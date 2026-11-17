“Che Reggina mi aspetto? Me l’aspetto forte, come me la devo aspettare? Sappiamo di incontrare la squadra più forte del campionato, sotto ogni punto di vista, quindi dovremmo cercare in tutti i modi, con la massima umiltà, di giocare la nostra partita. Il campo alla fine darà il suo risultato, ma se le partite dovessero essere scritte tutte prima molto probabilmente non c’è nemmeno da presentarsi domenica. Recuperiamo qualche infortunato, quindi abbiamo la fortuna di riavere Varela, Mazzotta, Grillo. Quindi sicuramente avremo qualche freccia in più nel nostro arco e cercheremo di fare quello che fa una squadra che deve puntare alla salvezza”. Così a Pianeta Dilettanti Giampiero Clemente, DS dell’Athletic Palermo, prossimo avversario della Reggina domenica, esaltando la forza degli amaranto.