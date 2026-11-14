Reggina-Sambiase, il sold out si avvicina: nuovo aggiornamento sulla prevendita, sarà un Granillo da altre categorie

“Anche la curva sud, cuore del tifo amaranto, ha fatto registrare il sold out in vista di Reggina-Sambiase. Restano circa 400 biglietti tra tribuna centrale e tribuna vip, prima che il Granillo si presenti all’appuntamento di domenica letteralmente gremito in tutti i 7.500 posti disponibili“. Così, sui social, il club amaranto annuncia un nuovo aggiornamento sulla prevendita relativo alla sfida di domani tra Reggina e Sambiase. Si avvicina sempre di più il sold out, per cui mancano solo 400 biglietti. E’ possibile che vengano venduti tra questa sera e domani mattina.