“Reggio Calabria capitale del Piano Mattei”, Cannizzaro rilancia: “la città è pronta, il Sud sta cambiando”

“Ringrazio Tajani che ha dato seguito all’impegno che mi promise nel giorno del mio insediamento. Qui a Reggio sei stato sempre accolto con grande favore e per te questa città è sempre casa, ti sarà grata. La scelta di Reggio non solo è stata strategica, ma è anche motivo di orgoglio. Grazie per il lavoro che avete fatto, voi esperti, lo avete fatto con rispetto, avendo anche la possibilità di apprezzare le nostre bellezze. Siamo verso la direzione giusta, come territorio, come Calabria, come Reggio, come Sud. Si sta facendo con la messa a terra di tante risorse. Il Sud ha inciso parecchio nella crescita e negli investimenti, e la Calabria in particolar modo. Nel passato questa Regione veniva raccontata come sottosviluppata, ma invece ha dimostrato grandi potenzialità. Io più volte ho detto al Ministro Tajani che Reggio si candida ad essere capitale del Piano Mattei. Di certo la città è pronta ad ospitare eventi di questo tipo, lo ha confermato dopo quanto già accaduto col G7″.

Così il Sindaco Francesco Cannizzaro dal Teatro Cilea di Reggio Calabria nel corso della Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dedicata al tema “Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia”.