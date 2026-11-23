Analizzare i motivi di una brutta sconfitta ma proiettarsi anche già alla prossima sfida, quella al Granillo contro il Siracusa. Dopo lo stop di ieri a Palermo contro l’Athletic, la Reggina ha subito bisogno di riscattarsi e l’occasione sarà domenica prossima, alle 14.30, contro gli aretusei, che senza i 7 punti di penalizzazione sarebbero in piena zona playoff, a strizzare l’occhio al vertice. Il club amaranto ha annunciato che pomeriggio aprirà la prevendita. “AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 16.30 di oggi, lunedì 23 novembre, sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Siracusa, in programma domenica 29 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la quattordicesima di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio”.

Questi i prezzi e le info.

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.

Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

MODALITA’ DI ACQUISTO