunità e amministratori. Un dialogo indispensabile per affrontare le criticità e valorizzare le potenzialità di ciascun territorio”.

A ribadire la necessità di affrontare il divario territoriale è anche Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell’Università Sapienza di Roma: “I risultati dell’indagine confermano la presenza nel nostro Paese di estese aree di vulnerabilità, che si concentrano in prevalenza nell’Italia meridionale e insulare. C’è bisogno di un piano di interventi ad ampio spettro, con obiettivi da realizzarsi nel medio e lungo periodo, finalizzati a colmare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto del territorio nazionale”.

Qualità della vita in Calabria e Sicilia: cosa dovrebbe cambiare per risalire la classifica

I risultati del 2026 pongono interrogativi importanti sul futuro della Calabria e della Sicilia. Il primo riguarda la capacità di costruire uno sviluppo economico che produca benefici diffusi, migliorando le opportunità occupazionali e le condizioni delle famiglie. Il secondo riguarda l’accessibilità dei servizi essenziali, a cominciare dalla sanità e dall’istruzione. Un terzo elemento è rappresentato dalle infrastrutture e dai collegamenti, fondamentali per consentire ai territori di partecipare pienamente ai processi economici e sociali. Infine, assume un ruolo centrale la capacità di valorizzare le risorse ambientali, culturali e turistiche senza trascurare la qualità della vita quotidiana dei residenti. Per Reggio Calabria e Messina, queste sfide si intrecciano con il tema della valorizzazione dell’area dello Stretto, mentre per Catania il risultato ambientale richiama l’attenzione sull’importanza delle politiche di sostenibilità e vivibilità urbana. Per Palermo, la collocazione nella parte finale della graduatoria evidenzia la necessità di osservare con attenzione le condizioni sociali ed economiche complessive.

Per Catanzaro, l’eccellente piazzamento sanitario offre un punto di forza da approfondire, mentre per Vibo Valentia il significativo recupero rappresenta un segnale positivo da consolidare. Per Crotone, il dato sulla ricchezza conferma invece la presenza di difficoltà economiche persistenti. Nella Sicilia sudorientale, infine, i risultati di Ragusa e Siracusa mostrano due posizionamenti differenti, che meritano analisi specifiche alla luce dei singoli indicatori. La nuova classifica non stabilisce quali interventi debbano essere realizzati né consente di attribuire automaticamente i risultati a una singola amministrazione. Offre però una base statistica per individuare le criticità e confrontare nel tempo i cambiamenti. La sfida per le istituzioni e per il sistema economico e sociale delle due regioni è utilizzare queste informazioni per comprendere dove si concentrano le maggiori difficoltà e quali condizioni possano favorire un miglioramento duraturo del benessere territoriale.

Reggio Calabria, Messina e il futuro dello Stretto: la sfida è trasformare le potenzialità in benessere reale

Il dato finale che emerge dall’Indagine sulla Qualità della Vita 2026 è particolarmente significativo per i territori dello Stretto. Reggio Calabria è 101ª, Messina 93ª. Due città centrali nel Mediterraneo, con una storia millenaria e importanti risorse culturali, ambientali e infrastrutturali, continuano a occupare posizioni molto basse nella graduatoria nazionale. Il confronto con le migliori province italiane evidenzia un divario che riguarda soprattutto la capacità dei territori di garantire condizioni di vita favorevoli attraverso un insieme equilibrato di opportunità, servizi e risorse economiche. La Calabria e la Sicilia non sono però realtà uniformi: il recupero di Vibo Valentia, il terzo posto di Catanzaro nella sanità, il primato siciliano di Ragusa e il secondo posto di Enna nella sicurezza dimostrano che esistono risultati positivi anche in un contesto generale difficile. Proprio queste differenze possono rappresentare una chiave di lettura utile per comprendere quali aspetti funzionino meglio e quali richiedano invece maggiore attenzione.

Comprendere perché determinati territori ottengano buoni risultati in specifici ambiti significa individuare esperienze, condizioni e possibili priorità da approfondire. La vera questione, per Calabria e Sicilia, non è soltanto risalire una graduatoria nazionale, ma migliorare concretamente le prospettive delle persone. Perché la qualità della vita non si misura soltanto attraverso la posizione occupata in classifica, ma soprattutto nella possibilità di trovare un lavoro, accedere alle cure, studiare, spostarsi, costruire una famiglia e scegliere di continuare a vivere nella propria terra. Ed è su questi aspetti che i risultati della nuova indagine chiamano a una riflessione profonda le istituzioni, le comunità locali e l’intero sistema economico e sociale di Calabria e Sicilia. Il futuro delle due regioni dipenderà dalla capacità di affrontare le criticità strutturali senza disperdere i punti di forza già esistenti, trasformando le potenzialità territoriali in opportunità concrete e in condizioni di benessere sempre più diffuse.