Reggina-Sambiase 3-2, le pagelle di StrettoWeb: ancora Baggi sugli scudi, certezze Abonckelet e Guida

Le pagelle di StrettoWeb: ottime conferme per Baggi, per i centrocampisti e per Magrassi

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Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Reggina ha battuto per 3-2 il Sambiase. Gol di Abonckelet, Guida e Acquadro per gli amaranto, ma ottima prestazione da parte di tutti, al netto delle disattenzioni sui due corner. Ottime conferme per Baggi, per i centrocampisti e per Magrassi. Di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 7 – Non ha colpe sui due gol, ma quando chiamato risponde presente. La crescita rispetto allo scorso anno, e rispetto a inizio stagione, è evidente. Si è preso il posto e se lo è tenuto.

Fazio 7 – Quando c’è stato da tirare fuori gli artigli, lo ha fatto senza paura.

Baldan 7 – Di nuovo centrale, come a Troina, mancando Lancini. Paradossalmente, pochi i rischi in fase di non possesso, su azioni costruite, ma disattenzioni (di reparto) solo su due corner.

Girasole 7 – Come sempre, riesce a spiccare tra tutti “esteticamente”. E’ il più “bello” da vedere: combattivo, elegante, sempre in anticipo.

Baggi 7.5 – Altra partita eccezionale, ormai è una bellissima conferma. I primi due gol arrivano dal suo lato: prima mette in mezzo perfettamente per Abonckelet, poi si accentra e va in verticale per il 2-1.

Abonckelet 7.5 – Di certezze ce ne sono poche nella vita. La nascita? La morte? Sì, e poi i gol di Abonckelet! Colpo di testa da attaccante vero.

Acquadro 7.5 – Due su due. Secondo gol di fila al Granillo, ancora su punizione. Il portiere ha responsabilità, ma lui tira una sassata, anche da posizione non semplice.

Rotulo 6.5 – Fatica a trovare la posizione e non è la prima volta. In difficoltà in fase di non possesso, forse troppo dietro per far male in fase offensiva.

Toscano 6.5 – Non la sua migliore prestazione, ma ha anche – comprensibilmente – bisogno di rifiatare. Gioca dall’inizio, e sempre, da inizio stagione.

Guida 7.5 – I gol cominciano a diventare tanti. Da quando è rientrato, ottima media. Quando gioca, è una certezza. Altro gol al Granillo dopo la doppietta contro il Ragusa.

Magrassi 7 – Non fa gol, ma fa un grande lavoro. Libera l’area, gioca di sponda, fa a sportellate, apre il gioco.

dal 57′ Rossetti 6.5 – Ingresso di sostanza, mette benzina, visto che il centrocampo cominciava ad essere in affanno.

dal 64′ Franchini 7 – Entra ancora benissimo, terza gara di fila ottima. Dialoga bene con Alma e sfiora anche il gol.

dal 72′ Alma 6.5 – Entra bene nel finale anche lui.

dal 77′ Jallow s.v. – Entra, tocca un pallone, poi sfiora il gol e si fa male.

dall’81’ Bruno s.v.

Marchionni 7 – Prova convincente. Bello l’approccio e poi l’uno-due, con pari in mezzo, che gli fa chiudere il primo tempo in vantaggio. Da premiare la grande capacità di reagire dopo ogni gol subito.

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