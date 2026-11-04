Reggio Calabria, prestigioso riconoscimento per il Comandante Salvatore Zucco: nominato Cavaliere della Repubblica | FOTO E VIDEO

Un importante riconoscimento questa mattina per Salvatore Zucco, Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La consegna dell’onorificenza si è svolta questa mattina in Piazza Italia, a Reggio Calabria, nell’ambito della cerimonia istituzionale dedicata alle Forze Armate e ai valori dell’unità nazionale. Un momento solenne, alla presenza delle autorità civili e militari, che ha visto il Comandante Zucco tra i cittadini destinatari delle prestigiose onorificenze della Repubblica.

Il riconoscimento al Comandante della Polizia Municipale

Salvatore Zucco ricopre il ruolo di Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria ed è dirigente del settore comunale competente per la Polizia Municipale e la viabilità. Il conferimento del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana rappresenta un significativo riconoscimento istituzionale. L’onorificenza rientra tra quelle dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, destinate a riconoscere pubblicamente particolari benemerenze personali. La premiazione è stata uno dei momenti delle celebrazioni del 4 Novembre a Reggio Calabria, con la consegna delle onorificenze nella centrale Piazza Italia.