Scossone in vista per il prossimo avversario della Reggina, l’Athletic Palermo, che domenica ospiterà gli amaranto. Il dirigente Giorgio Perinetti, nel capoluogo siciliano da un anno e mezzo, dall’estate 2025, sarebbe pronto a lasciare il club per motivi personali. Dirigente esperto e di lungo corso, nella scorsa stagione è arrivato per integrare le sue competenze all’interno di una società giovane ma determinata, che dopo la promozione in Serie D è stata per lunghi tratti in lotta per le zone alte della classifica, mollando la presa solo nella parte finale. Ora l’addio, che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, probabilmente dopo la partita contro la Reggina.