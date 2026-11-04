Reggio Calabria celebra le Forze Armate: cerimonia solenne in Piazza Italia, onorificenze e omaggio ai Caduti | FOTO e VIDEO

Reggio Calabria celebra il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una solenne cerimonia nel cuore della città. Un appuntamento dal profondo significato istituzionale e storico, dedicato al ricordo dei Caduti, al valore del servizio alla Patria e al riconoscimento di quanti si sono distinti per il proprio impegno. Una ricorrenza particolarmente significativa per la città dello Stretto, confermata dal Ministero della Difesa tra le 36 città italiane selezionate per ospitare iniziative speciali in occasione della festa delle Forze Armate.

Reggio Calabria, la cerimonia del 4 Novembre tra il Monumento ai Caduti e Piazza Italia

Le celebrazioni ufficiali hanno preso il via alle 11:15 presso il Monumento ai Caduti di Corso Giacomo Matteotti, già Corso Vittorio Emanuele III, con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica. La cerimonia si è poi spostata in Piazza Italia, dove il programma ha previsto la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, oltre alla consegna delle onorificenze e delle medaglie d’onore. Un momento dedicato alla memoria e alla gratitudine verso coloro che hanno servito il Paese, richiamando i valori dell’unità nazionale, del sacrificio e del senso delle istituzioni.

Le onorificenze a Reggio Calabria: tre nuovi Cavalieri della Repubblica

Tra i momenti più significativi della giornata figura la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tre i cittadini inseriti nell’elenco degli insigniti del titolo di Cavaliere: Salvatore Barranco, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri; Mario Parisi, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri; e Salvatore Zucco, Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria. Un riconoscimento di particolare prestigio che ha rappresentato uno dei momenti centrali delle celebrazioni reggine, insieme alla consegna delle Medaglie d’Onore dedicate ai cittadini italiani, militari e civili, che subirono l’internamento nei campi di concentramento e il lavoro coatto per essersi rifiutati di collaborare con il nazionalsocialismo e con la Repubblica Sociale Italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Il ricordo degli internati e il coinvolgimento degli studenti

Il 4 Novembre a Reggio Calabria rappresenta anche un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni il significato della memoria storica. Nell’ambito della cerimonia è stata programmata la consegna di una Bandiera Italiana agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “De Zerbi Milone” di Palmi, quale simbolo dell’Unità nazionale. Il programma comprende inoltre dimostrazioni a cura delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, oltre a incontri tra gli studenti degli istituti scolastici reggini e i rappresentanti delle istituzioni militari. Un’opportunità per avvicinare i più giovani ai valori della legalità, della responsabilità e del servizio alla collettività.

Festa delle Forze Armate, caserme aperte e celebrazioni fino al pomeriggio

La giornata del 4 Novembre 2026 coinvolge non soltanto Reggio Calabria, ma anche altri centri della provincia attraverso l’iniziativa “Caserme aperte”. Le strutture interessate comprendono le Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e Gioia Tauro, le Compagnie dei Carabinieri di Gioia Tauro e Locri e il Museo Marinaro di Villa San Giovanni, con la possibilità per i cittadini di conoscere più da vicino alcune realtà istituzionali del territorio. La conclusione delle celebrazioni ufficiali è prevista alle 17:15 presso il Monumento ai Caduti, con la tradizionale cerimonia dell’Ammainabandiera. Un ultimo momento simbolico per una giornata che unisce il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per l’Italia al riconoscimento dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze Armate.

ELENCO DEGLI INSIGNITI OMRI: