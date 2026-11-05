Reggio Calabria, Demetrio Marino si congratula con Giuseppe Neri: “la sua nomina apre una nuova fase per Fratelli d’Italia”

La nomina di Giuseppe Neri a commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria raccoglie le congratulazioni di Demetrio Marino, esponente del partito, che sottolinea l’importanza dell’esperienza politica e istituzionale del nuovo responsabile cittadino e auspica l’avvio di una fase caratterizzata dalla collaborazione tra le diverse componenti del movimento. “Esprimo le mie congratulazioni a Giuseppe Neri per la nomina a Commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria”, dichiara Marino, evidenziando il percorso amministrativo e politico maturato da Neri nel corso degli anni.

Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, Marino: “l’esperienza di Neri sarà importante per il nuovo incarico”

Nel suo intervento, Demetrio Marino ripercorre le principali esperienze istituzionali di Giuseppe Neri, ricordando gli incarichi ricoperti prima nell’amministrazione provinciale e successivamente nel Consiglio regionale della Calabria. “La sua lunga esperienza politica e istituzionale, maturata prima nell’amministrazione provinciale e successivamente in Consiglio regionale della Calabria, dove ha ricoperto anche il ruolo di Segretario questore, Presidente della II Commissione consiliare e di capogruppo di Fratelli d’Italia, rappresenta un elemento importante per il nuovo incarico”, afferma Marino.

Marino: “fondamentale il dialogo con amministratori, militanti e Gioventù Nazionale”

Tra gli aspetti sui quali Marino concentra la propria attenzione c’è la necessità di rafforzare il confronto interno, favorendo la partecipazione di amministratori, dirigenti e militanti alle attività del partito. Un ruolo importante, secondo Marino, dovrà essere riconosciuto anche ai giovani di Gioventù Nazionale, valorizzandone le idee e il contributo alla vita politica del territorio. “Sono certo che Giuseppe Neri saprà mettere a disposizione del partito la propria esperienza politica, favorendo il dialogo con gli amministratori, i dirigenti, i militanti e anche con i giovani di Gioventù nazionale, valorizzandone l’entusiasmo, le idee e il contributo all’attività politica sul territorio”, dichiara Demetrio Marino. L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea quindi il significato della nuova nomina per l’organizzazione cittadina del partito, auspicando un percorso condiviso tra le diverse componenti. “La sua nomina apre una nuova fase per Fratelli d’Italia in città, nella quale sarà fondamentale lavorare con spirito di collaborazione e unità”, aggiunge.

Reggio Calabria, la disponibilità di Marino a collaborare con il nuovo commissario

Demetrio Marino conferma inoltre la propria disponibilità a collaborare con Giuseppe Neri, con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento di Fratelli d’Italia e affrontare le questioni politiche e amministrative che interessano Reggio Calabria. “Rinnovo la mia disponibilità a collaborare per contribuire al percorso di crescita del partito e affrontare, insieme, le sfide politiche e amministrative che attendono Reggio Calabria”, afferma.

Il ringraziamento a Ersilia Cedro per il lavoro svolto

Nel concludere il proprio intervento, Marino rivolge un pensiero anche a Ersilia Cedro, ringraziandola per l’attività svolta e per l’impegno dedicato al partito. “Un ringraziamento va infine a Ersilia Cedro per il lavoro svolto e l’impegno profuso, con i migliori auguri per il nuovo incarico”, conclude Demetrio Marino. La presa di posizione evidenzia dunque l’auspicio di una nuova fase organizzativa per Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, fondata sulla collaborazione, sul coinvolgimento dei militanti e sulla valorizzazione delle esperienze politiche e istituzionali presenti nel partito.